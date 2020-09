Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már lehet tudni, milyen rendelet alapján használ a külügyminiszter rendőrségi helikoptert, azt viszont nem tudni, hányszor tette ezt.","shortLead":"Azt már lehet tudni, milyen rendelet alapján használ a külügyminiszter rendőrségi helikoptert, azt viszont nem tudni...","id":"20200922_szijjarto_rendorseg_helikopter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df74d93-724b-4ae7-8b7a-932440b5a038","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_szijjarto_rendorseg_helikopter","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:30","title":"Nem árulják el, hányszor használta Szijjártó a rendőrség helikopterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héttel elhalasztják a rendkívüli uniós csúcsot, mivel Charles Michel igazoltan koronavírusos személlyel került kapcsolatba.","shortLead":"Egy héttel elhalasztják a rendkívüli uniós csúcsot, mivel Charles Michel igazoltan koronavírusos személlyel került...","id":"20200922_orban_viktor_europai_szuperkupa_charles_michel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f9349d-4421-41dc-a7ed-e98b7817c31e","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_orban_viktor_europai_szuperkupa_charles_michel","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:31","title":"Orbán Viktor most már akár ott is lehetne a Szuperkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durva ellenzéki támadásról írtak, miközben az LMP-seket teperték le Matolcsy Gyöngyi balatonakarattyai polgármester emberei még a tavalyi önkormányzati kampányban. A polgármestert tanúként hallgatták meg a cikk miatt az LMP által indított sajtóperben, de az ítélet szerint inkább a véleményét mondta, mint a tényeket.","shortLead":"Durva ellenzéki támadásról írtak, miközben az LMP-seket teperték le Matolcsy Gyöngyi balatonakarattyai polgármester...","id":"20200922_Aprilis_ota_ados_egy_helyreigazitassal_ket_kormanylap_is_abban_a_perben_amiben_Matolcsy_Gyongyi_osszevissza_beszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd40097-ca6b-44a0-8a3b-d98df0bf37ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Aprilis_ota_ados_egy_helyreigazitassal_ket_kormanylap_is_abban_a_perben_amiben_Matolcsy_Gyongyi_osszevissza_beszelt","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:23","title":"Még adós a helyreigazítással két kormánylap is a perben, amelyben Matolcsy Gyöngyi csak terelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07db682a-c998-4716-91f9-a46719dd3dfd","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A koronavírus nyomán kialakult helyzetben a vállalatokon belül tektonikus változások mennek végbe. Ha egy cég ma meg akarja tartani a piaci helyzetét, az ügyfeleit, akkor legalább akkora energiát kell szánnia a munkavállalók élményének újragondolására, mint amennyit az ügyfélélmény tervezésre fordít. ","shortLead":"A koronavírus nyomán kialakult helyzetben a vállalatokon belül tektonikus változások mennek végbe. Ha egy cég ma meg...","id":"20200923_Munkavallaloi_elmenytervezes_es_empatia__a_tuleles_zaloga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07db682a-c998-4716-91f9-a46719dd3dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970e66ce-95e6-41d1-a02f-bc715eafaac2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200923_Munkavallaloi_elmenytervezes_es_empatia__a_tuleles_zaloga","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:49","title":"Munkavállalói élménytervezés és empátia - a túlélés záloga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egészen aprócska termelők is meglátták a lehetőséget (vagy a kényszerűséget) a tavaszi bezárkózásban, és házhoz szállítást vállaló webshopokat indítottak. Eddig úgy tűnik, többségük sikeresen.","shortLead":"Egészen aprócska termelők is meglátták a lehetőséget (vagy a kényszerűséget) a tavaszi bezárkózásban, és házhoz...","id":"202038_adatgazdak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793dfd0d-1a25-44c8-9739-6555c5df4440","keywords":null,"link":"/360/202038_adatgazdak","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:00","title":"A gazda házhoz viszi: óriásit fejlődött a digitalizáció a kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boros Anita 36 millió forintot kapott a tárcától.","shortLead":"Boros Anita 36 millió forintot kapott a tárcától.","id":"20200922_itm_schanda_tamas_boros_anita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34361a0-7773-477f-a3a7-28b08564ef46","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_itm_schanda_tamas_boros_anita","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:41","title":"Az ITM államtitkárának kutatócsoportja is nyert az ITM pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e0467-1096-4b15-874d-1451f916e50e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszakban két olyan hálózatot is felszámolt a Facebook, amely kamu profilokon keresztül terjesztett kormánypropagandát – áll a cég legfrissebb jelentésében. Az egyik Kínához, a másik a Fülöp-szigetekhez kapcsolható.","shortLead":"Az elmúlt időszakban két olyan hálózatot is felszámolt a Facebook, amely kamu profilokon keresztül terjesztett...","id":"20200923_facebook_mesterseges_intelligencia_kamu_profil_propaganda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e0467-1096-4b15-874d-1451f916e50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4cd147-bfbf-41d5-99d7-e90aeab4126f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_facebook_mesterseges_intelligencia_kamu_profil_propaganda","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:03","title":"Nem létező emberekről generálnak fényképet, már így is születnek a Facebookon kamuprofilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf970cfb-d5bd-4f5e-80e3-eb8ed8a83a33","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autópálya 51-es kilométerénél történt súlyos tömegbaleset csütörtökön.","shortLead":"Az autópálya 51-es kilométerénél történt súlyos tömegbaleset csütörtökön.","id":"20200924_Kepeken_az_M5os_autopalyan_tortent_tomegbaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf970cfb-d5bd-4f5e-80e3-eb8ed8a83a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca2c683-fe31-400c-8069-c1481c511859","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_Kepeken_az_M5os_autopalyan_tortent_tomegbaleset","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:27","title":"Képeken az M5-ös autópályán történt tömegbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]