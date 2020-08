Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"088ed512-284b-4bb8-be51-840b5f1a5e1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az üzletember az elmúlt napokban folyamatosan bírálta a korlátozó intézkedéseket.","shortLead":"Az üzletember az elmúlt napokban folyamatosan bírálta a korlátozó intézkedéseket.","id":"20200825_Komoly_tunetekkel_kerult_korhazba_a_koronavirusos_Flavio_Briatore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=088ed512-284b-4bb8-be51-840b5f1a5e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d9d3d7-bbb3-4855-885f-04ab66e3098e","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Komoly_tunetekkel_kerult_korhazba_a_koronavirusos_Flavio_Briatore","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:58","title":"Komoly tünetekkel került kórházba a koronavírusos Flavio Briatore","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcaa39b-b095-44d5-be48-35851718d099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi botrány lett abból 2016-ban, hogy Szalkszentmártonnál egy vadász lelőtte egy francia pár kutyáját, majd elhajtott a tetemével. A bíróság szerint helyesen járt el, mert a vadállományt védte.","shortLead":"Nemzetközi botrány lett abból 2016-ban, hogy Szalkszentmártonnál egy vadász lelőtte egy francia pár kutyáját, majd...","id":"20200825_szalkszentmarton_vadasz_allatkinzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bcaa39b-b095-44d5-be48-35851718d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09f7dcb-fbda-4132-9c5e-31cb7dc290a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_szalkszentmarton_vadasz_allatkinzas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:27","title":"Felmentették a francia nő kutyáját agyonlövő vadászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takarékoskodni kell, elmarad az újévi tűzijáték a cseh fővárosban.","shortLead":"Takarékoskodni kell, elmarad az újévi tűzijáték a cseh fővárosban.","id":"20200824_praga_tuzijatek_szilveszter_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391d018b-0bb8-42be-b7cf-c0220c45b31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_praga_tuzijatek_szilveszter_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:59","title":"Prága nem rendez szilveszteri tűzijátékot, annyira nincs pénzük a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miket feltételez önről a Google? Milyen adatok alapján látja pont azt a hirdetést egy weboldalon? A Google nemrég állt elő az Ads Transparency Spotlight nevű fejlesztésével, melynek használatához bővítmény szükséges.","shortLead":"Miket feltételez önről a Google? Milyen adatok alapján látja pont azt a hirdetést egy weboldalon? A Google nemrég állt...","id":"20200824_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_ads_transparency_spotlight","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b005bc-b154-4bef-9dc5-bd0107523c9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_google_chrome_bongeszo_bovitmeny_ads_transparency_spotlight","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:03","title":"Aki felteszi ezt a bővítményt a Chrome-hoz, annak rejtett infókat is megmutat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67139ed-a5f4-4aa1-82b8-efb394a00835","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tizenhárom ember vesztette életét és többen megsérültek a perui főváros, Lima egyik diszkójából menekülve. A tragédia akkor történt, amikor a koronavírus-járvány feltartóztatására elrendelt korlátozó intézkedések betartását ellenőrizte a rendőrség a diszkóban. A menekülő emberek halálra taposták egymást.","shortLead":"Tizenhárom ember vesztette életét és többen megsérültek a perui főváros, Lima egyik diszkójából menekülve. A tragédia...","id":"20200824_Semmibe_vettek_a_korlatozasokat_tragedia_lett_az_illegalis_perui_bulibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67139ed-a5f4-4aa1-82b8-efb394a00835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5e2ec5-441c-4e4e-97bb-425eba763ceb","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Semmibe_vettek_a_korlatozasokat_tragedia_lett_az_illegalis_perui_bulibol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:04","title":"Semmibe vették a korlátozásokat, tragédia lett az illegális perui buliból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben azt mondták, látogatási tilalom van, azért nem mehet be a képviselő.","shortLead":"Az intézményben azt mondták, látogatási tilalom van, azért nem mehet be a képviselő.","id":"20200825_hadhazy_akos_maszkgyarto_gep_satoraljaujhelyi_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3df09d-3f0f-4951-9b8a-987c0a5bd236","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_hadhazy_akos_maszkgyarto_gep_satoraljaujhelyi_borton","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:41","title":"Nem engedték Hadházynak, hogy megnézze a maszkgyártó csodagépet a sátoraljaújhelyi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőri erőszak elleni, egyébként békés demonstráció után gyújtogattak is. Azután kezdődtek újabb megmozdulások, hogy rendőrök többször hátba lőttek egy fekete férfit.","shortLead":"A rendőri erőszak elleni, egyébként békés demonstráció után gyújtogattak is. Azután kezdődtek újabb megmozdulások...","id":"20200825_wisconsin_tuntetes_nemzeti_garda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92687f0-1934-4762-b1e9-b0c36629fdce","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_wisconsin_tuntetes_nemzeti_garda","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:45","title":"Bevetették a Nemzeti Gárdát a wisconsini tüntetőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Tudománytalan viták, félelemkeltő rajzok, bírósági csaták és véres utcai felkelések kísérték az első nagy, egy évszázadon át húzódó oltásellenes vitát, amelyben időnként a szabadságjogok győztek, de a végén a vírus vesztett.","shortLead":"Tudománytalan viták, félelemkeltő rajzok, bírósági csaták és véres utcai felkelések kísérték az első nagy...","id":"202034__oltasellenesseg__bunozo_szulok__a_leicestermodszer__nem_konnyen_adjak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34bb090-d675-46b1-bb71-2cee5966719b","keywords":null,"link":"/360/202034__oltasellenesseg__bunozo_szulok__a_leicestermodszer__nem_konnyen_adjak_be","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:00","title":"135 éve kezdődött és azóta is tart a harc az oltásellenesek és a tudomány között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]