Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24cc5403-5974-411b-b15b-c12b14b01293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több Neutrogena és Clean & Clear terméket is kifejezetten azzal népszerűsítettek eddig, hogy világosabbá teszik a bőrszínt. ","shortLead":"Több Neutrogena és Clean & Clear terméket is kifejezetten azzal népszerűsítettek eddig, hogy világosabbá teszik...","id":"20200621_Lekerulnek_a_polcokrol_a_Johnson__Johnson_borfeherito_termekei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24cc5403-5974-411b-b15b-c12b14b01293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775102ef-3537-41ab-b0aa-648c3cd19c79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Lekerulnek_a_polcokrol_a_Johnson__Johnson_borfeherito_termekei","timestamp":"2020. június. 21. 15:30","title":"Lekerülnek a polcokról a Johnson & Johnson bőrfehérítő termékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Kolumbusz Kristóf ellen fordult a George Floyd halálát követően feltámadt népharag Amerikában, ahol nemcsak a polgárháborús déli tábornokok, hanem az egykori fölfedező több szobrát is ledöntötték, lefejezték.","shortLead":"Kolumbusz Kristóf ellen fordult a George Floyd halálát követően feltámadt népharag Amerikában, ahol nemcsak...","id":"202025__kolumbuszmitosz__felfedezo_vagy_nepirto__haragcunami__az_utokor_szava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af0bdb9-1995-40cb-a7a4-d57b23986b58","keywords":null,"link":"/360/202025__kolumbuszmitosz__felfedezo_vagy_nepirto__haragcunami__az_utokor_szava","timestamp":"2020. június. 21. 16:00","title":"Népirtó lett a felfedező Kolumbuszból a haragra gerjedt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b1ae71-6f84-4602-837b-395b2fcc3c3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Székesfehérváron tűnt fel a forgalomban a szabálytalanul megpakolt autó.","shortLead":"Székesfehérváron tűnt fel a forgalomban a szabálytalanul megpakolt autó.","id":"20200621_Tulzas_volt_a_het_fotel_a_Renault_Thalia_tetejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b1ae71-6f84-4602-837b-395b2fcc3c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c235d5-343e-4213-b1eb-a85066f607b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200621_Tulzas_volt_a_het_fotel_a_Renault_Thalia_tetejen","timestamp":"2020. június. 21. 08:46","title":"Túlzás volt hét fotelt felrakni a Renault Thalia tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7721bcc2-db1a-4a3c-8991-5c001ebb0749","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Johnson & Johnsonhoz tartozó márka mostantól sötétebb bőrszínhez is kínál majd ahhoz passzoló ragtapaszt.","shortLead":"A Johnson & Johnsonhoz tartozó márka mostantól sötétebb bőrszínhez is kínál majd ahhoz passzoló ragtapaszt.","id":"20200621_Barna_es_fekete_ragtapaszokkal_rukkolt_elo_a_BandAid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7721bcc2-db1a-4a3c-8991-5c001ebb0749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4727018f-87ea-430a-8763-703183e55797","keywords":null,"link":"/kkv/20200621_Barna_es_fekete_ragtapaszokkal_rukkolt_elo_a_BandAid","timestamp":"2020. június. 21. 16:32","title":"Barna és fekete ragtapaszokkal rukkolt elő a Band-Aid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt nemzetgazdasági érdekből. Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt mondja, ez nevetséges.","shortLead":"Mindezt nemzetgazdasági érdekből. Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt mondja, ez nevetséges.","id":"20200620_Egy_kormanyhivatal_kezeben_a_dontes_amivel_engedelyezheti_a_munkaltato_szamara_a_ket_eves_munkaidokeret_elrendeleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec321d8f-c6d3-46a3-ae17-f2b6cff95164","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Egy_kormanyhivatal_kezeben_a_dontes_amivel_engedelyezheti_a_munkaltato_szamara_a_ket_eves_munkaidokeret_elrendeleset","timestamp":"2020. június. 20. 11:37","title":"Egy kormányhivatal kezében a döntés, amivel engedélyezheti a munkáltató számára a két éves munkaidőkeret elrendelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7061daf-9d56-4e9e-ab4d-9c5149d566f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Verseny közben szenvedett súlyos sérülést.","shortLead":"Verseny közben szenvedett súlyos sérülést.","id":"20200620_Sulyos_balesetet_szenvedett_kritikus_Alex_Zanardi_allapota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7061daf-9d56-4e9e-ab4d-9c5149d566f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5859f4f-f359-4fbc-bc74-2f7951948380","keywords":null,"link":"/sport/20200620_Sulyos_balesetet_szenvedett_kritikus_Alex_Zanardi_allapota","timestamp":"2020. június. 20. 10:48","title":"Súlyos balesetet szenvedett, kritikus Alex Zanardi állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d93197-76b0-49e0-8491-1c691e60cd48","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miután a parlament megszüntette a vírus miatti veszélyhelyzetet, bizonyos feltételekkel újraindulhat a belföldi kulturális élet és az erre építő turizmus is. A programkínálat felemás: az első heteket a csend, ám augusztus második felét már az egymással konkuráló fesztiválok hangzavara jellemzi majd.","shortLead":"Miután a parlament megszüntette a vírus miatti veszélyhelyzetet, bizonyos feltételekkel újraindulhat a belföldi...","id":"20200621_Roviditett_nyar_rendezvenyek_fesztivalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0d93197-76b0-49e0-8491-1c691e60cd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191dc227-bba4-4914-ac89-efdd6c6e77c6","keywords":null,"link":"/360/20200621_Roviditett_nyar_rendezvenyek_fesztivalok","timestamp":"2020. június. 21. 12:00","title":"A nyár végén már fesztiváldömping lesz az átmeneti rendezvényínség után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország külpolitikai és diplomáciai érdekeinek érvényesülése miatt.","shortLead":"Magyarország külpolitikai és diplomáciai érdekeinek érvényesülése miatt.","id":"20200620_Kozel_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_az_erdelyi_Iskola_Alapitvanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df680bc3-08e1-4e6d-81ed-16a73a303bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kozel_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_az_erdelyi_Iskola_Alapitvanynak","timestamp":"2020. június. 20. 11:54","title":"Közel 1 milliárd forintot ad a kormány az erdélyi Iskola Alapítványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]