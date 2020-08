Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17e87e11-e7b2-4b6a-b3a9-221bd0b81b87","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A háttérben a hírek szerint az állhat, hogy nem zökkenőmentes a lap és a vele egy szerkesztőségbe került Pesti Hírlap összecsiszolódása.","shortLead":"A háttérben a hírek szerint az állhat, hogy nem zökkenőmentes a lap és a vele egy szerkesztőségbe került Pesti Hírlap...","id":"20200825_168_ora_impresszum_media_pesti_hirlap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e87e11-e7b2-4b6a-b3a9-221bd0b81b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a5c179-0681-4af2-8167-96ac6b1b02d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_168_ora_impresszum_media_pesti_hirlap","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:10","title":"Többen is felmondtak a 168 óránál, üres az impresszum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki nem tartozik a Ferrari belső vásárlói körébe és gyorsan szeretne egy SF90 Stradalét, annak nagyon-nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia. ","shortLead":"Ha valaki nem tartozik a Ferrari belső vásárlói körébe és gyorsan szeretne egy SF90 Stradalét, annak nagyon-nagyon...","id":"20200826_20xos_aron_kinalnak_eladasra_egy_meg_le_sem_gyartott_uj_ferrarit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b7f6cc-4d2d-455c-bd60-885fdfc73efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_20xos_aron_kinalnak_eladasra_egy_meg_le_sem_gyartott_uj_ferrarit","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:21","title":"20x-os áron kínálnak eladásra egy még le sem gyártott új Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kutyákkal is kereste a fiút.\r

","shortLead":"A rendőrség kutyákkal is kereste a fiút.\r

","id":"20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a4b795-4ad6-45b6-b630-313f9486e8cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:16","title":"Eltűnt egy 14 éves fiú a XII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormány azon az állásponton van, hogy az orosz ellenzéki politikus ellen mérgezéses támadást követtek el.","shortLead":"A német kormány azon az állásponton van, hogy az orosz ellenzéki politikus ellen mérgezéses támadást követtek el.","id":"20200824_alekszej_navalnij_berlin_korhaz_rendori_vedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ca10b-c496-4df7-9f5d-a86032b63459","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_alekszej_navalnij_berlin_korhaz_rendori_vedelem","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:28","title":"Rendőrök vigyáznak a kórházban Navalnijra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd619f7c-11b7-4521-b707-bd7b66e36e1b","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Asus a tavaly bemutatott ZenFone 6 folytatásaként idén két telefonnal is előrukkolt: a ZenFone 7 és a ZenFone 7 Próval, amelyek között nem sok különbséget találhatunk.","shortLead":"Az Asus a tavaly bemutatott ZenFone 6 folytatásaként idén két telefonnal is előrukkolt: a ZenFone 7 és a ZenFone 7...","id":"20200826_asus_zenfone_7_pro_zenfone_7_bemutato_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd619f7c-11b7-4521-b707-bd7b66e36e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b78f6af-75ea-49ac-8a4a-f61c96a16440","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_asus_zenfone_7_pro_zenfone_7_bemutato_specifikacio","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:33","title":"Hatalmas akkumulátor, bivalyerős processzor: megjött az Asus új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb242f19-e690-4cff-9c76-f209c97a9bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók az országban zajló tiltakozások résztvevői mellett álltak ki.","shortLead":"A demonstrálók az országban zajló tiltakozások résztvevői mellett álltak ki.","id":"20200824_Feher_ruhas_nok_tuntettek_a_feherorosz_nagykovetseg_elott_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb242f19-e690-4cff-9c76-f209c97a9bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb264745-6945-4d05-a345-f1375a4f4b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Feher_ruhas_nok_tuntettek_a_feherorosz_nagykovetseg_elott_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:53","title":"Fehér ruhás nők tüntettek a fehérorosz nagykövetség előtt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","shortLead":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","id":"20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bb0ad5-7c00-4fd7-911c-0367581e087a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:03","title":"Kettészakadt Ausztrália, az egyik részén 40, a másikon –4 fokot mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak. Még az is lehet, hogy a tartalékjaikkal mennek. Ha nem tudnak egy csapatot kiállítani, az UEFA nem lesz elnéző.","shortLead":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak...","id":"20200825_puskas_akademia_felcsut_koronavirus_europa_liga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3d20ad-85f0-41a1-8c02-dcbd44c73408","keywords":null,"link":"/sport/20200825_puskas_akademia_felcsut_koronavirus_europa_liga","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:46","title":"Bizonytalan a Felcsút szereplése az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]