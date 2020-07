Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor kikérte magának, hogy egyes európai politikusok minden alap nélkül kétségbe vonják a magyar jogállam érvényesülését.","shortLead":"Orbán Viktor kikérte magának, hogy egyes európai politikusok minden alap nélkül kétségbe vonják a magyar jogállam...","id":"20200722_Europai_nyilatkozathaboru_a_jogallam_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34680e97-84dc-420b-86cb-c66d42e9d9c3","keywords":null,"link":"/360/20200722_Europai_nyilatkozathaboru_a_jogallam_ugyeben","timestamp":"2020. július. 22. 07:54","title":"Európai nyilatkozatháború a jogállam ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483b173d-1506-409c-a7c2-fdf2dec35a9e","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Klinikai és laboratóriumi vizsgálatok is folynak Magyarországon, hogy kiderítsék: milyen szerveket támadhat meg a vírus, és milyen hosszú távú hatásai lehetnek a fertőzésnek. Eközben a világon mind több, a betegségen már átesett ember számol be súlyos, hónapokig tartó mellékhatásokról, köztük akár agykárosodásról is. ","shortLead":"Klinikai és laboratóriumi vizsgálatok is folynak Magyarországon, hogy kiderítsék: milyen szerveket támadhat meg...","id":"20200722_koronavirus_kutatas_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483b173d-1506-409c-a7c2-fdf2dec35a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774fa90b-1ee4-4335-b08c-fd0849c2b2a7","keywords":null,"link":"/360/20200722_koronavirus_kutatas_egeszsegugy","timestamp":"2020. július. 22. 06:30","title":"Kigyógyultak a koronavírusból, de a neheze csak ezután jött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok kérdés megválaszolatlan még a tragédiával kapcsolatban.","shortLead":"Sok kérdés megválaszolatlan még a tragédiával kapcsolatban.","id":"20200723_Deak_teri_gyilkossag_segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_vonhatnak_felelossegre_biztonsagi_oroket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd6e13c-f716-4a4e-95ec-864168882dd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Deak_teri_gyilkossag_segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_vonhatnak_felelossegre_biztonsagi_oroket","timestamp":"2020. július. 23. 07:25","title":"Deák téri gyilkosság: segítségnyújtás elmulasztása miatt vonhatnak felelősségre biztonsági őröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dc3cc0-3cf2-4463-888e-4a7054bd5a6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pog nevű videós túl kemény volt a limitált szériás Minivel.","shortLead":"A Pog nevű videós túl kemény volt a limitált szériás Minivel.","id":"20200723_pog_videos_youtuber_autogyujtemeny_mini_john_cooper_works_gp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1dc3cc0-3cf2-4463-888e-4a7054bd5a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b06cdb9-3520-4dd1-a86a-b15c9b5b3986","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_pog_videos_youtuber_autogyujtemeny_mini_john_cooper_works_gp","timestamp":"2020. július. 23. 11:01","title":"Az első percekben sikerült összetörnie vadiúj autóját a youtubernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a tisztán elektromos hajtásláncú Enyaq, melynek RS kivitele a valaha készült legerősebb sorozatgyártású Skoda lesz.","shortLead":"Érkezőben a tisztán elektromos hajtásláncú Enyaq, melynek RS kivitele a valaha készült legerősebb sorozatgyártású Skoda...","id":"20200723_szeptember_1en_debutal_a_hatsokerekhajtasu_uj_skoda_enyaq","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d9bbdc-9a33-4b8d-8c81-dc64904a1228","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_szeptember_1en_debutal_a_hatsokerekhajtasu_uj_skoda_enyaq","timestamp":"2020. július. 23. 07:59","title":"Szeptember 1-én debütál a hátsókerék-hajtású új Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy élelmes informatikus a közösségnek ajánlotta fel az Index tükördomainjét.","shortLead":"Egy élelmes informatikus a közösségnek ajánlotta fel az Index tükördomainjét.","id":"20200722_index_xedni_domain_webcim_dull_szabolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6642459-63b3-4b8f-b2f1-882e85bd9d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_index_xedni_domain_webcim_dull_szabolcs","timestamp":"2020. július. 22. 17:50","title":"Index-ügy: valaki már lefoglalta a xedni.hu címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718a11f8-ac61-4501-9d54-0da0c011adeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Régóta parázs viták övezik a biomasszából nyert energia fenntarthatóságát, Hollandia pedig úgy döntött, kivezetik, mert nem áll rendelkezésükre elegendő, fenntarthatóan nyert biomassza-energiaforrás. ","shortLead":"Régóta parázs viták övezik a biomasszából nyert energia fenntarthatóságát, Hollandia pedig úgy döntött, kivezetik, mert...","id":"20200722_Dontott_a_hollan_parlament_kivezetik_a_biomasszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=718a11f8-ac61-4501-9d54-0da0c011adeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d7c262-835c-4c6f-a662-39a2c3e29558","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_Dontott_a_hollan_parlament_kivezetik_a_biomasszat","timestamp":"2020. július. 22. 10:44","title":"Döntött a holland parlament: kivezetik a biomasszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába lesz kész az új vezeték, nem lesz mit szállítani benne, a fejlesztés ráadásul drága is.","shortLead":"Hiába lesz kész az új vezeték, nem lesz mit szállítani benne, a fejlesztés ráadásul drága is.","id":"20200721_romania_foldgaz_brua_vezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873d79b7-1215-412f-8d13-2dfef01b4cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_romania_foldgaz_brua_vezetek","timestamp":"2020. július. 21. 16:40","title":"Feljebb mehet a gáz ára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]