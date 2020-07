Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszprémi kórház onkológus-nőgyógyásza 2016-ban kapott jogerősen öt évre felfüggesztett börtönbüntetést, de a munkáját fél év kihagyás után folytathatta, idén pedig már kitüntették.","shortLead":"A veszprémi kórház onkológus-nőgyógyásza 2016-ban kapott jogerősen öt évre felfüggesztett börtönbüntetést, de...","id":"20200728_orvos_kituntetes_halapenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3141a1-43f8-4b2f-bd1c-d4d3a50b0d95","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_orvos_kituntetes_halapenz","timestamp":"2020. július. 28. 08:46","title":"Kitüntetettek egy orvost, akinek a hálapénz miatti felfüggesztett börtönbüntetése most is érvényben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Azt gondolnánk, a közgazdaságtan egyik értelme azt kutatni, miként lehet az emberek életét jobbá tenni, ám ezt a kérdést a szakemberek csak az utóbbi pár évtizedben tették fel. ","shortLead":"Azt gondolnánk, a közgazdaságtan egyik értelme azt kutatni, miként lehet az emberek életét jobbá tenni, ám ezt...","id":"20200729_jolet_szamitas_kozgazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a5d4b7-7f41-404d-a0f0-2d7f6a35d832","keywords":null,"link":"/360/20200729_jolet_szamitas_kozgazdasag","timestamp":"2020. július. 29. 07:00","title":"Nem könnyű kimatekozni, hogy jól élünk-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szerdán nyilvánosságra hozott uniós megállapodás szerint a következő hetekben, hónapokban folyamatosan érkezik majd az uniós országokba a gyógyszerből.","shortLead":"A szerdán nyilvánosságra hozott uniós megállapodás szerint a következő hetekben, hónapokban folyamatosan érkezik majd...","id":"20200729_koronavirus_remdesivir_europai_unios_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95fac67-0dbe-49d3-9b9e-fab092f2183e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_koronavirus_remdesivir_europai_unios_szerzodes","timestamp":"2020. július. 29. 15:33","title":"Aláírták az EU-s remdesivir-szerződést: 30 ezer koronavírus elleni gyógyszert veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó kisebb és olcsóbb modellje akár teljesen európai tervezésű és gyártású is lehet. ","shortLead":"Az amerikai gyártó kisebb és olcsóbb modellje akár teljesen európai tervezésű és gyártású is lehet. ","id":"20200728_elon_musk_szerint_tul_dragak_a_teslak_olcsobb_europai_modell_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3024a949-4fe1-4798-a725-33b648f4682e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_elon_musk_szerint_tul_dragak_a_teslak_olcsobb_europai_modell_johet","timestamp":"2020. július. 28. 09:21","title":"Elon Musk szerint túl drágák a Teslák, olcsóbb európai modell jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4488360a-1d86-464f-83d8-16f30912d3c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igazgatótanácsi elnökként továbbra is marad a cégnél, de hátrébb lép.","shortLead":"Igazgatótanácsi elnökként továbbra is marad a cégnél, de hátrébb lép.","id":"20200728_arvai_peter_prezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4488360a-1d86-464f-83d8-16f30912d3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f47b244-37cc-4d42-b528-0a68bbce6b67","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_arvai_peter_prezi","timestamp":"2020. július. 28. 18:20","title":"Visszavonul a Prezi társalapítója, Árvai Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index néhány napja elbocsátott főszerkesztője az ATV-ben azt mondta: fideszeseknek és ellenzékieknek is megvan a telefonszáma, így nem tehet róla, ha időnként felhívják.","shortLead":"Az Index néhány napja elbocsátott főszerkesztője az ATV-ben azt mondta: fideszeseknek és ellenzékieknek is megvan...","id":"20200728_dull_szabolcs_index_atv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f56b9d-39be-45d5-9bad-9b1e3b287e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_dull_szabolcs_index_atv","timestamp":"2020. július. 28. 19:56","title":"Dull Szabolcs: Nekem nincs titkolnivalóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e360b5f-14db-4a9f-8148-27046463d1fb","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Írásbeli figyelmeztetést kapott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház orvosigazgatója, aki Semmelweis-napi dicséretre terjesztette fel azt a kollégájukat, akit korábban vesztegetésért felfüggesztett börtönre ítéltek. A kórház főigazgatója szerint kollégájukat hiányos adatok alapján terjesztették fel dicséretre. Az orvos elismerését etikai okokból elfogadhatatlannak tartja az EMMI, és a Magyar Orvosi Kamara is jelezte: az onkológus-nőgyógyász kitüntetése nem volt megalapozott és időszerű. ","shortLead":"Írásbeli figyelmeztetést kapott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház orvosigazgatója, aki Semmelweis-napi dicséretre...","id":"20200728_halapenz_veszpremi_korhaz_udvary_doktor_visszavonnak_a_vesztegetesert_elitelt_veszpremi_orvos_dicseretet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e360b5f-14db-4a9f-8148-27046463d1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76afdfd-3196-4066-a729-96f19320d234","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_halapenz_veszpremi_korhaz_udvary_doktor_visszavonnak_a_vesztegetesert_elitelt_veszpremi_orvos_dicseretet","timestamp":"2020. július. 28. 18:17","title":"Kihátrál a kórház a vesztegetés miatt elítélt orvos kitüntetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok vezérigazgatója, Kevin Mayer szerint sokan az ellenséget látják a népszerű videós appban, miközben semmi rosszat nem tettek.","shortLead":"A TikTok vezérigazgatója, Kevin Mayer szerint sokan az ellenséget látják a népszerű videós appban, miközben semmi...","id":"20200729_tiktok_bytedance_kevin_mayer_egyesult_allamok_facebook_videos_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822e3e4d-093d-46ff-87e0-d0458de53bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_tiktok_bytedance_kevin_mayer_egyesult_allamok_facebook_videos_app","timestamp":"2020. július. 29. 19:03","title":"TikTok: Betartjuk a törvényeket, nem mi vagyunk az ellenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]