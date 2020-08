Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dalt készített a Színház-és Filmművészeti Egyetem körüli történésekről a Molnár Áron vezette noÁr.","shortLead":"Dalt készített a Színház-és Filmművészeti Egyetem körüli történésekről a Molnár Áron vezette noÁr.","id":"20200829_noar_laszlo_zsolt_padodo_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90613751-ed39-4593-b1d6-2f369fef6eec","keywords":null,"link":"/elet/20200829_noar_laszlo_zsolt_padodo_szfe","timestamp":"2020. augusztus. 29. 22:45","title":"László Zsolt és a Pa-Dö-Dő is üzen az Színműről: „Kicsi vagyok én, majd megnövök én”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szeptember 4-én vagy 5-én kezdődik meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni első orosz vakcina \"posztregisztrációs\" klinikai kipróbálása – közölte az oltóanyagot fejlesztő intézet. Eddig 27 ország igényelt az oltóanyagból.","shortLead":"Szeptember 4-én vagy 5-én kezdődik meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni első orosz vakcina...","id":"20200830_koronavirus_szputnyik_v_orosz_vakcina_vedooltas_kiprobalas_harmadik_fazis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7929a3ea-d2f1-47d8-a39a-fff6a2a2a040","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_koronavirus_szputnyik_v_orosz_vakcina_vedooltas_kiprobalas_harmadik_fazis","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:03","title":"Orosz vakcina: még csak jövő héten indul az a 10 hónap, ami nélkül be sem szabadna adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b7d49-9ed1-42b1-b577-fe52c24e7a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már augusztus elején sor került egy nagy Samsung-eseményre, még nincs vége. A dél-koreai gyártó bejelentette a folytatást, az Unpacked Part 2 rendezvényt.","shortLead":"Bár már augusztus elején sor került egy nagy Samsung-eseményre, még nincs vége. A dél-koreai gyártó bejelentette...","id":"20200830_samsung_unpacked_galaxy_z_fold2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b7d49-9ed1-42b1-b577-fe52c24e7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5f82e9-6090-49bd-b1a5-705e0f76c0aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_samsung_unpacked_galaxy_z_fold2","timestamp":"2020. augusztus. 30. 13:03","title":"Kedden tartja a Samsung idei nagy bemutatója második részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0047d7cb-3b78-4319-a5c7-422fd3cfc54a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Alacsony koncentrációban az ózon képes hatástalanítani a koronavírus-részecskéket – mutatták ki kísérleteikben japán kutatók.","shortLead":"Alacsony koncentrációban az ózon képes hatástalanítani a koronavírus-részecskéket – mutatták ki kísérleteikben japán...","id":"20200831_koronavirus_semlegesitese_ozon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0047d7cb-3b78-4319-a5c7-422fd3cfc54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db355703-f460-47a7-8207-bae2be1aed2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_koronavirus_semlegesitese_ozon","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:03","title":"Tudósok kimondták: a koronavírus ellen valóban hatékony az ózon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már hat újonc van a magyar válogatott keretében.","shortLead":"Már hat újonc van a magyar válogatott keretében.","id":"20200831_marco_rossi_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c09c6c-bc12-4a9c-a537-3cf14491c382","keywords":null,"link":"/sport/20200831_marco_rossi_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:56","title":"Újabb cserére kényszerült Rossi a válogatottnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1918fa7f-591a-48c8-83f2-86d9952cf383","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200830_koronavirus_magyar_teszteles_telekom_5g_android_foto_lokacios_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1918fa7f-591a-48c8-83f2-86d9952cf383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf044e5-bea3-4c7e-9011-3b4f55e4124d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_koronavirus_magyar_teszteles_telekom_5g_android_foto_lokacios_adat","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:03","title":"Ez történt: Magyarország lenyomta egész Európát egy koronavírus-mutatóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31a012b-1cca-4e42-a708-261f75c5aebf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Állítólag istenek mentek át a hídon valaha. Arról nincs fotó, a cicikről viszont van.","shortLead":"Állítólag istenek mentek át a hídon valaha. Arról nincs fotó, a cicikről viszont van.","id":"20200830_Harom_evet_kaphat_mert_egy_szent_hidon_meztelenkedett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b31a012b-1cca-4e42-a708-261f75c5aebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe75b05-3591-4769-a604-40359a641444","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Harom_evet_kaphat_mert_egy_szent_hidon_meztelenkedett","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:14","title":"Három évet kaphat, mert egy szent hídon meztelenkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre küldött emberek nem számítanak bele a statisztikába.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre...","id":"20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0327dde3-53dd-48d3-a12b-a22c183ce4f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:00","title":"KSH: 15,6 százalékkal, 421 ezer forintra nőtt az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]