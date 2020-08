Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó végül nem jutott be a házba, ahol a bejegyzés írója él.","shortLead":"A támadó végül nem jutott be a házba, ahol a bejegyzés írója él.","id":"20200804_facebook_bejegyzes_maganlaksertes_kard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66631088-f0b3-4339-8fca-50596718ec5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_facebook_bejegyzes_maganlaksertes_kard","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:27","title":"Karddal ment a házhoz, mert megharagudott egy Facebook-poszt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már 61,17 milliárd forintért vásároltak be saját részvényeikből.","shortLead":"Idén már 61,17 milliárd forintért vásároltak be saját részvényeikből.","id":"20200804_otp_rekord_sajatreszvenyvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c96ec1-a3c1-4124-9d2d-2ae6a4bfb31d","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_otp_rekord_sajatreszvenyvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:03","title":"Rekordot döntött az OTP, annyit vásárolt saját részvényeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","id":"20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d70125-76ec-4405-8aae-0eb79ed84df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:12","title":"I. János Károly volt király elhagyja Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055d03a3-1a37-4ed4-bd96-e80e1e316b02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg látogatási és felvételi tilalom van a Teveli úti intézményben.","shortLead":"Jelenleg látogatási és felvételi tilalom van a Teveli úti intézményben.","id":"20200803_Pozitiv_lett_a_koronavirustesztje_egy_dolgozonak_a_papai_idosotthonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055d03a3-1a37-4ed4-bd96-e80e1e316b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2b093-1b00-4588-bc20-136bbbe218cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Pozitiv_lett_a_koronavirustesztje_egy_dolgozonak_a_papai_idosotthonban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:26","title":"Pozitív lett a koronavírustesztje a pápai idősotthon egy dolgozójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8d8880-9b3c-44ba-9dc5-3e3d9acf516a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lakott területen belül fényképezték le 140-es tempónál.","shortLead":"Lakott területen belül fényképezték le 140-es tempónál.","id":"20200803_gyor_gyorshajtas_motoros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d8d8880-9b3c-44ba-9dc5-3e3d9acf516a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3ae1e6-17a7-4484-bbb7-a67d1a87f1ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_gyor_gyorshajtas_motoros","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:39","title":"300 ezer forintra büntettek Győrben egy gyorshajtó motorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sorozatok, filmek a neten – a TV2 is becsatlakozik a streaming iparba.","shortLead":"Sorozatok, filmek a neten – a TV2 is becsatlakozik a streaming iparba.","id":"20200803_tv2_play_streaming_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6456d76c-d176-4e4a-8091-4d53d2dd6843","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_tv2_play_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:24","title":"Saját streaming szolgáltatást indít a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német anyakonszern nem akar \"prémium márkát\" csinálni a Skodából.","shortLead":"A német anyakonszern nem akar \"prémium márkát\" csinálni a Skodából.","id":"20200804_Vezetovaltas_a_Skodanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efaccec-222e-4f27-8085-fc8736b77a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_Vezetovaltas_a_Skodanal","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:14","title":"Túl magasra tört a Skoda, tömegtermékekre koncentrál az új vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bevásárlóközpontokban működő üzletekben még júliusban is elmaradt a bevétel az egy évvel korábbihoz képest. ","shortLead":"A bevásárlóközpontokban működő üzletekben még júliusban is elmaradt a bevétel az egy évvel korábbihoz képest. ","id":"20200804_plaza_bevasarlokozpont_koronavirus_jarvany_berleti_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf3193b-b6be-4903-abdc-1c28de113a4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_plaza_bevasarlokozpont_koronavirus_jarvany_berleti_dij","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:51","title":"Lassan tér vissza az élet a budapesti plázákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]