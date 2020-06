Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal. Szerinte valami nagyon nincs rendben az országban, s a bajokat csak összefogással lehet orvosolni.","shortLead":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal...","id":"20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d07afff-2092-427c-bbd8-9295bf4e00da","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","timestamp":"2020. június. 01. 19:10","title":"Amerikai tüntetések: Arnold Schwarzeneggernek is van egy tanácsa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9078f9db-0bc8-461a-9fcb-1f3237be9360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságnak sem volt szerencséje a kormányközeli portálokkal.","shortLead":"A bíróságnak sem volt szerencséje a kormányközeli portálokkal.","id":"20200601_hadhazy_origo_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9078f9db-0bc8-461a-9fcb-1f3237be9360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c460d0-7a56-4b30-9c55-3d32e1bd1017","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_hadhazy_origo_birosag","timestamp":"2020. június. 01. 13:58","title":"Helyreigazítást kért az Origótól Hadházy, de a posta szerint nem létezik a lap címe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeed13e5-cb12-4a7a-9c92-9f6d368490a5","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Majdnem három hónap kényszerszünet után újranyitott Budapest talán legismertebb vendéglátóhelye, a New York kávéház. Egy ilyen bizonytalan helyzetben azonban éppen ez jelenti az igazi kockázatot – vallja Kőrössy Zoltán, a patinás kávéházon kívül több szállodát és rendezvényhelyszínt üzemeltető Eventrend alapító-tulajdonosa, akivel az ünnepélyes megnyitó után beszélgettünk. Szó esett arról, mire számítanak a nyáron, és kiderült, mitől tartanak leginkább a wellnesshotelekbe visszatérő vendégek.","shortLead":"Majdnem három hónap kényszerszünet után újranyitott Budapest talán legismertebb vendéglátóhelye, a New York kávéház...","id":"20200531_new_york_kavehaz_turizmus_koronavirus_ujranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeed13e5-cb12-4a7a-9c92-9f6d368490a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860f56f7-a339-4ea3-99e7-4ceec7998649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_new_york_kavehaz_turizmus_koronavirus_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 31. 11:30","title":"Egy jó augusztusi keddért már ölik egymást - így indul újra a hazai vendéglátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mentorporgramra írt ki közbeszerzést a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, megvan a nyertes.","shortLead":"Mentorporgramra írt ki közbeszerzést a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, megvan a nyertes.","id":"20200601_Startupokra_gyur_Ader_Janos_alapitvanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264cec1c-2f4b-4850-bc3c-3465368023f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200601_Startupokra_gyur_Ader_Janos_alapitvanya","timestamp":"2020. június. 01. 10:19","title":"Startupokra gyúr Áder János alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyen vannak kórházban.","shortLead":"Négyen vannak kórházban.","id":"20200531_576_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c038939-a6c8-4acd-93f6-4ba3846278d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_576_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. május. 31. 20:32","title":"576 egészségügyi dolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatszoros aranylabdás argentin támadó szerint a labdarúgás már nem lesz ugyanolyan a koronavírus-járvány után.\r

","shortLead":"A hatszoros aranylabdás argentin támadó szerint a labdarúgás már nem lesz ugyanolyan a koronavírus-járvány után.\r

","id":"20200531_Lionel_Messi_egeszsegugyi_dolgozok_labdarugas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93979650-ce5f-4bbc-b95e-2ce668ad7b35","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Lionel_Messi_egeszsegugyi_dolgozok_labdarugas","timestamp":"2020. május. 31. 15:31","title":"Lionel Messi is üzent az egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024","c_author":"","category":"vilag","description":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot követelő fegyveres összecsapás robbant ki a tüntetők és a rendőrök között. Közben kiderült, őrizetbe vették Bill de Blasio New York-i polgármester lányát is. Kiderültek a zavargásokhoz vezető rendőri akció részletei is. ","shortLead":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot...","id":"20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f493de1-d3b2-4ad9-ae6f-9048b7e76305","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","timestamp":"2020. június. 01. 15:49","title":"Újabb halott az amerikai zavargásokban, őrizetbe vették a New York-i polgármester lányát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint 2030-ig 8-10 honvéd középiskola és kollégium, illetve honvéd kollégium kezdi meg működését.","shortLead":"A Népszava információi szerint 2030-ig 8-10 honvéd középiskola és kollégium, illetve honvéd kollégium kezdi meg...","id":"20200602_Meg_tobb_katonaiskolat_akar_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326850d6-9c5c-4feb-85bb-60612c0ab44b","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Meg_tobb_katonaiskolat_akar_a_kormany","timestamp":"2020. június. 02. 07:31","title":"Még több katonaiskolát akar a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]