[{"available":true,"c_guid":"071438b4-dd78-4a85-962a-09402c4c3389","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Saul Austerlitz író a Jóbarátok tavalyi, 25. évfordulójára időzítette új könyvének megjelenését, amely május óta már magyarul is elérhető A Jóbarátok-generáció címmel. A rajongóknak egyértelműen kötelező darab, ám a jóleső nosztalgia mellett négyszázhúsz oldal után is maradt némi hiányérzetünk.","shortLead":"Saul Austerlitz író a Jóbarátok tavalyi, 25. évfordulójára időzítette új könyvének megjelenését, amely május óta már...","id":"20200603_Nem_tudjak_hogy_mi_tudjuk_hogy_ok_tudjak__avagy_mit_lehet_meg_elmondani_a_Jobaratokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=071438b4-dd78-4a85-962a-09402c4c3389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6a1fa0-5061-4935-a02d-34f27f2da67b","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Nem_tudjak_hogy_mi_tudjuk_hogy_ok_tudjak__avagy_mit_lehet_meg_elmondani_a_Jobaratokrol","timestamp":"2020. június. 03. 20:00","title":"Nem tudják, hogy mi tudjuk, hogy ők tudják – avagy mit lehet még elmondani a Jóbarátokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inflációt követően nő majd az egészségügyi szolgáltatási járuléka annak, akinek nincs munkahelye, és háromról hat hónapra növelik azt az időszakot, amennyi nemfizetés után kiszámlázzák az ellátást.","shortLead":"Inflációt követően nő majd az egészségügyi szolgáltatási járuléka annak, akinek nincs munkahelye, és háromról hat...","id":"20200603_tajszam_tb_egeszsegugy_tarsadalombiztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b9bea6-8547-4837-b312-bbe3774565fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_tajszam_tb_egeszsegugy_tarsadalombiztositas","timestamp":"2020. június. 03. 10:44","title":"Megkegyelmeztek a potyautasoknak: fél év nemfizetés után lesz érvénytelen a taj-szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a904d71-fc6e-43b8-9b20-4862f1cdbf5d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Jövőre visszaáll a gazdaság a gyors, egyensúlyi növekedési pályára – vagy legalábbis ennek jegyében készült a 2021-es költségvetés tervezete, amely feltűnően sok propagandisztikus célt és a lényeget elkendőző trükköt tartalmaz.","shortLead":"Jövőre visszaáll a gazdaság a gyors, egyensúlyi növekedési pályára – vagy legalábbis ennek jegyében készült a 2021-es...","id":"20200603_Alcazott_alapok_megugro_allamadossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a904d71-fc6e-43b8-9b20-4862f1cdbf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107932f4-378f-4507-8698-dc42104a777a","keywords":null,"link":"/360/20200603_Alcazott_alapok_megugro_allamadossag","timestamp":"2020. június. 03. 15:00","title":"Több százmilliárdos játszótere lesz Orbánéknak az álcázott járványalapokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c8737e-695d-408b-a2c1-401f1c7be362","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ágazat, amelynek szereplői a koronavírus-járvány idején sem panaszkodnak: a napelemek telepítése nemhogy elakadt volna a karantén idején, hanem lendületet kapott. Mi több, a HVG értesülései szerint a kormány gazdaságvédelmi akciótervében is szerepe lesz.","shortLead":"Egy ágazat, amelynek szereplői a koronavírus-járvány idején sem panaszkodnak: a napelemek telepítése nemhogy elakadt...","id":"202022__virusallo_napelemek__uj_palyazatok__aforint_bosszuja__napfenyes_siker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c8737e-695d-408b-a2c1-401f1c7be362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd7acee-f29a-45f2-9e39-c8ceb4b40185","keywords":null,"link":"/360/202022__virusallo_napelemek__uj_palyazatok__aforint_bosszuja__napfenyes_siker","timestamp":"2020. június. 02. 12:30","title":"Járvány idején is aranybánya a napenergia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint a kormány ismét politikust látna szívesen a szervezet élén.","shortLead":"A Népszava információi szerint a kormány ismét politikust látna szívesen a szervezet élén.","id":"20200602_lazar_janos_magyar_teniszszovetseg_elnokjelolt_szucs_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ff079-73e3-4781-bd7c-4688514fea5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_lazar_janos_magyar_teniszszovetseg_elnokjelolt_szucs_lajos","timestamp":"2020. június. 02. 11:14","title":"Lázár János kerülhet a teniszszövetség élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A COVID-19 betegség a tünetmentes fertőzők miatt észrevétlenül is terjed, a vírus órákig életképes a levegőben sokáig lebegő apró folyadékcseppeken, zárt térben sokkal jobban fertőz – az MTA akadémikusa összeszedte, mik a legfrissebb tudnivalók a SARS-CoV-2 vírusról.","shortLead":"A COVID-19 betegség a tünetmentes fertőzők miatt észrevétlenül is terjed, a vírus órákig életképes a levegőben sokáig...","id":"20200602_koronavirus_fertozes_mta_kutatas_maszkviseles_virus_terjedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488d1923-c6a6-4f28-9ab3-88769ebabb9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_koronavirus_fertozes_mta_kutatas_maszkviseles_virus_terjedese","timestamp":"2020. június. 02. 12:22","title":"Magyar kutató: Sokkal több embert kell megvizsgálni a fertőzési lánc megszakításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden törvényes eszközzel élni fognak a cigányság ellen irányuló szélsőséges megnyilvánulások visszaszorításáért.","shortLead":"Minden törvényes eszközzel élni fognak a cigányság ellen irányuló szélsőséges megnyilvánulások visszaszorításáért.","id":"20200602_oro_jogi_lepesek_rasszizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961a79fc-b4e5-48af-ab48-4fec213032c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_oro_jogi_lepesek_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 02. 11:47","title":"Feljelentheti a Mi Hazánkat az Országos Roma Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Elégtelennek tartják és jelentősen változtatnának a hazai klímatörvényen a szakmai szervezetek, amelyek szerint nagyon úgy tűnik, hogy Magyarországon nem lesz zöld helyreállás a koronavírus-válság után. ","shortLead":"Elégtelennek tartják és jelentősen változtatnának a hazai klímatörvényen a szakmai szervezetek, amelyek szerint nagyon...","id":"20200602_zold_megujulas_energia_klimatorveny_fosszilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c6b8bb-0eeb-490c-9d65-3b263c130daf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_zold_megujulas_energia_klimatorveny_fosszilis","timestamp":"2020. június. 02. 15:50","title":"Kibuktak a zöld szervezetek: nagyon kevés a kormány klímatörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]