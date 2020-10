Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e6df22-fd40-492f-9fc3-89fe8664969f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE autonómiájának felszámolása ellen tiltakozók nem engednek a követeléseikből.\r

","shortLead":"Az SZFE autonómiájának felszámolása ellen tiltakozók nem engednek a követeléseikből.\r

","id":"20201001_szfe_dolgozok_sztrajk_szarka_gabor_vidnyanszky_attila_kuratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e6df22-fd40-492f-9fc3-89fe8664969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6e72e2-7fc0-4e23-9bc3-ddd0e83444c3","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_szfe_dolgozok_sztrajk_szarka_gabor_vidnyanszky_attila_kuratorium","timestamp":"2020. október. 01. 16:09","title":"SZFE: Az oktatási jogok biztosa vizsgálatot indított a hallgatók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a132f4d6-1e2a-40f8-b680-8ffbe6ac078f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térképre tettük, Európában hol, mennyi a minimálbér. Magyarország mögött csak három másik ország, Románia, Bulgária és Lettország maradt le, az összes többi megelőzte. A svájciak most tartottak harmadjára népszavazást az ügyben, és most először mondtak igent a minimális keresetre. Közben jönne az egységes európai minimálbér is, ha meg tudnak róla egyezni a tagállamok. ","shortLead":"Térképre tettük, Európában hol, mennyi a minimálbér. Magyarország mögött csak három másik ország, Románia, Bulgária és...","id":"20200930_Nyolcszoros_a_kulonbseg_a_magyar_es_a_svajci_minimalber_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a132f4d6-1e2a-40f8-b680-8ffbe6ac078f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60179b9d-fe14-46de-824c-a217d974eb69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Nyolcszoros_a_kulonbseg_a_magyar_es_a_svajci_minimalber_kozott","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:33","title":"Nyolcszoros a különbség a magyar és a svájci minimálbér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"\"Le az egészségügyi diktatúrával!\" – ilyen feliratokat lehet olvasni Franciaország nagyvárosaiban, ahol este tízkor zárnak a bárok, és a vendéglők is csak fél egyig lehetnek nyitva a koronavírus miatt. ","shortLead":"\"Le az egészségügyi diktatúrával!\" – ilyen feliratokat lehet olvasni Franciaország nagyvárosaiban, ahol este tízkor...","id":"20200930_Egeszsegugyi_diktaturat_emlegetnek_a_francia_vendeglosok_mert_korabban_kell_bezarniuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334d5593-4765-4f18-8657-c8ae396c101c","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Egeszsegugyi_diktaturat_emlegetnek_a_francia_vendeglosok_mert_korabban_kell_bezarniuk","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:28","title":"Egészségügyi diktatúrát emlegetnek a francia vendéglősök, mert korábban kell bezárniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40","c_author":"Szűcs Ágnes - EUrologus, Brüsszel","category":"360","description":"Miközben a visegrádi tagállamok a magyar miniszterelnök vezetésével elvi alapon támadják az Európai Unió menekültügyi reformját, amely a visszatoloncolások megszervezésére és egy tranzitzónára emlékeztető eljárásra épül, addig az EU külső határain fekvő déliek a szolidaritás hiányára panaszkodnak.","shortLead":"Miközben a visegrádi tagállamok a magyar miniszterelnök vezetésével elvi alapon támadják az Európai Unió menekültügyi...","id":"20200930_Unios_migracios_terv_magyar_elutasitas_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2935072-e9d5-4954-b113-93c163051faa","keywords":null,"link":"/360/20200930_Unios_migracios_terv_magyar_elutasitas_","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:00","title":"Orbán továbbra sem érdekelt a menekültügy tartós rendezésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c38769-6ac5-4295-b86f-598fc98cf824","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit terrorszervezetben való részvétellel, terrorizmusra való felbujtással és uszítással vádolják.","shortLead":"A férfit terrorszervezetben való részvétellel, terrorizmusra való felbujtással és uszítással vádolják.","id":"20201001_talib_ausztria_wels","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14c38769-6ac5-4295-b86f-598fc98cf824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f741fa7b-dfed-4cdd-a8b0-66f3a57dc743","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_talib_ausztria_wels","timestamp":"2020. október. 01. 13:08","title":"Elfogtak egy feltételezett tálibot Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarka Gábor a katonai pályáról érkezett az SZFE-re.","shortLead":"Szarka Gábor a katonai pályáról érkezett az SZFE-re.","id":"20200930_szinmuveszeti_szarka_gabor_szfe_kancellar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc87adf-4182-4af9-a460-6e1117cc409c","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szinmuveszeti_szarka_gabor_szfe_kancellar","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:08","title":"A Színművészeti új kancellárja azzal fenyegetett, hogy ha nem engedik be, nem ad fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes Győrben osztotta meg legfrissebb gondolatait.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes Győrben osztotta meg legfrissebb gondolatait.","id":"20201001_semjen_zsolt_eu_kdnp_gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7422c4c-bd2d-41c4-8978-e85ca56e1207","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_semjen_zsolt_eu_kdnp_gyor","timestamp":"2020. október. 01. 17:03","title":"Semjén szerint az EU ma bűnben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti vitáját.","shortLead":"Alig több, mint egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt megtartották Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti...","id":"20200930_trump_biden_elso_vita_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c65e1b18-f581-4119-b943-dc40802ac3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45ce70e-ab09-490e-a95e-4d18cbb43b36","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_trump_biden_elso_vita_usa","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:28","title":"A járványról, a választás tisztaságáról, és arról vitázott Trump Bidennel, hogy melyikük tartja butábbnak a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]