[{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapestről Balassagyarmatra tartó járaton kapott valószínűleg stroke-ot a sofőr, a buszon utazó rendőr vette észre, hogy baj van.","shortLead":"A Budapestről Balassagyarmatra tartó járaton kapott valószínűleg stroke-ot a sofőr, a buszon utazó rendőr vette észre...","id":"20200723_volanbusz_rendor_balassagyarmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135770cc-8471-4b93-80ad-f715cdcc5e52","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_volanbusz_rendor_balassagyarmat","timestamp":"2020. július. 23. 18:08","title":"Rosszul lett a Volánbusz sofőrje, egy rendőr mentette meg a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6a30d-5e21-4c03-8431-6191e79e7119","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hangtalan hiperautót augusztus végén testközelből is meg lehet majd tekinteni Magyarországon.","shortLead":"A hangtalan hiperautót augusztus végén testközelből is meg lehet majd tekinteni Magyarországon.","id":"20200723_magyarorszagra_jon_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77e6a30d-5e21-4c03-8431-6191e79e7119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637451be-de06-42d9-9458-40eda5593942","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_magyarorszagra_jon_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","timestamp":"2020. július. 23. 06:41","title":"Magyarországra jön a horvátok közel 2000 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d2e7dd-689b-4241-8b05-dbd438dcf3ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Farmer Nick” már gyerekként vonzódott a növényekhez, felnőttként az IBM-et hagyta ott azért, hogy kuncsaftjait közelebb vigye a természethez. A saját otthonaikban.","shortLead":"„Farmer Nick” már gyerekként vonzódott a növényekhez, felnőttként az IBM-et hagyta ott azért, hogy kuncsaftjait...","id":"202030_felhokarcolok_balint_gazdaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d2e7dd-689b-4241-8b05-dbd438dcf3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248b3d9e-6b55-402b-9ecc-d90c00f8d053","keywords":null,"link":"/360/202030_felhokarcolok_balint_gazdaja","timestamp":"2020. július. 24. 15:00","title":"Felhőkarcolók Bálint gazdája: New York-i dzsungeleket varázsol a növénycoach","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1865524a-20bd-4a11-89f9-c2c0a70e6bfe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár húsz év börtönt is kaphat.","shortLead":"Akár húsz év börtönt is kaphat.","id":"20200723_Milliardos_afacsalassal_gyanusitjak_a_luxus_Lamborghinibol_maszkot_osztogato_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1865524a-20bd-4a11-89f9-c2c0a70e6bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ec909a-5ecf-402e-96db-21f5a7c44955","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_Milliardos_afacsalassal_gyanusitjak_a_luxus_Lamborghinibol_maszkot_osztogato_ferfit","timestamp":"2020. július. 23. 13:52","title":"Milliárdos áfacsalási ügyben gyanúsított a luxus Lamborghiniből maszkot osztogató férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e045e877-3ac6-4239-81a2-c0e4e8be1508","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy év alatt megduplázta követőinek számát a topmodell. ","shortLead":"Egy év alatt megduplázta követőinek számát a topmodell. ","id":"20200723_Nagyot_szakitott_Palvin_Barbara_az_Instagramon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e045e877-3ac6-4239-81a2-c0e4e8be1508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd039b-3649-458d-885c-eb4257cc9f97","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Nagyot_szakitott_Palvin_Barbara_az_Instagramon","timestamp":"2020. július. 23. 17:52","title":"Nagyot ment Palvin Barbara az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A bírói gyakorlat egyre inkább a kussoltatás irányába tolódik – hatóságilag megszabják, melyik nagyarcról milyen véleményt lehet megfogalmazni. \r

","shortLead":"A bírói gyakorlat egyre inkább a kussoltatás irányába tolódik – hatóságilag megszabják, melyik nagyarcról milyen...","id":"20200724_Vadaszat_szavakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd49007f-296d-489c-9f30-fe692881748a","keywords":null,"link":"/360/20200724_Vadaszat_szavakra","timestamp":"2020. július. 24. 16:00","title":"Balavány: Vadászat szavakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2fbdf4-52e9-40d5-9bd5-bb5ed7373b99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A palesztin férfit Tompánál vették észre.","shortLead":"A palesztin férfit Tompánál vették észre.","id":"20200724_kamion_alvaz_tompa_menekult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b2fbdf4-52e9-40d5-9bd5-bb5ed7373b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b8250d-8fc9-48e2-ac2e-2fcb3982002c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_kamion_alvaz_tompa_menekult","timestamp":"2020. július. 24. 17:26","title":"Egy kamion alvázán megbújva próbált bejutni az országba egy menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook lehetővé tette, hogy a májusban elindított új szolgáltatás, a Szobák felhasználói ne csak konferenciahívást, hanem élő videóközvetítést is indíthassanak.","shortLead":"A Facebook lehetővé tette, hogy a májusban elindított új szolgáltatás, a Szobák felhasználói ne csak konferenciahívást...","id":"20200723_facebook_rooms_szobak_konferenciahivas_elo_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e442e9ed-acd7-4f1d-9ec0-48306e4246f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_facebook_rooms_szobak_konferenciahivas_elo_kozvetites","timestamp":"2020. július. 23. 17:13","title":"Tovább bővült a Facebook videós funkciója, jöhetnek az élő közvetítések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]