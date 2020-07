Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok még egy évig, 2021. június 30-ig folyamodhatnak tartós letelepedési engedélyért a brit hatóságokhoz. ","shortLead":"A Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok még egy évig, 2021. június 30-ig folyamodhatnak tartós letelepedési...","id":"20200630_Magyar_brit_letelepedesi_engedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc55261-6dd1-45f2-8392-75700fbd8214","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Magyar_brit_letelepedesi_engedely","timestamp":"2020. június. 30. 21:53","title":"Több mint százezer magyar kért eddig brit letelepedési engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c","c_author":"Horn Gábor","category":"velemeny","description":"A vasalódeszkás tanár esete is mutatja, hogy a NER oktatáspolitikája megalázza, elsöpri, kiiktatja azt, aki bárhogyan is eltér a sorvezetőtől. Ráadásul az ellenállásnak legjobb szándékkal sem nevezhető devianciára is engesztelhetetlen szigor vár. Vélemény.","shortLead":"A vasalódeszkás tanár esete is mutatja, hogy a NER oktatáspolitikája megalázza, elsöpri, kiiktatja azt, aki bárhogyan...","id":"20200630_Horn_Gabor_Az_erosek_a_bosszuallok_a_kicsinyesek_vilaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d936f19e-44ea-4af5-9db9-67fc29a1e43b","keywords":null,"link":"/velemeny/20200630_Horn_Gabor_Az_erosek_a_bosszuallok_a_kicsinyesek_vilaga","timestamp":"2020. június. 30. 16:59","title":"Horn Gábor: Az erősek, a bosszúállók, a kicsinyesek világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4948b076-b963-4225-bdb5-25bf29e8911c","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Gyakran előfordul, hogy az örökösök már a hagyatéki eljárás közben szeretnének hozzáférni az elhunyt bankszámlájához, vagy eladnák a kocsiját, hogy ne álljon az feleslegesen hónapokig az utcán. Lehetséges ez? Erről beszélgettünk dr. Szécsényi-Nagy Kristóf közjegyzővel, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) jogi ügyvezetőjével.","shortLead":"Gyakran előfordul, hogy az örökösök már a hagyatéki eljárás közben szeretnének hozzáférni az elhunyt bankszámlájához...","id":"mokk_20200626_El_lehet_adni_az_orokolt_vagyont_a_hagyateki_targyalas_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4948b076-b963-4225-bdb5-25bf29e8911c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b49bc0b-6980-40d0-b971-94b05d361f0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200626_El_lehet_adni_az_orokolt_vagyont_a_hagyateki_targyalas_elott","timestamp":"2020. június. 30. 19:30","title":"El lehet adni az örökölt vagyont a hagyatéki tárgyalás előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Microsoft alapítójának és feleségének pontos terve van arra, hogyan kellene beoltatni a világot. ","shortLead":"A Microsoft alapítójának és feleségének pontos terve van arra, hogyan kellene beoltatni a világot. ","id":"20200630_Gates_Ravenni_lesz_a_legnehezebb_az_embereket_a_Covid19_elleni_oltasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0995000-915c-461e-9dfb-e2b0fb696347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200630_Gates_Ravenni_lesz_a_legnehezebb_az_embereket_a_Covid19_elleni_oltasra","timestamp":"2020. június. 30. 11:50","title":"Gates: Rávenni lesz a legnehezebb az embereket a Covid-19 elleni oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc11579-2602-453a-83a9-89112b8f35b8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Komoly fejtörést okoz főleg az angolszász felsőoktatási intézményeknek, hogy a járvány miatt kevesebb a külföldi diák, és így a bevétel. A kontinentális Európában, így Magyarországon is, más a működési modell, de nálunk is vannak olyan iskolák, amelyek nagyban támaszkodnak más országból jött hallgatókra.","shortLead":"Komoly fejtörést okoz főleg az angolszász felsőoktatási intézményeknek, hogy a járvány miatt kevesebb a külföldi diák...","id":"202026__egyetemi_penzek__jarvanysokk__modellvaltas__ad_acta_mater","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edc11579-2602-453a-83a9-89112b8f35b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4a62c6-7aa2-4838-bd88-e745046d75f0","keywords":null,"link":"/360/202026__egyetemi_penzek__jarvanysokk__modellvaltas__ad_acta_mater","timestamp":"2020. június. 30. 07:00","title":"A legnagyobb egyetemek is bajba kerülhetnek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Aggasztó tendenciáról számolt be az osztrák egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Aggasztó tendenciáról számolt be az osztrák egészségügyi minisztérium.","id":"20200630_ausztria_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aecc249-4e7c-42be-8ce4-bdaea65f3fd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_ausztria_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. június. 30. 07:08","title":"Újra nő a koronavírus-fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Jogi útra terelné az egyik szakszervezet a bérvitát az Dunaújvárosi ISD Dunaferr Zrt.-nél. A hangulat most különösen forró az acélgyár környékén, ugyanis a szakszervezetek szerint burkolt leépítések is zajlanak a cégnél. A vállalat egyelőre hallgat. ","shortLead":"Jogi útra terelné az egyik szakszervezet a bérvitát az Dunaújvárosi ISD Dunaferr Zrt.-nél. A hangulat most különösen...","id":"20200630_All_a_bal_a_Dunaferrnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0712ce79-1390-4e59-a9c1-4bf7085893c9","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_All_a_bal_a_Dunaferrnel","timestamp":"2020. június. 30. 11:00","title":"Áll a bál a Dunaferrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Győztest hirdettek a tűzijáték meghívásos közbeszerzésén.","shortLead":"Győztest hirdettek a tűzijáték meghívásos közbeszerzésén.","id":"20200701_Tavkozlesi_ceg_szervezi_13_milliardert_az_augusztus_20ai_csodatuzijatekot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a3ccd5-323d-42a4-b063-b2b4bfe6f7bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Tavkozlesi_ceg_szervezi_13_milliardert_az_augusztus_20ai_csodatuzijatekot","timestamp":"2020. július. 01. 15:41","title":"Távközlési cég szervezi 1,3 milliárdért az augusztus 20-ai csodatűzijátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]