[{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap is esni fog.","shortLead":"Vasárnap is esni fog.","id":"20200725_Felhoszakadas_zivatar__riasztast_adott_ki_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff69028-a48d-4122-89ea-909b41318905","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Felhoszakadas_zivatar__riasztast_adott_ki_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2020. július. 25. 08:09","title":"Felhőszakadás, zivatar - riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2bfd59-5fe2-48b3-88c2-3197282600dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200725_Orban_Viktor_a_Balatonnal_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2bfd59-5fe2-48b3-88c2-3197282600dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a134b3-bc01-47b4-9b50-8267d43bc559","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Orban_Viktor_a_Balatonnal_van","timestamp":"2020. július. 25. 16:26","title":"Orbán Viktor a Balatonnál van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6648a8cb-cc61-4771-9b3d-5871724aaa57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dulakodás és verekedés tört ki San Juan repülőterén, miután egy felszállni készülő gépről leszállítottak két utast, majd a nézeteltérés folytatódott a váróban.","shortLead":"Dulakodás és verekedés tört ki San Juan repülőterén, miután egy felszállni készülő gépről leszállítottak két utast...","id":"20200725_Vita_a_repulogepen_verekedes_a_terminalban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6648a8cb-cc61-4771-9b3d-5871724aaa57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f3f74d-28da-4cad-8699-20777028ccce","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Vita_a_repulogepen_verekedes_a_terminalban","timestamp":"2020. július. 25. 19:21","title":"Egymásnak estek az utasok a San Juan reptéren ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfőn még lehetnek záporok, zivatarok, de aztán sok lesz a napsütés, és sokfelé lesz melegebb 30 foknál az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"Hétfőn még lehetnek záporok, zivatarok, de aztán sok lesz a napsütés, és sokfelé lesz melegebb 30 foknál az Országos...","id":"20200726_nyar_idojaras_meteorologia_meleg_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef4a113-e0b7-47e9-b447-59f14c41a418","keywords":null,"link":"/idojaras/20200726_nyar_idojaras_meteorologia_meleg_ido","timestamp":"2020. július. 26. 16:35","title":"Igazi nyarat hoz a július utolsó hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c939f4-0371-4c9b-b3b1-19a386e86e6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nyugat-dunántúli megye kivételével az egész országban van esély zivatarokra.","shortLead":"Néhány nyugat-dunántúli megye kivételével az egész országban van esély zivatarokra.","id":"20200726_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4c939f4-0371-4c9b-b3b1-19a386e86e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07a08ee-b275-4389-b426-941d2b27309a","keywords":null,"link":"/elet/20200726_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. július. 26. 08:20","title":"Újabb viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek bizonyult az elektronikus egészségügyi rendszer - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek...","id":"20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f53517a-557a-4892-877a-872cfc097afc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","timestamp":"2020. július. 25. 15:19","title":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da83c496-9798-4c86-8d0e-0b6caca4ce3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vízhiány várható Nagyatádon az áradás után.","shortLead":"Vízhiány várható Nagyatádon az áradás után.","id":"20200726_Nemsokara_megszunik_Nagyatad_vizellatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da83c496-9798-4c86-8d0e-0b6caca4ce3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3eb812-c6ed-41cc-92d9-3a75efced1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Nemsokara_megszunik_Nagyatad_vizellatasa","timestamp":"2020. július. 26. 14:08","title":"Délután megszűnik Nagyatád vízellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e2948a-fbc1-44de-91e4-6cfd583c035d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eltűnt a nagyatádi elkerülő út egy része az árvíz miatt.","shortLead":"Eltűnt a nagyatádi elkerülő út egy része az árvíz miatt.","id":"20200726_arviz_nagyatad_hid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3e2948a-fbc1-44de-91e4-6cfd583c035d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8deb9eb2-9fc0-458b-b7d2-a5f17ad3a45e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_arviz_nagyatad_hid","timestamp":"2020. július. 26. 09:49","title":"Elmosott az áradás egy hidat Nagyatádnál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]