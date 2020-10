Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes Győrben osztotta meg legfrissebb gondolatait.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes Győrben osztotta meg legfrissebb gondolatait.","id":"20201001_semjen_zsolt_eu_kdnp_gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7422c4c-bd2d-41c4-8978-e85ca56e1207","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_semjen_zsolt_eu_kdnp_gyor","timestamp":"2020. október. 01. 17:03","title":"Semjén szerint az EU ma bűnben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f87ea5c-9941-4df7-b928-6a9daaac8217","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenhat hónappal a választások után sikerült megállapodni a kormányalakításról.","shortLead":"Tizenhat hónappal a választások után sikerült megállapodni a kormányalakításról.","id":"20200930_Miniszterelnok_Belgium_kormanyalakitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f87ea5c-9941-4df7-b928-6a9daaac8217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ed2e1b-fc36-4615-9406-9c175a709103","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Miniszterelnok_Belgium_kormanyalakitas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:53","title":"Végre igazi miniszterelnöke lesz Belgiumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha munkaidőről van szó, rugalmasság tekintetében az utolsó három uniós ország között van Magyarország az Eurostat szerint.","shortLead":"Ha munkaidőről van szó, rugalmasság tekintetében az utolsó három uniós ország között van Magyarország az Eurostat...","id":"20201001_eurostat_munkaido_beosztas_magyarorszag_rugalmatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc15df6-8276-490e-8fc1-60bea22171a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_eurostat_munkaido_beosztas_magyarorszag_rugalmatlan","timestamp":"2020. október. 01. 17:34","title":"Alig van beleszólása a magyaroknak abba, mikor dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU Orbán képébe mondta az igazságot, neki egyelőre mégsem kell félnie – írja a német nyelvű sajtó. ","shortLead":"Az EU Orbán képébe mondta az igazságot, neki egyelőre mégsem kell félnie – írja a német nyelvű sajtó. ","id":"20201001_Der_Standard_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_elszigetelodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df1a1a7-dc23-434e-960f-2d42a567a8f6","keywords":null,"link":"/360/20201001_Der_Standard_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_elszigetelodott","timestamp":"2020. október. 01. 07:33","title":"Der Standard: Magyarország és Lengyelország elszigetelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","shortLead":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","id":"20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b811714-9d19-48bc-b78b-b960ee08a6a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","timestamp":"2020. október. 01. 06:59","title":"Pótlóbuszra kell átszállni a Budapest-Győr vasútvonalon egy baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea63e9b-06c8-4eab-93aa-76e0072e6ee1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A létszám alapján osztották el, hogy hány hőmérőt kaphatnak az intézmények.","shortLead":"A létszám alapján osztották el, hogy hány hőmérőt kaphatnak az intézmények.","id":"20200930_lazmero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea63e9b-06c8-4eab-93aa-76e0072e6ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd5fe43-59c4-4966-9c94-382dee3d0fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_lazmero","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:09","title":"Tíz lázmérőt még kiszállítanak az iskoláknak, többért Pátyig kell menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy a baj a Péterfy Sándor utcai kórházban: segédápolói és orvosírnoki munkaköröket is nyugdíjasokkal töltetnének be. Tavaly munkaerő-kölcsönzőkön keresztül is béreltek nővéreket és műtősöket.","shortLead":"Nagy a baj a Péterfy Sándor utcai kórházban: segédápolói és orvosírnoki munkaköröket is nyugdíjasokkal töltetnének be...","id":"20200930_Nyugdijas_szovetkezettol_berel_munkaerot_a_Peterfy_Korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39024a48-539a-4329-ba3a-ae61a54e1610","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Nyugdijas_szovetkezettol_berel_munkaerot_a_Peterfy_Korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:52","title":"Nyugdíjas-szövetkezettől bérel munkaerőt a Péterfy-kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik sebesült francia újságíró életét sikerült megmenteni.","shortLead":"Az egyik sebesült francia újságíró életét sikerült megmenteni.","id":"20201002_Haboru_Karabah_azeri_ormeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232ba501-8e97-4c40-9d3e-572813ddc21c","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Haboru_Karabah_azeri_ormeny","timestamp":"2020. október. 02. 06:54","title":"Háború Karabahban: Lelőttek két azeri repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]