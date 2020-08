Lampert Benedek neve nemcsak hazai-, hanem az utóbbi időkben már nemzetközi szinten is egyre többek számára ismerősen cseng. Ő az az Instagramon is aktív magyar fotós, aki életszerű formában fotózott Lego-figurákkal került be köztudatba, és aki ezt követően a közelmúltban a Skoda felkérésére 1:43-as autómodellekről készített igen látványos, de csak minimális számítógépes utómunkát tartalmazó életszerű felvételeket.

Benedek a közelmúltban velünk is együttműködött a Mercedes G-osztály 1:1-es, illetve 1:18-as méretarányú fotózása kapcsán, most pedig ismételten hallat magáról. Ezúttal Forma-1 témakörben.

Maguk a képek is önmagukért beszélnek, de talán még érdekesebb, hogy a fotós mennyi munkát fektetett bele a kellékek megépítésébe, és a dinamikus fotók elkészítésébe.

A werkfotókat követően íme egy werkvideó, amelyből szinte minden apró részletre fény derül:

