Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt közel 700 életet követelt a COVID-19 betegség.","shortLead":"Egyetlen nap alatt közel 700 életet követelt a COVID-19 betegség.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_nagy_britannia_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d956cf-df4c-4b67-b05b-ce102205b9a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_nagy_britannia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 03. 16:23","title":"Koronavírus: az eddigi legrosszabb adat jött Nagy-Britanniából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38541b40-d7a7-4cd5-80d2-fa46a6ee125c","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A kofaasszonynak nemcsak szobrot emeltek a városban, a koronavírus idején az arcát védőmaszkkal is óvják.","shortLead":"A kofaasszonynak nemcsak szobrot emeltek a városban, a koronavírus idején az arcát védőmaszkkal is óvják.","id":"20200403_Kati_nenit_is_ovjak_Szekesfehervaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38541b40-d7a7-4cd5-80d2-fa46a6ee125c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbe99f2-badc-4f9d-b34e-91b92749ae70","keywords":null,"link":"/elet/20200403_Kati_nenit_is_ovjak_Szekesfehervaron","timestamp":"2020. április. 03. 16:45","title":"Kati nénit is óvják Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Orbán Viktor, ahogy korábban is, a válsághelyzetet saját hatalma kiterjesztésére igyekszik fel használni – véli Bajnai Gordon, aki ugyanakkor egyetért a szigorú lezárással. A 2008-as pénzügyi krízis idején felálló válságkezelő kormányt vezető volt miniszterelnök szerint a széleskörű tesztelés és a szervezett betegkezelés rövid távon a kulcs, és az, hogy vezetők képesek-e gyorsan lépni és nagyot. Hosszabb távon pedig az erőviszonyok újrarendeződését gyorsíthatja fel a mostani járvány. Interjú.","shortLead":"Orbán Viktor, ahogy korábban is, a válsághelyzetet saját hatalma kiterjesztésére igyekszik fel használni – véli Bajnai...","id":"20200405_bajnai_gordon_interju_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87566a54-6095-48ba-93f2-8d3ca3ad21c6","keywords":null,"link":"/360/20200405_bajnai_gordon_interju_koronavirus","timestamp":"2020. április. 05. 12:00","title":"Bajnai Gordon: Ez a válság az utolsó figyelmeztetés a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton. Kontroll alatt tudjuk tartani a járványt – mondta.","shortLead":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton...","id":"20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5729d829-d882-495f-8e7c-39d608ed6433","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","timestamp":"2020. április. 04. 10:31","title":"Operatív Törzs: Sikerült a robbanást megelőznünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyos, már-már személyes fenyegetésbe torkolló szópárbaj tört ki Moszkva és Róma között az után, hogy a La Stampa újságírója arról írt, hogy az Olaszországnak küldött orosz segélyszállítmány négyötöde használhatatlan, s hogy félő, hogy a küldeménnyel orosz kémek is érkeztek a koronavírus-járvány által sújtott Bergamo térségébe.","shortLead":"Súlyos, már-már személyes fenyegetésbe torkolló szópárbaj tört ki Moszkva és Róma között az után, hogy a La Stampa...","id":"20200404_Moszkva_ossztuzzel_valaszol_az_orosz_segelyt_hasznalhatatlannak_minosito_olasz_lapnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5f0618-20f5-4560-8320-2aa7a5bf86ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Moszkva_ossztuzzel_valaszol_az_orosz_segelyt_hasznalhatatlannak_minosito_olasz_lapnak","timestamp":"2020. április. 04. 15:21","title":"Moszkva össztüzet zúdít az orosz segélyt használhatatlannak nevező olasz újságíróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cc9e5d-5bf4-4943-ba18-dd8f38939350","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brazíliában az elnök nekiment a járvány megfékezése céljából bevezetett, a közösségi távolságtartásra vonatkozó intézkedéseknek, miközben már közel 8 ezer fertőzöttről és 299 halottról számoltak be a hatóságok. Mexikóban felfüggesztették a sörfőzést, míg Ecuador és Kolumbia hadserege közös műveletbe kezdett az embercsempészek miatt.","shortLead":"Brazíliában az elnök nekiment a járvány megfékezése céljából bevezetett, a közösségi távolságtartásra vonatkozó...","id":"20200403_koronavirus_jarvany_del_amerika_jair_bolsonaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63cc9e5d-5bf4-4943-ba18-dd8f38939350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e5019b-018c-42ef-b90d-2d94f67f4d80","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_del_amerika_jair_bolsonaro","timestamp":"2020. április. 03. 16:49","title":"Brazíliában tombol a járány, de Bolsonarónak nem tetszenek a védelmi intézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érintésmentes küldeménykézbesítést vezet be a Magyar Posta.\r

\r

","shortLead":"Érintésmentes küldeménykézbesítést vezet be a Magyar Posta.\r

\r

","id":"20200404_Hetfotol_nem_kell_alairni_amit_a_postas_kihoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f687c2-d650-4264-b0d9-46d8d5d32546","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Hetfotol_nem_kell_alairni_amit_a_postas_kihoz","timestamp":"2020. április. 04. 12:49","title":"Hétfőtől nem kell aláírni, amit a postás kihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0368a5-ffa8-411d-ac0a-8b497ad9cf76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek és a halottak száma Magyarországon, vasárnap 733 igazolt beteget és 34 elhunytat tartanak nyilván. Budapesten és Pest megyében regisztrálták a fertőzöttek több mint 60 százalékát.","shortLead":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek és a halottak száma Magyarországon, vasárnap 733 igazolt beteget és 34...","id":"20200405_Eloben_az_operativ_torzs_tajekoztatoja_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a0368a5-ffa8-411d-ac0a-8b497ad9cf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c726a411-c3cc-4957-8034-a494f5f45bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Eloben_az_operativ_torzs_tajekoztatoja_koronavirus","timestamp":"2020. április. 05. 11:12","title":"Nagy a kockázata annak, hogy Budapesten berobban a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]