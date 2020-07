Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Politizálni azért nem akar, de a véleményét elmondja.","shortLead":"Politizálni azért nem akar, de a véleményét elmondja.","id":"20200730_Fluor_Tomi_szerint_nincs_kire_szavazni_szr_az_ellenzek_es_a_kormany_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900f6358-f0b7-4728-b007-7931e224c518","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fluor_Tomi_szerint_nincs_kire_szavazni_szr_az_ellenzek_es_a_kormany_is","timestamp":"2020. július. 30. 11:49","title":"Fluor Tomi szerint nincs kire szavazni, sz*r az ellenzék és a kormány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9710924-21d4-48ba-9511-b9fcd70c8ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A busz vezetője és a rendőrség is úgy ítélte meg, hogy az utazás biztonsága érdekében szükség volt az intézkedésre.","shortLead":"A busz vezetője és a rendőrség is úgy ítélte meg, hogy az utazás biztonsága érdekében szükség volt az intézkedésre.","id":"20200730_Rendorok_busz_kerekesszekes_Veszprem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9710924-21d4-48ba-9511-b9fcd70c8ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee726b8a-f3d8-4a14-be16-82ced09d7a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Rendorok_busz_kerekesszekes_Veszprem","timestamp":"2020. július. 30. 14:46","title":"Rendőrökkel szállíttatta le a buszról a kerekesszékes anyukát és gyermekét egy sofőr Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvétve, egy-két helyen lehet csak zápor, zivatar. De a főszerep a napsütésé.","shortLead":"Elvétve, egy-két helyen lehet csak zápor, zivatar. De a főszerep a napsütésé.","id":"20200731_Zavartalan_napsutes_es_akar_36_fok_is_lehet_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b031e64-c51b-48b6-be4c-b53c70be0b88","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Zavartalan_napsutes_es_akar_36_fok_is_lehet_penteken","timestamp":"2020. július. 31. 05:04","title":"Zavartalan napsütés és akár 36 fok is lehet pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8c18-79ac-431b-8e27-cc3e328c10b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője a Válasz Online-nak nyilatkozva arról beszélt, szerinte fontos kérdés, hogy Bodolai László 2018-ban miért adta el az Indamediának azt a céget, amely a független működés záloga volt. Dudás Gergely szerint egy normális országban tömeges felmondáshoz vezet, ha a tartalmat alapvetően érintő átalakítási tervekkel szemben fellépő szerkesztőség vezetőjét kirúgják.","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője a Válasz Online-nak nyilatkozva arról beszélt, szerinte fontos kérdés, hogy Bodolai László...","id":"20200730_Dudas_Gergely_volt_Indexfoszerkeszto_Legyen_tiszta_nem_a_szerkesztoseg_robbantotta_ki_ezt_a_helyzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8c18-79ac-431b-8e27-cc3e328c10b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5bc6ef-4bda-4961-a315-eb68c4253705","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Dudas_Gergely_volt_Indexfoszerkeszto_Legyen_tiszta_nem_a_szerkesztoseg_robbantotta_ki_ezt_a_helyzetet","timestamp":"2020. július. 30. 15:25","title":"Dudás Gergely volt Index-főszerkesztő: Legyen tiszta, nem a szerkesztőség robbantotta ki ezt a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nagy forgalmú útszakaszt adtak át a napokban. ","shortLead":"Két nagy forgalmú útszakaszt adtak át a napokban. ","id":"20200731_Jovo_evig_ingyenes_az_Egerhez_vezeto_uj_sztradaszakasz_es_az_M4es_legfrissebb_szakasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd6118-05c0-4b40-bb45-c1a65703553a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Jovo_evig_ingyenes_az_Egerhez_vezeto_uj_sztradaszakasz_es_az_M4es_legfrissebb_szakasza","timestamp":"2020. július. 31. 09:08","title":"2021-ig ingyenes az Egerhez vezető új gyorsút és az M4-es legfrissebb szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d858951-fe27-4e1d-9028-1935acfb9fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Útnak indult a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance (Állhatatosság), amely többek között az ősi marsi élet nyomait keresi majd.","shortLead":"Útnak indult a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance (Állhatatosság), amely többek között az ősi marsi élet nyomait...","id":"20200730_nasa_marsjaro_perseverance_start","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d858951-fe27-4e1d-9028-1935acfb9fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d426be5b-425b-4c46-ad89-05f4b248a497","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_nasa_marsjaro_perseverance_start","timestamp":"2020. július. 30. 14:12","title":"Elindult a Marsra a NASA új robotja, amely megmondhatja, volt-e élet a vörös bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847d7644-3dc0-4665-899e-7b7df1608783","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Egész nap megoldás nélkül rágódni egy problémán, majd hazafelé, a volán mögött vagy épp a villamosablakon kifelé bámulva egyszer csak rájönni mindenre? Ismerős érzés?","shortLead":"Egész nap megoldás nélkül rágódni egy problémán, majd hazafelé, a volán mögött vagy épp a villamosablakon kifelé...","id":"20200729_Mit_tehetunk_ha_nem_jon_az_ihlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=847d7644-3dc0-4665-899e-7b7df1608783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221d6c9d-36e4-44e9-a855-fb81c1cf18bc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200729_Mit_tehetunk_ha_nem_jon_az_ihlet","timestamp":"2020. július. 29. 19:15","title":"Mit tegyünk, ha nem jön az ihlet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindent elkövet a Facebook, hogy sikerre vigye az Instagram egy hamarosan megjelenő funkcióját, és ezzel borsot törjön az elképesztően sikeres TikTok orra alá.","shortLead":"Mindent elkövet a Facebook, hogy sikerre vigye az Instagram egy hamarosan megjelenő funkcióját, és ezzel borsot törjön...","id":"20200730_facebook_instagram_reels_tiktok_influenszerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60c412e-d8f8-4682-9b17-61c659059b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_facebook_instagram_reels_tiktok_influenszerek","timestamp":"2020. július. 30. 09:33","title":"A Facebook állítólag pénzt ajánl a tiktokos influenszereknek, hogy inkább nekik gyártson videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]