Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f126d9ad-e8e6-4848-993b-a6e0ad0e66b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb vízi hajsza után tudták csak utolérni a rémült bocsot.","shortLead":"Kisebb vízi hajsza után tudták csak utolérni a rémült bocsot.","id":"20200630_muanyag_vodorbe_szorult_macko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f126d9ad-e8e6-4848-993b-a6e0ad0e66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981281c6-43c2-4d85-9a2e-ef309995d0a4","keywords":null,"link":"/elet/20200630_muanyag_vodorbe_szorult_macko","timestamp":"2020. június. 30. 11:05","title":"Műanyag bödönbe szorult fejű mackót mentett meg egy család – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc11579-2602-453a-83a9-89112b8f35b8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Komoly fejtörést okoz főleg az angolszász felsőoktatási intézményeknek, hogy a járvány miatt kevesebb a külföldi diák, és így a bevétel. A kontinentális Európában, így Magyarországon is, más a működési modell, de nálunk is vannak olyan iskolák, amelyek nagyban támaszkodnak más országból jött hallgatókra.","shortLead":"Komoly fejtörést okoz főleg az angolszász felsőoktatási intézményeknek, hogy a járvány miatt kevesebb a külföldi diák...","id":"202026__egyetemi_penzek__jarvanysokk__modellvaltas__ad_acta_mater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edc11579-2602-453a-83a9-89112b8f35b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4a62c6-7aa2-4838-bd88-e745046d75f0","keywords":null,"link":"/360/202026__egyetemi_penzek__jarvanysokk__modellvaltas__ad_acta_mater","timestamp":"2020. június. 30. 07:00","title":"A legnagyobb egyetemek is bajba kerülhetnek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bedőlt lakáshitele miatt veszthette el mindenét a gyanúsított.","shortLead":"Bedőlt lakáshitele miatt veszthette el mindenét a gyanúsított.","id":"20200630_patyi_boncseged_100_millios_adossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab2b783-aaa6-4909-878a-5e33f0dc7f9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_patyi_boncseged_100_millios_adossag","timestamp":"2020. június. 30. 13:01","title":"100 milliós adóssága volt fia szerint a testrészeket hazahordó boncsegédnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ádám atya a Facebookon jelentette be a döntését.\r

\r

","shortLead":"Ádám atya a Facebookon jelentette be a döntését.\r

\r

","id":"20200630_Szeretnek_csaladot_megtalalni_a_tarsamat__otthagyja_a_palyat_egy_nepszeru_pap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8b8928-615f-4acc-8e7c-39c23b556641","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Szeretnek_csaladot_megtalalni_a_tarsamat__otthagyja_a_palyat_egy_nepszeru_pap","timestamp":"2020. június. 30. 09:38","title":"„Szeretnék családot, megtalálni a társamat” – otthagyja a pályát egy népszerű pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d0ad3e-7878-41e2-b3af-11d2952ce69a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Moods néven érdemes keresni azt az új funkciót a Waze-ben, amivel saját hangulatunkhoz igazíthatjuk az autónk ikonját.","shortLead":"Moods néven érdemes keresni azt az új funkciót a Waze-ben, amivel saját hangulatunkhoz igazíthatjuk az autónk ikonját.","id":"20200629_waze_navigacio_rancfelvarras_moods_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d0ad3e-7878-41e2-b3af-11d2952ce69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d44d6a-5e64-451f-ab49-fe7d614dc1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_waze_navigacio_rancfelvarras_moods_google","timestamp":"2020. június. 29. 17:03","title":"Használja a Waze-t? Frissítsen rá, már a hangulatát is beállíthatja az utazásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f569b07-5846-43a0-aadd-54003e85b4d0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fehérgallérosok átlagosan 74 százalékkal több fizetést vittek haza tavaly, mint a kékgallérosok. Az előbbiek havi nettó keresete 313,2 ezer, míg az utóbbiaké 179,6 ezer forintot tett ki – derül ki a nemrég megjelent 2019-es Magyar statisztikai zsebkönyvből. ","shortLead":"A fehérgallérosok átlagosan 74 százalékkal több fizetést vittek haza tavaly, mint a kékgallérosok. Az előbbiek havi...","id":"202026_zarodo_kereseti_ollo_aketkeziek_fizetese_kozelebb_aszellemiekehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f569b07-5846-43a0-aadd-54003e85b4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad226124-c6f4-4965-a500-60da9a291e7b","keywords":null,"link":"/360/202026_zarodo_kereseti_ollo_aketkeziek_fizetese_kozelebb_aszellemiekehez","timestamp":"2020. június. 30. 15:00","title":"Záródó kereseti olló: egyre közelebb a kétkeziek fizetése a szellemiekéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 2018-as ügyben emeltek vádat: a részegen száguldó sofőr egy utasa meghalt, amikor egy korlátnak csapódott az autó.","shortLead":"Egy 2018-as ügyben emeltek vádat: a részegen száguldó sofőr egy utasa meghalt, amikor egy korlátnak csapódott az autó.","id":"20200630_auto_sofor_vademeles_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afd3358-7273-41b8-8d62-a188ba25871c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_auto_sofor_vademeles_baleset","timestamp":"2020. június. 30. 09:51","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki 50-es táblánál 160-nal karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Romlik a figyelmünk, miután telített zsírokban gazdag ételeket fogyasztottunk – foglalták össze kutatási eredményeiket amerikai szakemberek.","shortLead":"Romlik a figyelmünk, miután telített zsírokban gazdag ételeket fogyasztottunk – foglalták össze kutatási eredményeiket...","id":"202026_etkezes_es_koncentracio_lezsirozott_figyelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cffadc-79cb-4265-bc9c-917cf6fcf575","keywords":null,"link":"/360/202026_etkezes_es_koncentracio_lezsirozott_figyelem","timestamp":"2020. június. 30. 14:00","title":"Lezsírozott figyelem: vigyázzon, mit eszik, ha dolgozni akar rögtön utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]