[{"available":true,"c_guid":"d75531a8-da41-4eaf-a750-12d72458b5cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrturistákat szállító VSS Unity után újabb fontos repülőgépről tett bejelentést a Virgin Galactic.","shortLead":"Az űrturistákat szállító VSS Unity után újabb fontos repülőgépről tett bejelentést a Virgin Galactic.","id":"20200803_szuperszonikus_repulo_utasszallito_virgin_galactic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d75531a8-da41-4eaf-a750-12d72458b5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc86195-f3c0-4be3-87e3-9ccc0abbd5e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_szuperszonikus_repulo_utasszallito_virgin_galactic","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:03","title":"Szuperszonikus utasszállító gyártásába kezd a Virgin Galactic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyugatra már hétfőn megérkezik a lehűlés és viharokra kell számítani, az ország többi részén kedden jöhet el az enyhülés.","shortLead":"Nyugatra már hétfőn megérkezik a lehűlés és viharokra kell számítani, az ország többi részén kedden jöhet el...","id":"20200803_hidegfront_zivatar_lehules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65594140-9f54-4819-a2c0-f9daf0c953b7","keywords":null,"link":"/elet/20200803_hidegfront_zivatar_lehules","timestamp":"2020. augusztus. 03. 05:10","title":"Hidegfronttal nyit a hét, jönnek a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecaa693f-3579-4911-a3b3-cc45016615ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia Európa-ügyi miniszter szerint lobbizni fognak azért, hogy a jogállami feltételrendszernek érvényt szerezhessenek.","shortLead":"A francia Európa-ügyi miniszter szerint lobbizni fognak azért, hogy a jogállami feltételrendszernek érvényt...","id":"20200803_jogallamisag_index_francia_clement_beaune","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecaa693f-3579-4911-a3b3-cc45016615ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f10b41-5564-49aa-aa82-53026704b9d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_jogallamisag_index_francia_clement_beaune","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:19","title":"Keményebb fellépést akar Magyarországgal és Lengyelországgal szemben Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174fab48-7b71-42ed-bcec-023bbcb6e04f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány rámutatott a jelenlegi rendszerek fenntarthatatlanságára, a globalizáció árnyoldalaira, de amint elkészül a vakcina, megint elfelejtünk majd mindent – mondja Jordán Ferenc hálózatkutató biológus, rendszerökológus, az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének vezetője, akivel arról beszélgettünk, hogy miért nem vesszük komolyan a tudósok figyelmeztetéseit, és arról, hogy a kormányoknak, a cégeknek vagy az embereknek kell változást kicsikarniuk. Interjú.","shortLead":"A koronavírus-járvány rámutatott a jelenlegi rendszerek fenntarthatatlanságára, a globalizáció árnyoldalaira, de amint...","id":"20200803_2020_lehet_az_az_ev_amikor_elkezdenek_kihalni_az_individualista_tarsadalmak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=174fab48-7b71-42ed-bcec-023bbcb6e04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff44272-b730-4fc0-8660-0fee29209dad","keywords":null,"link":"/zhvg/20200803_2020_lehet_az_az_ev_amikor_elkezdenek_kihalni_az_individualista_tarsadalmak","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:05","title":"\"Egy járvány idején osztozunk a hülyeség kockázataiban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ac0718-be3e-4f07-b481-04920e368316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"William „Bill” English úttörő szerepet vállalt abban, hogy az olyan dolgok, mint például a linkek, egy szövegben mára hétköznapinak számítsanak.","shortLead":"William „Bill” English úttörő szerepet vállalt abban, hogy az olyan dolgok, mint például a linkek, egy szövegben mára...","id":"20200803_bill_english_szamitogepes_eger_mother_of_all_demos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58ac0718-be3e-4f07-b481-04920e368316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f76af55-fc69-438d-bebe-b24eb3556a27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_bill_english_szamitogepes_eger_mother_of_all_demos","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:33","title":"Meghalt a szakember, aki segített megépíteni az első egeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Olvasónkhoz erős koronavírus-gyanúval hívták ki a mentőket, de az Országos Mentőszolgálattól azt a tanácsot kapta, ha tünetmentes, menjen be a járványközpontba. A tesztig gyógyszereket sem mert neki felírni a háziorvosa. Az Emmi nem tagad, szerintük az otthoni teszteléseket logisztikai terv alapján végzik a külön erre a célra rendelkezésre álló mentőegységek.","shortLead":"Olvasónkhoz erős koronavírus-gyanúval hívták ki a mentőket, de az Országos Mentőszolgálattól azt a tanácsot kapta, ha...","id":"20200803_covid_koronavirus_teszt_mentok_jarvany_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7f21af-927e-4335-bde8-1db45c21078e","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_covid_koronavirus_teszt_mentok_jarvany_omsz","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:56","title":"Két napig várt otthon a koronavírustesztre, aztán felhívták, hogy várjon még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78500bed-785b-44ff-8852-9b31d0ad69e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koszovói kormányfő is megfertőződött koronavírussal. Az országban meredeken emelkedik a betegek száma.","shortLead":"A koszovói kormányfő is megfertőződött koronavírussal. Az országban meredeken emelkedik a betegek száma.","id":"20200803_Koronvirus_Koszovo_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78500bed-785b-44ff-8852-9b31d0ad69e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3db5073-d951-4e4d-a3aa-59a2eca41fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_Koronvirus_Koszovo_miniszterelnok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 05:58","title":"Koronvírusos lett Koszovó miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Terjeszkedik napjaink egyik legsikeresebb informatikai cége, az állami megbízásokat sorra nyerő 4iG.","shortLead":"Terjeszkedik napjaink egyik legsikeresebb informatikai cége, az állami megbízásokat sorra nyerő 4iG.","id":"20200804_4ig_debrecen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243f9225-c6f0-4ee4-91fc-59c60d6d4bef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_4ig_debrecen","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:04","title":"Debrecent is bevette a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]