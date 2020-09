Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több tudományos érv szól amellett, hogy a koronavírus-járvány idején viseljük az arcmaszkot. A legutóbbi ilyen felvetést Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is osztja.","shortLead":"Egyre több tudományos érv szól amellett, hogy a koronavírus-járvány idején viseljük az arcmaszkot. A legutóbbi ilyen...","id":"20200923_koronavirus_jaravany_arcmaszk_viselese_immunitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba948a34-3d3b-4885-940b-70fb3787ec2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_koronavirus_jaravany_arcmaszk_viselese_immunitas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:03","title":"Merkely Béla: Van egy újabb jelentős érv az arcmaszk használata mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnöknek Brüsszelben lesz jelenése.","shortLead":"A miniszterelnöknek Brüsszelben lesz jelenése.","id":"20200922_orban_viktor_szuperkupa_donto_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ca0c32-eb6b-41f4-9e3c-ef0736862722","keywords":null,"link":"/sport/20200922_orban_viktor_szuperkupa_donto_puskas_arena","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:50","title":"Orbán nem lesz ott a Puskásban a Szuperkupa-döntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 510 lóerős csúcsmodell kevesebb, mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Az 510 lóerős csúcsmodell kevesebb, mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","id":"20200923_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_bmw_m3_es_m4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48300968-7f9b-42af-858a-d038b66c848e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:59","title":"Hivatalos: itt a teljesen új BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9371e9c2-f86a-43df-a4e3-ea559b6c06b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viszont ő is csak úgy mehet fel bérelt autóval, ha mellette van az oktató. ","shortLead":"Viszont ő is csak úgy mehet fel bérelt autóval, ha mellette van az oktató. ","id":"20200923_Robert_Kubica_besetalt_egy_autokolcsonzobe_majd_ment_egy_nem_hetkoznapit_a_Nurburgringen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9371e9c2-f86a-43df-a4e3-ea559b6c06b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31910540-0a6b-4e41-9697-05481764daf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_Robert_Kubica_besetalt_egy_autokolcsonzobe_majd_ment_egy_nem_hetkoznapit_a_Nurburgringen__video","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:10","title":"Robert Kubica besétált egy autókölcsönzőbe, majd kihajtott a Nürburgringre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080e7506-237d-4300-b9ea-b8f7101447d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Disney filmstúdió a koronavírus-járvány miatt elhalasztotta a Fekete özvegy című képregényfilmje bemutatását is, ami miatt az összes Marvel-film csúszik. Egy évvel elhalasztották Spielberg West Side Storyjának bemutatóját is. ","shortLead":"A Disney filmstúdió a koronavírus-járvány miatt elhalasztotta a Fekete özvegy című képregényfilmje bemutatását is, ami...","id":"20200924_Egy_evvel_elhalasztottak_Spielberg_West_Side_Storyjanak_bemutatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=080e7506-237d-4300-b9ea-b8f7101447d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99bdf4f-7a07-4e4d-9d69-708ffd75ecb1","keywords":null,"link":"/kultura/20200924_Egy_evvel_elhalasztottak_Spielberg_West_Side_Storyjanak_bemutatojat","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:38","title":"Mint a dominó, úgy dőlnek a Marvel-bemutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A résztvevő országokat arra kérik, hogy ismertessék frissített klímaterveiket. Nincs vesztegetni való idő az ENSZ-főtitkár szerint.","shortLead":"A résztvevő országokat arra kérik, hogy ismertessék frissített klímaterveiket. Nincs vesztegetni való idő...","id":"20200924_parizsi_klimamegallapodas_klimacsucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4303668-94e3-4236-a795-4ec42779a6ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20200924_parizsi_klimamegallapodas_klimacsucs","timestamp":"2020. szeptember. 24. 06:13","title":"Öt éves a párizsi klímaegyezmény, klímacsúccsal ünnepelné az évfordulót London és az ENSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022-re eltüntetnék az összes nem szilárd burkolatú utat.

","shortLead":"2022-re eltüntetnék az összes nem szilárd burkolatú utat.

","id":"20200922_aszfaltozas_utfelujitas_budapest_furjes_balazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2305ee33-00f3-42f1-a3c4-883cbb88817c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_aszfaltozas_utfelujitas_budapest_furjes_balazs","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:27","title":"Ötmilliárdot ad budapesti földutak aszfaltozására a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiindulópont mindegyik esetben egy ingatlanvásárlás volt.","shortLead":"A kiindulópont mindegyik esetben egy ingatlanvásárlás volt.","id":"20200922_Egyszeru_trukkel_loptak_el_tobb_magyar_csalad_teljes_megtakaritasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9677cb3-69bb-4863-81c8-0fff79e0092b","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_Egyszeru_trukkel_loptak_el_tobb_magyar_csalad_teljes_megtakaritasat","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:34","title":"Összehangolt csalássorozattal lopták el több magyar család megtakarítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]