[{"available":true,"c_guid":"014cad12-b097-4c10-bde8-596375526227","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A polgármester szerint ezzel is kicsit zöldebb lett a város és még spóroltak is.","shortLead":"A polgármester szerint ezzel is kicsit zöldebb lett a város és még spóroltak is.","id":"20200721_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_funyiras_rackajuh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014cad12-b097-4c10-bde8-596375526227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1660b884-8455-4690-afaa-6f841860dfd6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200721_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_funyiras_rackajuh","timestamp":"2020. július. 21. 21:16","title":"Márki-Zayék fűnyírók helyett rackákkal tüntették el a nagyra nőtt füvet Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fontos űripari szereplővé tenné Magyarországot a kormány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Fontos űripari szereplővé tenné Magyarországot a kormány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200722_Radar360_Nincs_penz_a_nyaralasra_Simicska_ujra_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be86204-2cf4-49c6-bdcb-8bad66f0ddfb","keywords":null,"link":"/360/20200722_Radar360_Nincs_penz_a_nyaralasra_Simicska_ujra_nyert","timestamp":"2020. július. 22. 07:45","title":"Radar360: Nincs pénz a nyaralásra, Simicska újra nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21eaa241-7598-4099-93d9-4f3c2cef71c0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A posztindusztriális társadalmak jellemzője, hogy a munka teljes mértékben eluralja az életünket. Ez határozza meg az identitásunkat, egyes jogainkat, részben a magánéletünket és azt is, hogy mit csinálunk a szabadidőnkben. Egyes teoretikusok szerint radikális reformra szorul a munka világa, mert már rég nincs szükség arra, hogy napi 8-10 órákat dolgozzanak az emberek. Az úgynevezett post-work társadalom idealisztikus elképzelése most a koronavírus-járvánnyal új lendületet kapott. A hvg.hu cikksorozatban járja körbe a témát.","shortLead":"A posztindusztriális társadalmak jellemzője, hogy a munka teljes mértékben eluralja az életünket. Ez határozza meg...","id":"20200722_Hogyan_lett_a_munka_az_eletunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21eaa241-7598-4099-93d9-4f3c2cef71c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad756bb-94af-4e88-a0ba-47aed307eb78","keywords":null,"link":"/elet/20200722_Hogyan_lett_a_munka_az_eletunk","timestamp":"2020. július. 22. 11:05","title":"Hogyan lett a munka az életünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28da3b1-431e-4eae-af7c-27e961d9bfaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétéves lett a brit trónörökös.","shortLead":"Hétéves lett a brit trónörökös.","id":"20200722_Gyorgy_herceg_szuletesnapi_ajandeka_az_alattvaloknak_uj_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28da3b1-431e-4eae-af7c-27e961d9bfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc9134-b4fd-4b01-a956-8fd14e14e189","keywords":null,"link":"/elet/20200722_Gyorgy_herceg_szuletesnapi_ajandeka_az_alattvaloknak_uj_fotok","timestamp":"2020. július. 22. 08:40","title":"György herceg születésnapi ajándéka az alattvalóknak: új fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3ac7cf-2467-4a38-ad88-58572c61583e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét apaság-versekkel jelentkezik Grecsó Krisztián, de ezúttal a gyerekek számára is érthető költemények jelennek meg novemberben.","shortLead":"Ismét apaság-versekkel jelentkezik Grecsó Krisztián, de ezúttal a gyerekek számára is érthető költemények jelennek meg...","id":"20200722_Hintaztatas_ritmusara_szulettek_Grecso_hamarosan_erkezo_gyerekversei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ac7cf-2467-4a38-ad88-58572c61583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1d767a-3527-4f3d-8cc0-e538a251e1cb","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_Hintaztatas_ritmusara_szulettek_Grecso_hamarosan_erkezo_gyerekversei","timestamp":"2020. július. 22. 10:34","title":"Hintáztatás ritmusára születtek Grecsó hamarosan érkező gyerekversei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a14c2f0-7637-4b13-9f7f-7740ed9d79f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság alig több mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"Az újdonság alig több mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra. ","id":"20200722_421_loeros_kompakt_szabadidoauto_itt_a_mercedesamg_gla_45_s","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a14c2f0-7637-4b13-9f7f-7740ed9d79f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb06631-869e-4c39-8228-25b8d5b40941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_421_loeros_kompakt_szabadidoauto_itt_a_mercedesamg_gla_45_s","timestamp":"2020. július. 22. 07:59","title":"421 lóerős kompakt szabadidőautó: itt a Mercedes-AMG GLA 45 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52065f96-90b5-400b-a335-005c99bf5b84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenöt méteres zuhanás után egy fa állított meg egy autót Kisújbánya mellett egy szakadékban. Az autóban hárman utaztak.","shortLead":"Tizenöt méteres zuhanás után egy fa állított meg egy autót Kisújbánya mellett egy szakadékban. Az autóban hárman...","id":"20200722_szakadek_mecsek_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52065f96-90b5-400b-a335-005c99bf5b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcf0c00-ce5a-46e2-888e-ecc7ad1eceef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_szakadek_mecsek_baleset","timestamp":"2020. július. 22. 11:58","title":"Egy fa tartotta meg a szakadékba zuhant autót a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A továbbra is nyereséges amerikai vállalat eladási adatai minimálisan romlottak.","shortLead":"A továbbra is nyereséges amerikai vállalat eladási adatai minimálisan romlottak.","id":"20200723_a_koronavirus_sem_igazan_lassitotta_a_teslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34de96b-abe6-4a7d-bc43-006e8a3faae3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_a_koronavirus_sem_igazan_lassitotta_a_teslat","timestamp":"2020. július. 23. 09:21","title":"A koronavírus sem igazán lassította a Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]