[{"available":true,"c_guid":"83ee8c84-cb12-4c8d-9d4e-d1c9d6ede370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartályautóból oszt vizet a Dunántúli Regionális Vízmű Siófok egy városrészében, aki pedig nem onnan kap vizet, azt arra kérik, hogy csak forralás után igyon belőle.","shortLead":"Tartályautóból oszt vizet a Dunántúli Regionális Vízmű Siófok egy városrészében, aki pedig nem onnan kap vizet, azt...","id":"20200707_ivoviz_Siofok_vizmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ee8c84-cb12-4c8d-9d4e-d1c9d6ede370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0464520-7a7a-43b6-aa1c-d4c3f9c3f1db","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_ivoviz_Siofok_vizmu","timestamp":"2020. július. 07. 06:52","title":"Baj van az ivóvízzel Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce80378-150c-45c1-b6fa-d1729f781156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szállíthat szerverchipeket az Intel a világ harmadik legnagyobb szervergyártója számára. Ez utóbbi Kínában található, ez magyarázza a tiltást. De kinek rossz ez valójában?","shortLead":"Nem szállíthat szerverchipeket az Intel a világ harmadik legnagyobb szervergyártója számára. Ez utóbbi Kínában...","id":"20200707_intel_szerverchip_szallitmanyok_kina_embargo_amerikai_exporttilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce80378-150c-45c1-b6fa-d1729f781156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bb3b59-0e5e-4c51-9a0f-7e7afd69927e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_intel_szerverchip_szallitmanyok_kina_embargo_amerikai_exporttilalom","timestamp":"2020. július. 07. 12:03","title":"Kínát büntetné az USA, de helyette az Intelt fogja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság 7, az európai 8,3 százalékkal esik vissza idén az Európai Bizottság nyári gazdasági előrejelzése szerint. Még jövőre sem érjük el azt a szintet, ahol 2019 legvégén álltunk.","shortLead":"A magyar gazdaság 7, az európai 8,3 százalékkal esik vissza idén az Európai Bizottság nyári gazdasági előrejelzése...","id":"20200707_Europai_Bizottsag_recesszio_valsag_Eu_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b248e24-575e-4a5c-9b4a-e84c330bc69e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200707_Europai_Bizottsag_recesszio_valsag_Eu_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 12:24","title":"Európai Bizottság: Annál is nagyobb lesz az idei recesszió Európában, mint amit eddig várhattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059b6ebb-625d-4861-a905-fc49f1849b47","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európában és Amerikában rémes negyedéve volt a BMW-nek, és ezen az ázsiai javulás is csak kicsit tudott szépíteni.","shortLead":"Európában és Amerikában rémes negyedéve volt a BMW-nek, és ezen az ázsiai javulás is csak kicsit tudott szépíteni.","id":"20200707_BMW_jarvany_auto_koronavirus_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=059b6ebb-625d-4861-a905-fc49f1849b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df98c8bb-fd4e-44f1-8c73-93984a5a1c6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_BMW_jarvany_auto_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. július. 07. 12:13","title":"Megütötte a BMW-t a járvány, negyedével estek vissza az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","shortLead":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","id":"20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3a9eea-701d-4291-a229-483df4598694","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","timestamp":"2020. július. 07. 09:06","title":"Elvitte az árvíz a frissen megépített 666 milliós bicikliutat Putnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101fcd23-80fe-42d2-8a26-e488ed501420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrből és a Földről is sikerült képeket készíteni a C/2020 F3-ról, vagyis rövidebb nevén a NEOWISE-üstökösről.","shortLead":"Az űrből és a Földről is sikerült képeket készíteni a C/2020 F3-ról, vagyis rövidebb nevén a NEOWISE-üstökösről.","id":"20200706_neowise_ustokos_csillagaszat_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=101fcd23-80fe-42d2-8a26-e488ed501420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1a4b52-5782-4e47-82c5-780f204ed937","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_neowise_ustokos_csillagaszat_fotok","timestamp":"2020. július. 06. 20:03","title":"Remek fotók készültek a hónapok óta várt NEOWISE-üstökösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8a17c8-6b10-4c51-91b4-50e770193c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az is lehet, hogy valósággá válik egy hetek óta keringő pletyka, és az Apple tényleg nem tesz majd töltőt az új iPhone dobozába.","shortLead":"Még az is lehet, hogy valósággá válik egy hetek óta keringő pletyka, és az Apple tényleg nem tesz majd töltőt az új...","id":"20200706_apple_iphone_12_tolto_halozati_adapter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8a17c8-6b10-4c51-91b4-50e770193c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d650e616-47a7-44c9-a2f3-f0b48548057e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_apple_iphone_12_tolto_halozati_adapter","timestamp":"2020. július. 06. 08:03","title":"Az Apple elkezdte körbekérdezni az iPhone-osokat, mihez kezdenek a régi mobiltöltőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e","c_author":"Losoncz Márk","category":"360","description":"Szikora Róbert sátáni figurának tartja, de ez tulajdonképpen lényegtelen is. Máshol azonban egyenesen azt terjesztik: ő áll a Black Lives Matters-akciók hátterében. És akkor a magyar kormány és hűséges visszhangjai kijelentéseiről nem is beszéltünk. Mindent összevetve, Soros György alighanem a világ egyik legtöbbet szidott embere mára – ezzel jóformán minden olvasni (vagy hallott szöveget értelmezni) tudó ember tisztában van. De voltak itt olyanok is, aki egyenesen megöletni próbálták. Például Slobodan Milosevic, Jugoszlávia és Szerbia egykori, utóbb etnikai tisztogatással és népirtással vádolt elnöke.\r

\r

","shortLead":"Szikora Róbert sátáni figurának tartja, de ez tulajdonképpen lényegtelen is. Máshol azonban egyenesen azt terjesztik: ő...","id":"20200706_Amikor_meg_Milosevic_akarta_megoletni_Soros_Gyorgyot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ad28a3-32f5-4ab7-8415-ae2610566183","keywords":null,"link":"/360/20200706_Amikor_meg_Milosevic_akarta_megoletni_Soros_Gyorgyot","timestamp":"2020. július. 06. 16:40","title":"Amikor még Milošević akarta megöletni Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]