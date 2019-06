Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely pórázának végén is a DK elnöke áll.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely pórázának végén is a DK elnöke áll.","id":"20190627_Kocsis_Mate_kiertekelte_az_elovalasztast_Gyurcsany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b83f36-06c9-456c-8faa-fd9b4851a7ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kocsis_Mate_kiertekelte_az_elovalasztast_Gyurcsany","timestamp":"2019. június. 27. 08:01","title":"Kocsis Máté kiértékelte az előválasztást: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szó sem volt gyerekbántalmazásról, hiszen a testi fenyítés nem gyerekbántalmazás – írta a hódmezővásárhelyi polgármester.","shortLead":"Szó sem volt gyerekbántalmazásról, hiszen a testi fenyítés nem gyerekbántalmazás – írta a hódmezővásárhelyi...","id":"20190626_MarkiZay_a_testi_fenyites_nem_gyerekbantalmazas_a_valas_tobb_kart_okoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a428e349-9965-4f96-92a4-79edca83a491","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_MarkiZay_a_testi_fenyites_nem_gyerekbantalmazas_a_valas_tobb_kart_okoz","timestamp":"2019. június. 26. 09:46","title":"Márki-Zay: A testi fenyítés nem gyerekbántalmazás, a válás több kárt okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondja a gyerekeknél nem volt semmilyen gyújtóeszköz.\r

\r

","shortLead":"Azt mondja a gyerekeknél nem volt semmilyen gyújtóeszköz.\r

\r

","id":"20190625_Megszolalt_a_MOM_Sportnal_elhunyt_kislany_anyukaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a667192-176e-4ab9-855d-1d00436eb234","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Megszolalt_a_MOM_Sportnal_elhunyt_kislany_anyukaja","timestamp":"2019. június. 25. 17:29","title":"Megszólalt a MOM Sportnál elhunyt kislány anyukája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben jóval nagyobb ráhatásunk lehet arra, hogy milyen videókat dobáljon be nekünk a YouTube a kezdőoldalon, vagy épp mi kerüljön be az ajánlott kontentek közé.","shortLead":"A jövőben jóval nagyobb ráhatásunk lehet arra, hogy milyen videókat dobáljon be nekünk a YouTube a kezdőoldalon, vagy...","id":"20190626_youtube_video_ajalnlott_video_ajanlorendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b31bcb-5b45-424f-9a9d-4d233e28b731","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_youtube_video_ajalnlott_video_ajanlorendszer","timestamp":"2019. június. 26. 20:12","title":"Fontos változás jön a YouTube-ra, átalakíthatjuk vele az ajánlórendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bed957-8938-498a-97f2-0a0352a85857","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Leleményes ötlettel álltak elő.","shortLead":"Leleményes ötlettel álltak elő.","id":"20190626_Arapapagajt_mentettek_a_budapesti_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22bed957-8938-498a-97f2-0a0352a85857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f78c6b2-5b78-498d-acac-d953b4dae870","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Arapapagajt_mentettek_a_budapesti_tuzoltok","timestamp":"2019. június. 26. 21:51","title":"Arapapagájt mentettek a budapesti tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234eba6d-16af-4568-a006-848eaf865bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s támogatással induló jelölt nem volt ott a közös sajtótájékoztatón.","shortLead":"A DK-s támogatással induló jelölt nem volt ott a közös sajtótájékoztatón.","id":"20190626_Kalman_Olga_videouzenetben_gratulalt_Karacsonynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=234eba6d-16af-4568-a006-848eaf865bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497427ca-9dcb-4833-bb95-6e9e5662d952","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Kalman_Olga_videouzenetben_gratulalt_Karacsonynak","timestamp":"2019. június. 26. 18:38","title":"Kálmán Olga videóüzenetben gratulált a nyertesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rendőr testkamerája fel is vette, ahogy megtalálják a csecsemőt. ","shortLead":"Egy rendőr testkamerája fel is vette, ahogy megtalálják a csecsemőt. ","id":"20190626_Erdoben_muanyag_zacskoban_hagytak_magara_egy_ujszulottet_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b594cc-ca29-4faf-84b6-d790871c92fe","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Erdoben_muanyag_zacskoban_hagytak_magara_egy_ujszulottet_Amerikaban","timestamp":"2019. június. 26. 13:05","title":"Erdőben, műanyag zacskóban hagytak magára egy újszülöttet Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kiváló tudományos tevékenységéért és a közjó szolgálatáért.","shortLead":"Kiváló tudományos tevékenységéért és a közjó szolgálatáért.","id":"20190626_Matolcsy_Gyorgynek_adomanyozott_tiszteletbeli_doktori_cimet_a_Kaposvari_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c021b325-e5de-42da-868a-59be5daf8019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Matolcsy_Gyorgynek_adomanyozott_tiszteletbeli_doktori_cimet_a_Kaposvari_Egyetem","timestamp":"2019. június. 26. 14:56","title":"Matolcsy Györgynek adományozott tiszteletbeli doktori címet a Kaposvári Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]