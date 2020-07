Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban a rendőrök már egy ideje használják az arcfelismerő technológiát, hogy minél több bűnözőt sikerüljön elkapniuk. A detroiti tapasztalatok szerint a rendszer nem annyira tökéletes, inkább tökéletesen használhatatlan.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a rendőrök már egy ideje használják az arcfelismerő technológiát, hogy minél több bűnözőt...","id":"20200703_arcfelismeres_arcazonositas_tevedes_rendorseg_detroit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7f5738-bfc3-4b9e-acb3-005842887cf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_arcfelismeres_arcazonositas_tevedes_rendorseg_detroit","timestamp":"2020. július. 03. 12:03","title":"100-ból 96 esetben téved az arcfelismerő, állítja Detroit rendőrfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zuglóban is sikeres C-Ware Kft. két tender keretében 64,5 millió forintért szerződött az erzsébetvárosi parkolóautomatákkal kapcsolatos feladatokra.","shortLead":"A Zuglóban is sikeres C-Ware Kft. két tender keretében 64,5 millió forintért szerződött az erzsébetvárosi...","id":"20200703_erzsebetvaros_parkolas_cware_kupper_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38980c60-d714-47ea-9a18-5be083c4ab4f","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_erzsebetvaros_parkolas_cware_kupper_andras","timestamp":"2020. július. 03. 18:15","title":"A csalásért elítélt Kupper András korábbi cégével szerződött parkolásügyben Erzsébetváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbbeeef-e75a-4209-92d5-8aedde523df1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus három évvel ezelőtt még felháborodott a járművek sajtóban megszellőztetett drágulásán.","shortLead":"A politikus három évvel ezelőtt még felháborodott a járművek sajtóban megszellőztetett drágulásán.","id":"20200702_Lazar_Janos_kilobbizta_hogy_ujabb_milliardokat_kolthessenek_a_tramtrainre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bbbeeef-e75a-4209-92d5-8aedde523df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae78af0-639b-4fdd-bc4e-e0c7581c5b24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200702_Lazar_Janos_kilobbizta_hogy_ujabb_milliardokat_kolthessenek_a_tramtrainre","timestamp":"2020. július. 02. 16:05","title":"Lázár János kilobbizta, hogy újabb milliárdokat költhessenek a tram-trainre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f693e4e3-a871-4dfd-9029-05a7001d0585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két éve alatt meghatszorozta arzenálját az a Pokémon GO-játékos, aki ma már 64 telefonnal keresi a virtuális állatokat Tajpejben.","shortLead":"Szűk két éve alatt meghatszorozta arzenálját az a Pokémon GO-játékos, aki ma már 64 telefonnal keresi a virtuális...","id":"20200702_pokemon_go_telefon_tajvan_tajpej_nagypapa_asus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f693e4e3-a871-4dfd-9029-05a7001d0585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b80031-6a7a-45a2-8219-b846360f4c97","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_pokemon_go_telefon_tajvan_tajpej_nagypapa_asus","timestamp":"2020. július. 02. 19:33","title":"Szintet lépett a tajvani nagypapa, már 64 telefonnal keresi a pokémonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2e8a71-571e-4d8a-9132-cfee0c9f001e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A legendás francia középpályás, aki az UEFA vezére és a FIFA második embere lett, Nicolas Sarkozy kérésére elintézte Katarnak a 2022-es futball világbajnokságot. E gyanú miatt folyik korrupciós vizsgálat Franciaországban, amelyben Emmanuel Macron elnök állítólag segítséget ígért Michel Platininek. Az Élysée palota természetesen cáfol.","shortLead":"A legendás francia középpályás, aki az UEFA vezére és a FIFA második embere lett, Nicolas Sarkozy kérésére elintézte...","id":"20200702_Emmanuel_Macron_is_erintett_lehet_Michel_Platini_korrupcios_botranyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e2e8a71-571e-4d8a-9132-cfee0c9f001e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c9986e-4cec-4030-9c43-fa8015e634e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200702_Emmanuel_Macron_is_erintett_lehet_Michel_Platini_korrupcios_botranyaban","timestamp":"2020. július. 02. 13:43","title":"Emmanuel Macron is érintett lehet Michel Platini korrupciós botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nálunk járt a szlovén elnök, Áder fogadta és beszélt is vele. A migráció is szóba került.","shortLead":"Nálunk járt a szlovén elnök, Áder fogadta és beszélt is vele. A migráció is szóba került.","id":"20200702_ader_janos_szlovenia_magyarorszag_koronavirus_vedekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c161fc3-95b3-4be6-95c7-a29fd91c5f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_ader_janos_szlovenia_magyarorszag_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. július. 02. 15:55","title":"Áder: Az emberek már nem félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal bonyolultabb a képlet, számológép kell hozzá, vagy logarléc.","shortLead":"Sokkal bonyolultabb a képlet, számológép kell hozzá, vagy logarléc.","id":"20200704_Egy_kutyaev_nem_het_emberev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41b6a76-c3ea-45f6-83cb-2ffc378e3c66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_Egy_kutyaev_nem_het_emberev","timestamp":"2020. július. 04. 11:10","title":"Egy kutyaév nem hét emberév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A csődvédelmet kérő kuponos cég, a Bónusz Brigád a tartozások 19 százalékát egyenlítené ki a partnereinek, ezt is hosszú évek alatt. Pénteken válik biztossá, hogy az érintettek ebbe belemennek-e, de információink szerint erre kevés az esély.","shortLead":"A csődvédelmet kérő kuponos cég, a Bónusz Brigád a tartozások 19 százalékát egyenlítené ki a partnereinek, ezt is...","id":"20200702_Bonusz_Brigad_csodegyezseg_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4909bfd-65bc-4270-ab8c-0db19d27cda3","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Bonusz_Brigad_csodegyezseg_targyalas","timestamp":"2020. július. 02. 15:25","title":"A Bónusz Brigádtól több mint 400 millió forintot várnak a partnerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]