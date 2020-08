Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CEOWORLD felmérése szerint Angela Merkel német kancellár 2020 legbefolyásosabb nője.","shortLead":"A CEOWORLD felmérése szerint Angela Merkel német kancellár 2020 legbefolyásosabb nője.","id":"20200807_angela_merkel_legbefolyasosabb_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b624eff7-b8c0-410d-b8d4-87fe915fec25","keywords":null,"link":"/elet/20200807_angela_merkel_legbefolyasosabb_nok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:49","title":"Angela Merkel a legbefolyásosabb nő idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","shortLead":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","id":"20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32230078-5765-4502-a612-ce37a9bb3143","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:41","title":"Fullajtár Andrea a Színművészetiről: Erőszakos hatalomátvétel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy faipari épület gyulladt ki.","shortLead":"Egy faipari épület gyulladt ki.","id":"20200807_Tuzvesz_van_Hajduboszormenyben_45_tuzolto_kuzd_a_langokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e39b3f-0e7f-4c28-b205-b104b18fcf1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Tuzvesz_van_Hajduboszormenyben_45_tuzolto_kuzd_a_langokkal","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:08","title":"Tűzvész van Hajdúböszörményben, 45 tűzoltó küzd a lángokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Videóra vett farkaskölyök és medvebocsok, rendszeres medveészlelések, sőt medvehajsza is jelzi, hogy visszatelepedtek Magyarországra a nagyragadozók. A három faj közül kettő még szaporodik is északi erdeinkben. Bár elméleti esélye van annak, hogy találkozzunk velük, ők nem keresik a társaságunkat, de azért nem árt tudatosítani, hogy a medve a főnök.","shortLead":"Videóra vett farkaskölyök és medvebocsok, rendszeres medveészlelések, sőt medvehajsza is jelzi, hogy visszatelepedtek...","id":"20200807_medve_farkas_hiuz_nagyragadozok_magyarorszagon_felelmek_kockazatok_tenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea426d8-0690-49af-bbb6-e19323efaf91","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_medve_farkas_hiuz_nagyragadozok_magyarorszagon_felelmek_kockazatok_tenyek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:00","title":"Miért jöttek vissza Magyarországra a medvék, farkasok, hiúzok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalosnál sokkal többen fertőződhettek meg koronavírussal Olaszországban egy új felmérés alapján, amely során az ellenanyagkészlet nagyságát igyekeztek feltérképezni helyi szakemberek.","shortLead":"A hivatalosnál sokkal többen fertőződhettek meg koronavírussal Olaszországban egy új felmérés alapján, amely során...","id":"20200805_olaszorszag_ellenanyag_koronavirus_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee04d2b-5392-4f9a-8b5f-4cfe1199f1fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_olaszorszag_ellenanyag_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:03","title":"Az olasz ellenanyagszűrés nyomán derült ki, hogy valójában hatszor több fertőzött lehet az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cdc105-3b51-4ece-92c9-396c41944d9b","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Együtt ünnepelt a lengyel miniszterelnökkel Orbán Viktor, miután első körben sikerült megakadályozniuk az uniós kifizetések feletti hatékony jogállami ellenőrzést. Neki is fájhat azonban, ha a varsói barátai kiprovokálják a válaszcsapást.","shortLead":"Együtt ünnepelt a lengyel miniszterelnökkel Orbán Viktor, miután első körben sikerült megakadályozniuk az uniós...","id":"202032__unios_jogallamisag__orban_buveszmutatvanya__lengyel_barati_tuz__pava_fel_labon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6cdc105-3b51-4ece-92c9-396c41944d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0e05af-43f4-4336-8139-5d829b3c5262","keywords":null,"link":"/360/202032__unios_jogallamisag__orban_buveszmutatvanya__lengyel_barati_tuz__pava_fel_labon","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:00","title":"Orbán újabb bűvészmutatvánnyal rukkolt elő, de fenyegeti a lengyel baráti tűz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósvilágban is használják a Microsoft táblázatkezelőjét, az Excelt, hiszen igen sokoldalú programról van szó. A gének esetében viszont kimondottan hátrányos a szoftver.","shortLead":"A tudósvilágban is használják a Microsoft táblázatkezelőjét, az Excelt, hiszen igen sokoldalú programról van szó...","id":"20200806_microsoft_excel_tablazatkezelo_genek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40ebb33-498e-4d5d-9ae8-934a2278905f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_microsoft_excel_tablazatkezelo_genek","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:33","title":"A tudósok inkább átnevezik a géneket, hogy az Excel ne dátumoknak lássa őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd3ade3-2f67-4799-b41c-f6c5bcd17d3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Las Vegas-i SEMA Show-ra minden évben 150 ezer ember látogat el. ","shortLead":"A Las Vegas-i SEMA Show-ra minden évben 150 ezer ember látogat el. ","id":"20200806_Vegul_a_vilag_legnagyobb_autos_tuningshowjat_is_toroltek_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efd3ade3-2f67-4799-b41c-f6c5bcd17d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc8357c-047b-4815-aa79-81bd3d82d05e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_Vegul_a_vilag_legnagyobb_autos_tuningshowjat_is_toroltek_iden","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:45","title":"A világ legnagyobb autós tuningshow-ját is törölték végül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]