[{"available":true,"c_guid":"47502572-b599-4b81-98d3-653106fae137","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Időjárás-előrejelzés holnap estig, illetve a hét végéig.","shortLead":"Időjárás-előrejelzés holnap estig, illetve a hét végéig.","id":"20200816_Zivataros_lesz_a_nap_hatralevo_resze_a_jovo_heten_sem_varhato_lehules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47502572-b599-4b81-98d3-653106fae137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a03f640-efe2-42f7-aba4-464a3cdd64aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Zivataros_lesz_a_nap_hatralevo_resze_a_jovo_heten_sem_varhato_lehules","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:20","title":"Zivataros lesz a nap hátralévő része, a jövő héten sem várható lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi: „Az Orbán-kormány sötét játéka a belorusz rezsimmel ismét szégyent hozott”.","shortLead":"Ujhelyi: „Az Orbán-kormány sötét játéka a belorusz rezsimmel ismét szégyent hozott”.","id":"20200816_Az_MSZP_tudnia_akarja_mi_tortent_az_OrbanLukasenkatalalkozon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d93c01-e2c1-48ed-8cbc-ddd9e17e0320","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Az_MSZP_tudnia_akarja_mi_tortent_az_OrbanLukasenkatalalkozon","timestamp":"2020. augusztus. 16. 18:02","title":"Az MSZP tudnia akarja mi történt az Orbán-Lukasenka-találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új halottja nincs a járványnak, miközben 63 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.","shortLead":"Új halottja nincs a járványnak, miközben 63 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak...","id":"20200815_24_uj_fertozott_egy_nap_alatt_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fac42a-5334-474a-b509-d94652acb7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_24_uj_fertozott_egy_nap_alatt_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 15. 09:09","title":"24 új fertőzött egy nap alatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De ismét szigorításokat vezetnek be, a szórakozóhelyek és a bárok ideiglenesen csak éjfélig tarthatnak nyitva. ","shortLead":"De ismét szigorításokat vezetnek be, a szórakozóhelyek és a bárok ideiglenesen csak éjfélig tarthatnak nyitva. ","id":"20200815_Csokkent_az_uj_megbetegedesek_szama_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb099e1-173f-4582-b2df-a3e4944f3f9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Csokkent_az_uj_megbetegedesek_szama_Horvatorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 15. 17:26","title":"Csökkent az új megbetegedések száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d043f40d-eef2-4c56-8f9e-3ae51c534bea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavalyi összes szemétmennyiség öthatodát is eléri a Tiszán és mellékfolyóin eddig Magyarországra sodródott hulladék. Kiskörénél két szeméthullámot észleltek, amiknek a kiemelése hónapokig tart. A szennyezés zöméért felelős szomszédok némelyike a füle botját sem mozgatja a magyar kérésekre.\r

","shortLead":"A tavalyi összes szemétmennyiség öthatodát is eléri a Tiszán és mellékfolyóin eddig Magyarországra sodródott hulladék...","id":"20200815_tisza_szemet_hulladek_kiskorei_vizlepcso_szemetvalogatas_kiemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d043f40d-eef2-4c56-8f9e-3ae51c534bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf7a33e-ded4-42c8-857b-0bd6540013d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_tisza_szemet_hulladek_kiskorei_vizlepcso_szemetvalogatas_kiemeles","timestamp":"2020. augusztus. 15. 10:46","title":"Egyre hatalmasabb a tiszai szemétár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érd, Vác, Balatonalmádi, Bonyhád esetében is visszavonta korábbi, sportberuházásokkal kapcsolatos döntéseit a kormány. Az erről szóló pénteki kormányhatározatban a Gazdaságvédelmi Akcióterv sikeres végrehajtására hivatkoznak.","shortLead":"Érd, Vác, Balatonalmádi, Bonyhád esetében is visszavonta korábbi, sportberuházásokkal kapcsolatos döntéseit a kormány...","id":"20200815_kormanyhatarozatok_sportberuhazasok_visszavonasa_erd_bonyhad_vac_balatonalmadi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a3952e-ddc3-44a0-9262-b8acdf454208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_kormanyhatarozatok_sportberuhazasok_visszavonasa_erd_bonyhad_vac_balatonalmadi","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:40","title":"Több kisváros sportberuházását is leállítja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410ff753-cf42-4e46-9f6b-bba0d4488784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók két hét alatt azonosították a férfit, a társa ellen jelenleg is nyomoznak. ","shortLead":"A nyomozók két hét alatt azonosították a férfit, a társa ellen jelenleg is nyomoznak. ","id":"20200815_Huszmillio_forint_unokazos_csalo_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410ff753-cf42-4e46-9f6b-bba0d4488784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c6e3c3-354e-4022-a700-a0bbfd4fc9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Huszmillio_forint_unokazos_csalo_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 15. 15:03","title":"Húszmillió forintot csaltak ki egy idős nőtől, a rendőrség elkapta az egyik elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c8293b-5d44-487e-bc9b-75650bc68266","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vezető bankárok és informatikai óriásokcégek fogtak össze egy tíz éves terv keretében, hogy az alulfizetett, képzetlen emberek idővel feljebb tudjanak lépni. ","shortLead":"Vezető bankárok és informatikai óriásokcégek fogtak össze egy tíz éves terv keretében, hogy az alulfizetett, képzetlen...","id":"20200815_Szazezer_munkahely_10_ev_alatt__ezt_igerik_a_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9c8293b-5d44-487e-bc9b-75650bc68266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8038dbab-f497-4648-a40a-b133f96af821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Szazezer_munkahely_10_ev_alatt__ezt_igerik_a_New_Yorkban","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:15","title":"Százezer munkahely 10 év alatt – ezt ígérik a New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]