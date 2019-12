Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19b62b24-aedd-4857-a68d-6551d9b0417d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4 napon belül második alkalommal nyújtott segítséget bajba jutott barlangászoknak a Magyar Barlangi Mentőszolgálat. Ezúttal a Ferenc-hegyi-barlangban szenvedett egy 35 éves férfi súlyos vállsérülést. ","shortLead":"4 napon belül második alkalommal nyújtott segítséget bajba jutott barlangászoknak a Magyar Barlangi Mentőszolgálat...","id":"20191215_Suru_napjai_vannak_a_magyar_barlangi_mentosoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b62b24-aedd-4857-a68d-6551d9b0417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cfc50a-5947-4c3d-81ac-85bd4d8249f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Suru_napjai_vannak_a_magyar_barlangi_mentosoknek","timestamp":"2019. december. 15. 08:30","title":"Sűrű napjai vannak a magyar barlangi mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltartott pár percig, amíg a nebraskai Krcilek-család tudatáig eljutott, hogy egy ismeretlen férfi feltörte wifi-hálózatukat, és társalogni kezd velük.","shortLead":"Eltartott pár percig, amíg a nebraskai Krcilek-család tudatáig eljutott, hogy egy ismeretlen férfi feltörte...","id":"20191215_Ilyen_amikor_egy_idegen_behatol_a_csalad_wifirendszerebe_es_a_kamera_is_hozza_kerul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ba2a95-78e8-4055-9ac3-5f752fd291e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Ilyen_amikor_egy_idegen_behatol_a_csalad_wifirendszerebe_es_a_kamera_is_hozza_kerul","timestamp":"2019. december. 15. 10:50","title":"Ilyen, amikor egy idegen behatol a család wifi-rendszerébe, és a kamera is hozzá kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c042cd-2670-47e5-a1d2-4052dc91acb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros álláshirdetésben keresi Szabó József utódját.","shortLead":"A főváros álláshirdetésben keresi Szabó József utódját.","id":"20191214_Karacsony_levaltja_a_FOKERTet_tiz_eve_vezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c042cd-2670-47e5-a1d2-4052dc91acb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4391cab-b20c-44b3-b01d-76d316b67b73","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Karacsony_levaltja_a_FOKERTet_tiz_eve_vezeto","timestamp":"2019. december. 14. 18:04","title":"Karácsony leváltja a Főkertet tíz éve vezető vezérigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f82a4b-a97f-4de0-a9ab-ac976ab80873","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rengést Budaörsön, Érden és Biatorbágyon is érezni lehetett.","shortLead":"A rengést Budaörsön, Érden és Biatorbágyon is érezni lehetett.","id":"20191213_Foldrenges_volt_Torokbalinton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f82a4b-a97f-4de0-a9ab-ac976ab80873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b2bc1c-6822-48ce-8cf1-fa285559fa7f","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Foldrenges_volt_Torokbalinton","timestamp":"2019. december. 13. 19:26","title":"Földrengés volt Törökbálinton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megalapozatlanul állította piacelsőségét a Vodafone Magyarország Zrt. a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa szerint, ezért 1,176 milliárd forintra büntették a szolgáltatót. A cég ezzel nem ért egyet.","shortLead":"Megalapozatlanul állította piacelsőségét a Vodafone Magyarország Zrt. a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa...","id":"20191214_vodafone_gvh_birsag_buntetes_jogsertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f3dba6-be50-4642-b0d3-ef58e63fd543","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_vodafone_gvh_birsag_buntetes_jogsertes","timestamp":"2019. december. 14. 13:17","title":"Milliárdos büntetést kapott a Vodafone a GVH-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Thália Színház igazgatója szerint politikai alapon belefér, hogy „valaki nevet ad ennek a történetnek”.","shortLead":"A Thália Színház igazgatója szerint politikai alapon belefér, hogy „valaki nevet ad ennek a történetnek”.","id":"20191214_Kalomista_Gabor_megvedi_a_zaklatoszinhaz_elnevezest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c38ff4a-39ce-46ba-a954-144d1c4eecdb","keywords":null,"link":"/kultura/20191214_Kalomista_Gabor_megvedi_a_zaklatoszinhaz_elnevezest","timestamp":"2019. december. 14. 12:50","title":"Kálomista Gábor megvédi a „zaklatószínház” elnevezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2a3177-db4a-4a90-a6f9-12929d953018","c_author":"Cetelem","category":"brandcontent","description":"A stressz ellen a tervezést hívjuk segítségül és az űrfilmekből ismert visszaszámolási módszert, hogy a karácsony elstartolása előtt a megfelelő időpontokban, tervszerűen végig mehessünk az ellenőrzőlistán.","shortLead":"A stressz ellen a tervezést hívjuk segítségül és az űrfilmekből ismert visszaszámolási módszert, hogy a karácsony...","id":"20191213_Visszaszamlalas_karacsonyig_pipaljuk_ki_konnyeden_felkeszulest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2a3177-db4a-4a90-a6f9-12929d953018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c580dc3-10c9-4520-b7e4-ce2732c22438","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191213_Visszaszamlalas_karacsonyig_pipaljuk_ki_konnyeden_felkeszulest","timestamp":"2019. december. 13. 17:30","title":"Visszaszámlálás karácsonyig: pipáljuk ki könnyedén felkészülést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37","c_author":"MTI","category":"elet","description":"250 éve született a zeneszerző, egészen kreatív módját találták az ünneplésnek.","shortLead":"250 éve született a zeneszerző, egészen kreatív módját találták az ünneplésnek.","id":"20191213_Bonnban_a_kozlekedesi_lampakkal_is_Beethoven_szuletesenek_az_evfordulojara_emlekeznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c22738e-d26c-44f6-b37d-5eb51af17104","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Bonnban_a_kozlekedesi_lampakkal_is_Beethoven_szuletesenek_az_evfordulojara_emlekeznek","timestamp":"2019. december. 13. 17:49","title":"Bonnban a közlekedési lámpákkal is Beethovenre emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]