[{"available":true,"c_guid":"8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosi Fidesz szerint tartalmi hibák vannak a dokumentumban, amelyet ezért módosítania kell a BKK-nak.","shortLead":"A fővárosi Fidesz szerint tartalmi hibák vannak a dokumentumban, amelyet ezért módosítania kell a BKK-nak.","id":"20200804_lanchid_felujitas_tender_bkk_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1db822-bf71-40c4-aace-7589cfe299e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_lanchid_felujitas_tender_bkk_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:42","title":"Tartalmi hibák miatt visszadobták a Lánchíd-tendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c753e27-77bc-48b3-bc9f-8b4895842b11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régi Macek, iPodok, furcsa, zseblámpaszerű webkamerák – ilyesmiket látni azon a felvételen, amely egy Apple-bolt belsejében készült, közel 20 évvel ezelőtt.","shortLead":"Régi Macek, iPodok, furcsa, zseblámpaszerű webkamerák – ilyesmiket látni azon a felvételen, amely egy Apple-bolt...","id":"20200804_apple_bolt_apple_store_ipod_regi_iphone_mac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c753e27-77bc-48b3-bc9f-8b4895842b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e1dc96-b31a-4a10-a520-11fc7da6fcd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_apple_bolt_apple_store_ipod_regi_iphone_mac","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:03","title":"Kordokumentum: előkerült egy videó arról, miket árul az Apple 17 évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főpolgármesteri Hivatal jelenleg vizsgálja a határozatot, és mérlegeli, hogy bírósághoz forduljon-e.","shortLead":"A Főpolgármesteri Hivatal jelenleg vizsgálja a határozatot, és mérlegeli, hogy bírósághoz forduljon-e.","id":"20200804_Pesti_Uti_idosotthon_Fovaros_Kormanyhivata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2f318d-3043-44b6-bbe1-b9f30dcc1cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Pesti_Uti_idosotthon_Fovaros_Kormanyhivata","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:46","title":"Pesti úti idősotthon: A főváros visszautasítja a kormányhivatal vádjait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három ember megsérült a balesetben.","shortLead":"Három ember megsérült a balesetben.","id":"20200803_Karambol_Robert_Karoly_korut_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0610830-3ebb-4e92-ac0a-ccafcda9d7a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Karambol_Robert_Karoly_korut_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:23","title":"Négyes karambol a Róbert Károly körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef935288-c737-4275-8312-2ddfca31b92c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan legalább 78 halottról lehet tudni a bejrúti robbanások után, de a Vöröskereszt állítja, száznál biztosan több áldozat van.","shortLead":"Hivatalosan legalább 78 halottról lehet tudni a bejrúti robbanások után, de a Vöröskereszt állítja, száznál biztosan...","id":"20200805_Voroskereszt_bejrut_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef935288-c737-4275-8312-2ddfca31b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3319db4-01f1-489e-83de-78df16dfdef5","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_Voroskereszt_bejrut_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:26","title":"A Vöröskereszt szerint száznál is több áldozata van a bejrúti robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A jogszabályok nem teszik lehetővé építési beruházások közbeszerzéseinél a jelentkezők 8 évnél régebbi referenciamunkáinak figyelembevételét, a BKK mégis 10 éves referenciaidővel írta ki a Lánchíd-tendert. Ide kapcsolódó érdekesség: decemberben lesz 9 éve, hogy véget ért a Margit híd felújítása, amit a Simicska-féle Közgép, a Strabag és az A-Híd csináltak.","shortLead":"A jogszabályok nem teszik lehetővé építési beruházások közbeszerzéseinél a jelentkezők 8 évnél régebbi...","id":"20200804_Kormanyrendelet_alapjan_dobtak_vissza_a_Lanchid_felujitasanak_kozbeszerzeset_a_BKKnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c0fa46-65d4-4d1c-8139-da31da9c9f0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Kormanyrendelet_alapjan_dobtak_vissza_a_Lanchid_felujitasanak_kozbeszerzeset_a_BKKnak","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:15","title":"Kormányrendelet miatt dobták vissza a Lánchíd közbeszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már 61,17 milliárd forintért vásároltak be saját részvényeikből.","shortLead":"Idén már 61,17 milliárd forintért vásároltak be saját részvényeikből.","id":"20200804_otp_rekord_sajatreszvenyvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c96ec1-a3c1-4124-9d2d-2ae6a4bfb31d","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_otp_rekord_sajatreszvenyvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:03","title":"Rekordot döntött az OTP, annyit vásárolt saját részvényeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fc23fe-fdc5-4391-b1e2-0fae2b283c6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette az Apple a 27 hüvelykes iMacet: a változások elsősorban a motorháztető alatti részeket érintik, azonban még nem a már nagyon várt ARM-es váltásról (Apple Silicon) van szó.","shortLead":"Frissítette az Apple a 27 hüvelykes iMacet: a változások elsősorban a motorháztető alatti részeket érintik, azonban még...","id":"20200805_apple_27_inch_imac_2020_kozepe_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00fc23fe-fdc5-4391-b1e2-0fae2b283c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f3d242-d330-49e5-b900-04da324058ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_apple_27_inch_imac_2020_kozepe_frissites","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:03","title":"Több mint ráncfelvarrás: nagy frissítést kapott a 27”-es iMac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]