[{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatékony lehet a Covid-19 betegség kezelésében egy koleszterincsökkentő gyógyszer – állapították meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem (HU) és a New York-i Mount Sinai Egészségközpont szakemberei.","shortLead":"Hatékony lehet a Covid-19 betegség kezelésében egy koleszterincsökkentő gyógyszer – állapították meg a Jeruzsálemi...","id":"20200715_koronavirus_gyogyszer_fenofibrat_koleszterincsokkento","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be259c55-2039-45bb-9d9d-d0f4eb439ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_gyogyszer_fenofibrat_koleszterincsokkento","timestamp":"2020. július. 15. 19:03","title":"Találtak egy gyógyszert, ami 5 nap alatt eltüntetheti a koronavírust a szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint viszont sosem használ ilyen szavakat.","shortLead":"A Fehér Ház szerint viszont sosem használ ilyen szavakat.","id":"20200717_Niggerezett_es_zsidozott_is_Trump_az_unokahuga_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbd5748-a497-4e62-80b0-f9cf829cdc5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Niggerezett_es_zsidozott_is_Trump_az_unokahuga_szerint","timestamp":"2020. július. 17. 09:17","title":"Négerezett és zsidózott is Trump az unokahúga szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vállalást tevő 12 cég között van az Exxon Mobile is, ami eddig semmilyen elköteleződést sem volt hajlandó tenni a klímakatasztrófa elkerülése érdekében.","shortLead":"A vállalást tevő 12 cég között van az Exxon Mobile is, ami eddig semmilyen elköteleződést sem volt hajlandó tenni...","id":"20200716_olajipar_ogci_kozos_vallalasok_klimavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48203e76-97de-4007-9ccf-5e326331084e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_olajipar_ogci_kozos_vallalasok_klimavedelem","timestamp":"2020. július. 16. 20:40","title":"Először tett közös klímavédelmi vállalást egy sor olajipari óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú távra tervez a Vígszínház élére kinevezett Rudolf Péter. Tisztában van vele, hogy feladata részt venni a közéletben, de csak ügyekhez van viszonya. ","shortLead":"Hosszú távra tervez a Vígszínház élére kinevezett Rudolf Péter. Tisztában van vele, hogy feladata részt venni...","id":"20200716_Rudolf_Peter_Magyar_Narancs_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4c087b-6fb2-4c18-b771-e1b48772ad28","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Rudolf_Peter_Magyar_Narancs_interju","timestamp":"2020. július. 16. 09:04","title":"Rudolf Péter: Megtisztelő feltételezés, hogy nekem politikai befolyásom van, eddig nem érzékeltem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b49ac8-014a-4c80-a801-1eb2c61dcc9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videochatekhez tervezett táblagéppel állt elő a karanténidőszak királya, a Zoom. Amire persze nem csak emiatt emlékezhetünk.","shortLead":"Videochatekhez tervezett táblagéppel állt elő a karanténidőszak királya, a Zoom. Amire persze nem csak emiatt...","id":"20200716_zoom_tablagep_dten_konferenciahivas_videokonferencia_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4b49ac8-014a-4c80-a801-1eb2c61dcc9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383d9e43-4411-4d33-af51-a0ede78190f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_zoom_tablagep_dten_konferenciahivas_videokonferencia_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. július. 16. 14:03","title":"Hatalmas képernyő, nyolc mikrofon: saját táblagépet ad ki a Zoom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4eef3a-c0c4-4796-a6ed-66e90d60f931","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Taskentből jelentkezett be a miniszter.","shortLead":"Taskentből jelentkezett be a miniszter.","id":"20200716_Szijjarto_A_magyar_vallalatoknak_erdemes_lesz_megjelenniuk_Uzbegisztanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c4eef3a-c0c4-4796-a6ed-66e90d60f931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2e6a5f-cf15-44cd-9139-8fa86ce5afff","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_Szijjarto_A_magyar_vallalatoknak_erdemes_lesz_megjelenniuk_Uzbegisztanban","timestamp":"2020. július. 16. 09:25","title":"Szijjártó: A magyar vállalatoknak érdemes lesz megjelenniük Üzbegisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt dolguk a rendőröknek.","shortLead":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt...","id":"20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635563fc-95a8-46dc-8c72-6abf4e9438b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 19:35","title":"Eddig 455 eljárást indított a rendőrség a járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy csapat skót pedofilvadász ellen indított pert egy lebuktatott férfi, de veszített.","shortLead":"Egy csapat skót pedofilvadász ellen indított pert egy lebuktatott férfi, de veszített.","id":"20200715_szemelyisegi_jogok_pedofilvadaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15de754-ee89-424a-8449-a928ebe924aa","keywords":null,"link":"/elet/20200715_szemelyisegi_jogok_pedofilvadaszok","timestamp":"2020. július. 15. 15:17","title":"Bíróság mondta ki: nem sértenek személyiségi jogokat a pedofilvadászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]