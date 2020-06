Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b3ad0d-8d3f-4cf4-9548-b84906a81c07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi önkormányzat el szeretné kerülni, hogy egyszerre sokan zsúfolódjanak össze a tömegközlekedési eszközökön.","shortLead":"A fővárosi önkormányzat el szeretné kerülni, hogy egyszerre sokan zsúfolódjanak össze a tömegközlekedési eszközökön.","id":"20200629_A_fovarosi_onkormanyzat_azt_szeretne_ha_jon_a_jarvany_masodik_hullama_reggel_8_helyett_9_orakor_kezdodjon_a_tanitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b3ad0d-8d3f-4cf4-9548-b84906a81c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cace40c-1a35-4d20-bfe7-361665ee87d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_fovarosi_onkormanyzat_azt_szeretne_ha_jon_a_jarvany_masodik_hullama_reggel_8_helyett_9_orakor_kezdodjon_a_tanitas","timestamp":"2020. június. 29. 16:15","title":"Karácsonyék reggel 9-es iskolakezdést akarnak bevezetni a második hullámra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Biometrikus szenzorokkal válogatták ki a legerősebb áprilisi hirdetéseket.","shortLead":"Biometrikus szenzorokkal válogatták ki a legerősebb áprilisi hirdetéseket.","id":"20200629_koronavirus_hatasos_reklamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e437a7a-10bd-49df-9255-91d5acfae3a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_koronavirus_hatasos_reklamok","timestamp":"2020. június. 29. 14:47","title":"Kiválasztották, melyik három reklám volt a legütősebb a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a00abf-651f-43a0-b1ae-4d4f0a07d9dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos formavilággal kerül a polcokra augusztusban Magyarországon is a Samsung Odyssey G9, melyet elsősorban játékosoknak szán a gyártó.","shortLead":"Nem szokványos formavilággal kerül a polcokra augusztusban Magyarországon is a Samsung Odyssey G9, melyet elsősorban...","id":"20200628_samsung_odyssey_g9_gaming_monitor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44a00abf-651f-43a0-b1ae-4d4f0a07d9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696404cd-9702-44bb-aa66-2b8d90b22256","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_samsung_odyssey_g9_gaming_monitor","timestamp":"2020. június. 28. 15:03","title":"Futurisztikus monitort dob piacra a Samsung Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4bd20a-c109-4fa4-9e22-8b9471b79e7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár Budapesten egész Európában az egyik legnagyobb mértékben nőttek az ingatlanok bérleti díjai tavaly, a magyar fővárosban, nemzetközi összehasonlításban, még mindig viszonylag alacsonyak; a jó állapotú, jól felszerelt lakásokat tekintve Budapest közvetlenül Bécs mögött szerepel az európai nagyvárosokat nézve.","shortLead":"Bár Budapesten egész Európában az egyik legnagyobb mértékben nőttek az ingatlanok bérleti díjai tavaly, a magyar...","id":"20200628_Kozvetlenul_a_becsiek_mogott_a_budapesti_ingatlanarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be4bd20a-c109-4fa4-9e22-8b9471b79e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f49677f-4cab-41d6-bb8b-8bad23a1a7c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Kozvetlenul_a_becsiek_mogott_a_budapesti_ingatlanarak","timestamp":"2020. június. 28. 20:45","title":"Közvetlenül a bécsiek mögött a budapesti ingatlanárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a5887b-1b7d-4fc9-9a42-4cc9763daf9c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pályi András nem igazán bánja, hogy egy \"feljelentés\" nyomán ez lett a Tigris sorsa, mert annyira gyengének tartja ifjúkori zsengéjét, hogy annak kéziratát sem mutatja meg senkinek. ","shortLead":"Pályi András nem igazán bánja, hogy egy \"feljelentés\" nyomán ez lett a Tigris sorsa, mert annyira gyengének tartja...","id":"202026_folyoirat__lepuffantas_herczog_noemi_feljelentik_atigrist","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a5887b-1b7d-4fc9-9a42-4cc9763daf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec5bafa-b0fa-4430-82a0-e5ed2946ce53","keywords":null,"link":"/360/202026_folyoirat__lepuffantas_herczog_noemi_feljelentik_atigrist","timestamp":"2020. június. 28. 12:30","title":"\"Jó kis sztori\" a 60-as években betiltott darab története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cf7acb-174f-479f-8293-c80c5a545eae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízmillió fölé emelkedett a SARS-Cov-2 vírus által igazoltan megfertőzött emberek száma, miközben mintegy félmillióan vesztették életüket a kór miatt. A pandémia nem enyhült, Európában is új gócpontokról érkezett jelentés","shortLead":"Tízmillió fölé emelkedett a SARS-Cov-2 vírus által igazoltan megfertőzött emberek száma, miközben mintegy félmillióan...","id":"20200628_Tizmillio_folott_a_koronavirusos_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42cf7acb-174f-479f-8293-c80c5a545eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de9242e-24ea-4850-a049-30db707f1e41","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Tizmillio_folott_a_koronavirusos_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 28. 14:38","title":"Tízmillió fölött a koronavírusos fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli egészségügyi minisztérium azt kérte, hogy 50 fősnél nagyobb rendezvényeket ne engedélyezzenek, de a kormány többi tagja szerint ez a gazdaság számára tragikus eredményt hozna.","shortLead":"Az izraeli egészségügyi minisztérium azt kérte, hogy 50 fősnél nagyobb rendezvényeket ne engedélyezzenek, de a kormány...","id":"20200628_izrael_koronavirus_gyulekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e638530-1537-45e7-92bd-d35e3ca4803c","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_izrael_koronavirus_gyulekezes","timestamp":"2020. június. 28. 15:23","title":"Leszavazta az izraeli kormány az ötletet, hogy szigorítsák a gyülekezési szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Bár kicsit megkésettnek tartják a törvénymódosítást, de az ágazati szereplők örülnek annak a törvényhozási javaslatnak, amely reményeik szerint is valamennyire segíthet a hazai kisüzemi sörágazatnak. A nagy kérdés azonban az: valójában kinek akar segíteni az állam? Az újítóknak vagy a kormányközeli sörfőzdéknek?","shortLead":"Bár kicsit megkésettnek tartják a törvénymódosítást, de az ágazati szereplők örülnek annak a törvényhozási javaslatnak...","id":"20200630_kisuzemi_sor_kosa_lajos_csiki_sor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31755b24-c6da-4a97-93ef-cccb2d32948e","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_kisuzemi_sor_kosa_lajos_csiki_sor","timestamp":"2020. június. 30. 06:30","title":"Jó szándékúnak látszik, mégis a haveroknak kedvez Kósa sörpiaci akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]