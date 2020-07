Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az atombomba katonai bevetés nélkül is pusztított a világháború után. Napjainkban még regionális háború esetén is világméretű éhínséget okozhatna a nukleáris fegyver.","shortLead":"Az atombomba katonai bevetés nélkül is pusztított a világháború után. Napjainkban még regionális háború esetén is...","id":"202029__75_eves_azatombomba__eltitkolt_szovjet_katasztrofa__ehhalal__fekete_egbolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac457b0-b221-482c-85da-d2707d7b3a15","keywords":null,"link":"/360/202029__75_eves_azatombomba__eltitkolt_szovjet_katasztrofa__ehhalal__fekete_egbolt","timestamp":"2020. július. 16. 19:00","title":"75 éve robbant az első atombomba – mi történne, ha holnap bevetnék a fegyvert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti amerikai nagykövet visszahozná Budapestre a CEU Bécsbe költöztetett képzéseit. Azt állítja, rendszeresen egyeztet az ellenzéki pártok vezetőivel.","shortLead":"A budapesti amerikai nagykövet visszahozná Budapestre a CEU Bécsbe költöztetett képzéseit. Azt állítja, rendszeresen...","id":"20200717_cornstein_rendeleti_kormanyzas_ceu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137628e7-4d23-4183-af06-20ebb31c71f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_cornstein_rendeleti_kormanyzas_ceu","timestamp":"2020. július. 17. 18:48","title":"Cornstein a rendeleti kormányzásról: Szinte mindenkit felhívtam a magyar kormányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c0aabc-424d-4fb9-b3f3-354fd8f0b88a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már a közönség is láthatja a nemrég született sörényeshangyász-kölyköt a Fővárosi Állat-és Növénykertben; a kicsi még főleg anyukája hátára csimpaszkodva cipelteti magát.



","shortLead":"Már a közönség is láthatja a nemrég született sörényeshangyász-kölyköt a Fővárosi Állat-és Növénykertben; a kicsi még...","id":"20200717_A_hetveget_is_bearanyozza_a_most_szuletett_budapesti_hangyaszkolyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83c0aabc-424d-4fb9-b3f3-354fd8f0b88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc543c6-b5bf-42fb-81b1-a84361204f83","keywords":null,"link":"/elet/20200717_A_hetveget_is_bearanyozza_a_most_szuletett_budapesti_hangyaszkolyok","timestamp":"2020. július. 17. 16:51","title":"A hétvégét is bearanyozza a most született budapesti hangyász-kölyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Következik a 35. hazai futam, amelyen szokás szerint nehéz lesz előzni, de van rá bizonyíték, hogy a 14. helyről sem lehetetlen nyerni.","shortLead":"Következik a 35. hazai futam, amelyen szokás szerint nehéz lesz előzni, de van rá bizonyíték, hogy a 14. helyről sem...","id":"20200717_10_erdekesseg_a_most_kezdodo_magyar_nagydij_hetvege_elott_hungaroring","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812bfdf9-eb91-40cf-9604-8d7cfeba5095","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_10_erdekesseg_a_most_kezdodo_magyar_nagydij_hetvege_elott_hungaroring","timestamp":"2020. július. 17. 06:41","title":"10 érdekesség a most kezdődő Magyar Nagydíj hétvége előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9f833f-907c-4dbe-b99a-311391118e82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre bizonytalan, hogy augusztus 15-e után megtarthatják-e a nyár végére eltolt fesztiválokat.","shortLead":"Egyelőre bizonytalan, hogy augusztus 15-e után megtarthatják-e a nyár végére eltolt fesztiválokat.","id":"20200716__nyari_fesztivalok_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d9f833f-907c-4dbe-b99a-311391118e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3ba5e3-80be-4462-883c-72b1560b8845","keywords":null,"link":"/kultura/20200716__nyari_fesztivalok_gulyas_gergely","timestamp":"2020. július. 16. 12:13","title":"Július végén dőlhet el, hogy lesznek-e nyári fesztiválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbabcfe-82f7-42db-b550-872531793835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan könnyítettek magukon a Dob utcai lyuknál, az egyik étterem tulajdonosai viszont beültette növényekkel.\r

","shortLead":"Sokan könnyítettek magukon a Dob utcai lyuknál, az egyik étterem tulajdonosai viszont beültette növényekkel.\r

","id":"20200716_Kiskert_bulinegyed_godor_kozteruleti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dbabcfe-82f7-42db-b550-872531793835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9fd22e-0c4e-4581-8780-0b8a0d2cb01d","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Kiskert_bulinegyed_godor_kozteruleti","timestamp":"2020. július. 16. 15:08","title":"Kiskertet csináltak a bulinegyed vizeldének használt gödréből, a közteresek feljelentéssel fenyegetőztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20200717_magyar_szazad_vegere_nepesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6de2ae-1636-40ff-b7e3-eca35d7c589f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_magyar_szazad_vegere_nepesseg","timestamp":"2020. július. 17. 12:06","title":"Ötmillió magyar maradhat a század végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e615b5c-7786-4b45-87e7-f0af6d861413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghitt társaságban a herélés is jobban esik.","shortLead":"Meghitt társaságban a herélés is jobban esik.","id":"20200717_A_cicak_is_szeretik_a_plussbaratokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e615b5c-7786-4b45-87e7-f0af6d861413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdeb9af-e238-469a-ac8d-d6d7e7065b45","keywords":null,"link":"/elet/20200717_A_cicak_is_szeretik_a_plussbaratokat","timestamp":"2020. július. 17. 13:55","title":"A cicák is szeretik a plüssbarátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]