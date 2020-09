Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Kórházszövetség elnöke szerint az egészségügyi dolgozókat tesztelniük kell, ha felmerül a fertőzésgyanú, mert a rendszer összeomlását jelentheti, ha a munkatársaik kéthetes karanténban vannak.","shortLead":"A Magyar Kórházszövetség elnöke szerint az egészségügyi dolgozókat tesztelniük kell, ha felmerül a fertőzésgyanú, mert...","id":"20200903_korhazszovetseg_ficzere_andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb9541b-d1ec-4f8a-b6fa-272d75146c72","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_korhazszovetseg_ficzere_andrea","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:08","title":"Kórházszövetség: Fokozatosan kell felszabadítani a kórházi ágyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mármint az SZFE-ügyben.","shortLead":"Mármint az SZFE-ügyben.","id":"20200903_vidnyanszky_attila_szfe_szinmuveszeti_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df5286e-ad39-4fb1-83be-a2c0225b6720","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_vidnyanszky_attila_szfe_szinmuveszeti_diakok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:31","title":"Vidnyánszky: A pártok eszközként használják a diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cea530-100a-4006-bbf0-c1edd236bbab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon át figyelte a brit Institute for Strategic Dialogue nevű kutatóintézet azt az adatbázist, amelyet az Iszlám Állam nevű terrorszervezet propagandistái állítottak össze követőik számára. A szakemberek szerint nagyon nehéz lenne törölni az anyagokat.","shortLead":"Hónapokon át figyelte a brit Institute for Strategic Dialogue nevű kutatóintézet azt az adatbázist, amelyet az Iszlám...","id":"20200904_iszlam_allam_iss_propaganda_terrorszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59cea530-100a-4006-bbf0-c1edd236bbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981a6e57-9b86-46bb-bb59-fff84fcedb95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_iszlam_allam_iss_propaganda_terrorszervezet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:35","title":"Megtalálták az Iszlám Állam eddigi legnagyobb propagandaanyagát az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715","c_author":"Szabó Yvette, Oroszi Babett, Riba István","category":"360","description":"A magyar külügyminiszter kirobbanthatatlan helyéről, főnöke óhajai számára parancsok, így a magyar külpolitika annyit ért el, hogy diktátorokkal barátkozva gyengíti az ország presztízsét, miközben ennek gazdasági hozadéka nincs vagy nem látszik. ","shortLead":"A magyar külügyminiszter kirobbanthatatlan helyéről, főnöke óhajai számára parancsok, így a magyar külpolitika annyit...","id":"202036_a_panelkiraly__szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e38015f-87fc-445a-803a-848402dbebfc","keywords":null,"link":"/360/202036_a_panelkiraly__szijjarto_peter","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:15","title":"Szijjártó Péter: a panelkirály, aki Orbán Viktor első számú janicsárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe14cd64-9eec-4b41-b818-4b2f5ce9bd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körülbelül ezren énekeltek együtt a Színház és Filmművészeti Egyetemet támogatva péntek délután.\r

\r

","shortLead":"Körülbelül ezren énekeltek együtt a Színház és Filmművészeti Egyetemet támogatva péntek délután.\r

\r

","id":"20200904_tuntetes_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_zeneakademia_kanon_egyetemi_autonomia_egyetemek_atalkitasa_vidnyanszky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe14cd64-9eec-4b41-b818-4b2f5ce9bd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c817b2-1931-4fa2-aaea-9c883aed107a","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_tuntetes_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_zeneakademia_kanon_egyetemi_autonomia_egyetemek_atalkitasa_vidnyanszky","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:26","title":"Kánon zengett a Színművészetiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A júniusi 0 után júliusban már 0,4 százalékos kiskereskedelmi növekedést mért a KSH. Annyival kevesebbet tankoltak a magyarok idén nyáron, hogy az nulla közelébe húzta az átlagot, de az élelmiszeren kívül szinte semmiből nem vásároltak sokat. ","shortLead":"A júniusi 0 után júliusban már 0,4 százalékos kiskereskedelmi növekedést mért a KSH. Annyival kevesebbet tankoltak...","id":"20200903_kiskereskedelem_vasarlas_tankolas_forgalom_boltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8381c-a1e5-44c8-9cd8-b50b434a573c","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_kiskereskedelem_vasarlas_tankolas_forgalom_boltok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:07","title":"Nagyítóval kell keresni a növekedést a magyar kiskereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira zsúfolt volt szerda reggel egy nagykátáról pestre tartó vonat, hogy rosszul lett rajta egy lány. Az RTL Klub Híradója szerint lehetetlen megtartani a másfél méteres védőtávolságot, a MÁV szerint ilyen előírás már nincs is.","shortLead":"Annyira zsúfolt volt szerda reggel egy nagykátáról pestre tartó vonat, hogy rosszul lett rajta egy lány. Az RTL Klub...","id":"20200904_zsufoltsag_az_elovarosi_vonatkon_mav_rosszullet_tomeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288b8af0-5326-4e8a-a5cd-cb2977426111","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_zsufoltsag_az_elovarosi_vonatkon_mav_rosszullet_tomeg","timestamp":"2020. szeptember. 04. 21:22","title":"Zsúfoltak az elővárosi vonatok a tömegben rosszul is lett egy lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241abf2c-dcda-4519-a2af-0038809baad9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház színésze jelezte: nagyon is jól tudja, „miben van benne”.","shortLead":"A Nemzeti Színház színésze jelezte: nagyon is jól tudja, „miben van benne”.","id":"20200904_alfoldi_robert_ratoti_zoltan_szfe_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241abf2c-dcda-4519-a2af-0038809baad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beae5443-872e-4db0-9042-fc715daada26","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_alfoldi_robert_ratoti_zoltan_szfe_nyilt_level","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:55","title":"Rátóti válaszolt Alföldinek: „A kuratórium egyetlen tagját sem vezérli sértettség vagy bosszúvágy”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]