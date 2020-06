Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9d3d0c9-794e-43aa-9127-f128c4098d1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban zajló zavargások ügye amerikai belügy, amelybe Oroszország semmilyen módon nem szándékozik beavatkozni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak.","shortLead":"Az Egyesült Államokban zajló zavargások ügye amerikai belügy, amelybe Oroszország semmilyen módon nem szándékozik...","id":"20200601_Elkezdtek_vitatkozni_azon_vane_koze_az_oroszoknak_az_amerikai_zavargasokhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9d3d0c9-794e-43aa-9127-f128c4098d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f339fa-366f-4784-b7e6-0f387443bd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Elkezdtek_vitatkozni_azon_vane_koze_az_oroszoknak_az_amerikai_zavargasokhoz","timestamp":"2020. június. 01. 16:31","title":"Elkezdtek vitatkozni azon, van-e köze az oroszoknak az amerikai zavargásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1678208-0b74-407c-b933-6b03ca9511cb","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Munkaközösség, lakásszövetkezet, építőközösség, kollektíva – ismerősen csenghetnek ezek a retró kifejezések, melyeket a közösségi lakhatási mozgalom hozna vissza a köztudatba. A spanyolviasz újbóli feltaláláshoz persze más hozzávalók is kellenek, például a fenntarthatóság – meg persze az, hogy e közösségek elődeik többségével szemben most önként és dalolva szerveződnek. ","shortLead":"Munkaközösség, lakásszövetkezet, építőközösség, kollektíva – ismerősen csenghetnek ezek a retró kifejezések, melyeket...","id":"20200603_Ebben_a_budapesti_hazban_megvalaszthatja_a_szomszedait_de_cserebe_fozni_fog_rajuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1678208-0b74-407c-b933-6b03ca9511cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307a4736-5864-4f22-bcac-ff3dfbbbbcd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Ebben_a_budapesti_hazban_megvalaszthatja_a_szomszedait_de_cserebe_fozni_fog_rajuk","timestamp":"2020. június. 03. 14:00","title":"Ebben a leendő budapesti házban megválaszthatja a szomszédait, de cserébe főzni fog rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024","c_author":"","category":"vilag","description":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot követelő fegyveres összecsapás robbant ki a tüntetők és a rendőrök között. Közben kiderült, őrizetbe vették Bill de Blasio New York-i polgármester lányát is. Kiderültek a zavargásokhoz vezető rendőri akció részletei is. ","shortLead":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot...","id":"20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f493de1-d3b2-4ad9-ae6f-9048b7e76305","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","timestamp":"2020. június. 01. 15:49","title":"Újabb halott az amerikai zavargásokban, őrizetbe vették a New York-i polgármester lányát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4a0125-59cf-444d-be47-67902bf4b198","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben még azzal volt elfoglalva a világ, hogy vajon mikor érkezhet az Apple régvárt AR-szemüvege. A Qualcomm minapi bejelentése viszont egészen új helyzetet teremthet ezen a játéktéren.","shortLead":"Nemrégiben még azzal volt elfoglalva a világ, hogy vajon mikor érkezhet az Apple régvárt AR-szemüvege. A Qualcomm...","id":"20200603_qualcomm_xr_viewer_program_androidos_telefonokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d4a0125-59cf-444d-be47-67902bf4b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fafd13-33dd-4f88-8291-7c9b2da52893","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_qualcomm_xr_viewer_program_androidos_telefonokra","timestamp":"2020. június. 03. 11:03","title":"Nagyot fog nézni, szó szerint: jönnek az XR-szemüvegek az androidos telefonokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Anticiklon található a Skandináv-félsziget felett, felhőoszlató hatása Németország, Lengyelország, vagy éppen a Balti államok területén is tapasztalható, ezeken a tájakon többnyire napos, csapadékmentes az idő. Ettől keletebbre, délkeletebbre hosszan elnyúló felhősáv húzódik, amelynek környezetében több helyen esik az eső, záporeső. Így itthon sem lesz jó időnk.","shortLead":"Anticiklon található a Skandináv-félsziget felett, felhőoszlató hatása Németország, Lengyelország, vagy éppen a Balti...","id":"20200601_Egyelore_nem_lesz_kiranduloido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb1ab2e-a44e-4ed4-bdc0-4f8cd8554e3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Egyelore_nem_lesz_kiranduloido","timestamp":"2020. június. 01. 16:23","title":"Egyelőre nem lesz kirándulóidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cb03eb-bfe4-423d-88d9-87e957b87a67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több videó is felkerült arról a Twitterre, ahogyan a fosztogatók épp az Apple egyik üzletéből viszik ki az iPhone-okat és iPadeket. Csakhogy azokkal semmire sem mennek.","shortLead":"Több videó is felkerült arról a Twitterre, ahogyan a fosztogatók épp az Apple egyik üzletéből viszik ki az iPhone-okat...","id":"20200603_amerika_apple_uzlet_fosztogatas_lopott_iphone_ipad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04cb03eb-bfe4-423d-88d9-87e957b87a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003efc40-ae4e-4d81-97b7-c167039e2ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_amerika_apple_uzlet_fosztogatas_lopott_iphone_ipad","timestamp":"2020. június. 03. 13:33","title":"Sorra fosztják ki az Apple üzleteit, de nagyon meglepődnek a tolvajok, amikor bekapcsolják a lopott iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bevételek nem tudták követni a kiadásokat.","shortLead":"A bevételek nem tudták követni a kiadásokat.","id":"20200602_Nyeli_a_veszteseget_Meszarosek_gasztrocege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbbbada-bc71-4abe-9b16-70fb3c834658","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Nyeli_a_veszteseget_Meszarosek_gasztrocege","timestamp":"2020. június. 02. 16:07","title":"Nyeli a veszteséget Mészárosék gasztrocége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514aa0e2-ad67-42fc-ab4b-544956fff38a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 18 éves férfi május 31-én éjszaka halálra szurkált egy nála idősebb embert, egy másikat az arcán sebesített meg.","shortLead":"A 18 éves férfi május 31-én éjszaka halálra szurkált egy nála idősebb embert, egy másikat az arcán sebesített meg.","id":"20200602_Letartoztattak_a_gyulai_emberoles_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=514aa0e2-ad67-42fc-ab4b-544956fff38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e4f543-ebbc-495d-8edd-58f5d82398ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Letartoztattak_a_gyulai_emberoles_gyanusitottjat","timestamp":"2020. június. 02. 18:26","title":"Letartóztatták a gyulai emberölés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]