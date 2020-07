Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indamedia társtulajdonosa reméli, hogy az Indexben mielőbb megoldódik a helyzet.","shortLead":"Az Indamedia társtulajdonosa reméli, hogy az Indexben mielőbb megoldódik a helyzet.","id":"20200722_ziegler_gabor_andacs_botond_dull_szabolcs_index_igazgatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cf511-efaa-4706-8f72-592978b34ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_ziegler_gabor_andacs_botond_dull_szabolcs_index_igazgatosag","timestamp":"2020. július. 22. 16:58","title":"Elmondta Ziegler Gábor, miért hagyta ott az Index igazgatóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1beff6-ed08-4df8-a612-70853b61e3eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeumi kurátorok újabb lökést adtak a járványidőszak kihívásainak.","shortLead":"A múzeumi kurátorok újabb lökést adtak a járványidőszak kihívásainak.","id":"20200722_Hol_lathato_a_legjobb_fenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1beff6-ed08-4df8-a612-70853b61e3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3825cb8d-21fe-4cf1-855d-3b034a2b51bb","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_Hol_lathato_a_legjobb_fenek","timestamp":"2020. július. 22. 10:52","title":"Hol látható a legjobb fenék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","shortLead":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","id":"20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c398738-d41c-48a2-b6e9-168c5aa6c6f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","timestamp":"2020. július. 23. 08:51","title":"Ilyen traffipaxfotó sem készül gyakran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindössze hat kocsiban lesz a 222-ből.","shortLead":"Mindössze hat kocsiban lesz a 222-ből.","id":"20200722_Megerositette_a_BKV_iden_sem_lesz_klima_a_3as_metron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e641e720-74bd-4f26-9ac2-4ee7eb0ed1dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_Megerositette_a_BKV_iden_sem_lesz_klima_a_3as_metron","timestamp":"2020. július. 22. 08:07","title":"Megerősítette a BKV, idén sem lesz klíma a 3-as metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyes kormányzati források szerint is jó lenne, ha mielőbb döntés születne az újabb szigorításokról, hiszen az idő múlásával csak nőnek a veszteségek. ","shortLead":"Egyes kormányzati források szerint is jó lenne, ha mielőbb döntés születne az újabb szigorításokról, hiszen az idő...","id":"20200722_Kicsi_az_eselye_hogy_augusztus_15e_utan_ujraindulhatnak_a_nagy_rendezvenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f08c8b-1711-42c6-87b1-5cfca4c64c5f","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_Kicsi_az_eselye_hogy_augusztus_15e_utan_ujraindulhatnak_a_nagy_rendezvenyek","timestamp":"2020. július. 22. 15:05","title":"Kicsi az esélye, hogy augusztus 15-e után újraindulhatnak a nagy rendezvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok kérdés megválaszolatlan még a tragédiával kapcsolatban.","shortLead":"Sok kérdés megválaszolatlan még a tragédiával kapcsolatban.","id":"20200723_Deak_teri_gyilkossag_segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_vonhatnak_felelossegre_biztonsagi_oroket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd6e13c-f716-4a4e-95ec-864168882dd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Deak_teri_gyilkossag_segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_vonhatnak_felelossegre_biztonsagi_oroket","timestamp":"2020. július. 23. 07:25","title":"Deák téri gyilkosság: segítségnyújtás elmulasztása miatt vonhatnak felelősségre biztonsági őröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor kikérte magának, hogy egyes európai politikusok minden alap nélkül kétségbe vonják a magyar jogállam érvényesülését.","shortLead":"Orbán Viktor kikérte magának, hogy egyes európai politikusok minden alap nélkül kétségbe vonják a magyar jogállam...","id":"20200722_Europai_nyilatkozathaboru_a_jogallam_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34680e97-84dc-420b-86cb-c66d42e9d9c3","keywords":null,"link":"/360/20200722_Europai_nyilatkozathaboru_a_jogallam_ugyeben","timestamp":"2020. július. 22. 07:54","title":"Európai nyilatkozatháború a jogállam ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050c8420-e00f-47bd-824b-8fa12eb95135","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A turisták egyre súlyosabbak, így pedig egyre nehezebb volt a gondolákat irányítani. Az új szabályok némelyike egyúttal a szakma kiváltságait is védi.","shortLead":"A turisták egyre súlyosabbak, így pedig egyre nehezebb volt a gondolákat irányítani. Az új szabályok némelyike egyúttal...","id":"20200722_velence_gondola_tulsulyos_turistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050c8420-e00f-47bd-824b-8fa12eb95135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c13f3a-e877-42ba-b7fe-9db79dffff50","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_velence_gondola_tulsulyos_turistak","timestamp":"2020. július. 22. 20:39","title":"A túlsúlyos turisták miatt szabályozzák újra a velencei gondolázást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]