[{"available":true,"c_guid":"ae76aad0-5d02-4a73-bc8b-a2beec8a2993","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelet adott ki, amelyben egyebek mellett szerepel egy úgynevezett \"zöldfolyosó\" létesítése a csernobili övezetben, hogy mindenki zavartalanul látogathassa a területet. Az ukrán államfő azt ígéri, vége a belépési kérelmek váratlan megtagadásának és a videózás tiltásának, kinyitják a tiltott zónát a látogatók és a kutatók előtt.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelet adott ki, amelyben egyebek mellett szerepel egy úgynevezett \"zöldfolyosó\"...","id":"20190712_csernobil_atomeromu_turistak_zoldfolyoso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae76aad0-5d02-4a73-bc8b-a2beec8a2993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dafdfc3-7b3d-45f2-8529-af7d575be41b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_csernobil_atomeromu_turistak_zoldfolyoso","timestamp":"2019. július. 12. 08:33","title":"Kinyitják a csernobili tiltott zónát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyvédi költségekre pedig három és félmilliót költöttek. Mindezt persze közpénzből.","shortLead":"Ügyvédi költségekre pedig három és félmilliót költöttek. Mindezt persze közpénzből.","id":"20190712_Az_MTVA_szerint_13_milliot_vesztettek_az_elmaradt_musorokon_az_ellenzeki_kepviselok_akcioja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759fa021-2525-443b-aa27-48d29e99d22a","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Az_MTVA_szerint_13_milliot_vesztettek_az_elmaradt_musorokon_az_ellenzeki_kepviselok_akcioja_miatt","timestamp":"2019. július. 12. 15:44","title":"Az MTVA szerint 13 milliót vesztettek az elmaradt műsorokon az ellenzéki képviselők akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4iG nagytulajdonosa szerint a T-Systems vételára üzleti titok, \"de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó\".","shortLead":"A 4iG nagytulajdonosa szerint a T-Systems vételára üzleti titok, \"de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó\".","id":"20190711_jaszai_gellert_4ig_tsystems_meszaros_lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcf920b-b4f8-4d24-ac63-4b7062e77bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_jaszai_gellert_4ig_tsystems_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. július. 11. 07:34","title":"Jászai: Megtiszteltetés volt Mészáros Lőrinc jobbkezének lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olyan cégek sincsenek kizárva a kivából, amelyek tulajdonosai egyben ügyvezetők és alkalmazottak is.","shortLead":"Az olyan cégek sincsenek kizárva a kivából, amelyek tulajdonosai egyben ügyvezetők és alkalmazottak is.","id":"20190711_A_mindenes_vallalkozok_cegei_is_kivazhatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b62872-bde2-43cb-9695-8d353f7f2fd7","keywords":null,"link":"/kkv/20190711_A_mindenes_vallalkozok_cegei_is_kivazhatnak","timestamp":"2019. július. 11. 09:52","title":"A mindenes vállalkozók cégei is kivázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs hír sérültekről. ","shortLead":"Nincs hír sérültekről. ","id":"20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5568f88b-52eb-4b7f-93e5-23a8e775bc1c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","timestamp":"2019. július. 11. 13:31","title":"Tűz ütött ki a Warner egyik stúdiójában, ahol a Harry Pottert is forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9486f5e9-f7a5-4db0-893c-788f01e42b88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy újabb ritka ázsiai vadló született július elején az északnyugati-kínai Hszincsiang Ujgur Autonóm területen lévő Tiensani Vadvédelmi Parkban.","shortLead":"Négy újabb ritka ázsiai vadló született július elején az északnyugati-kínai Hszincsiang Ujgur Autonóm területen lévő...","id":"20190711_azsiai_vadlo_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9486f5e9-f7a5-4db0-893c-788f01e42b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedd66cf-308c-4645-a96a-93754b6abbfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_azsiai_vadlo_kina","timestamp":"2019. július. 11. 14:03","title":"Négy ritka kínai vadló született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","shortLead":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","id":"20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c42ace-8dcf-42bd-a03f-65b3919904d7","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","timestamp":"2019. július. 12. 08:18","title":"Ellopta a show-t a hercegi lovaspólómeccsen Meghan Markle és karján a kis Archie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2868f012-470a-40f7-a6e1-5b145014a3c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A blokkolásgátló több mint 40 évvel ezelőtt került először sorozatgyártású kocsiba. Nem volt könnyű szülés, de végül sikerült, és bár használatának van hátránya is, fénye évtizedek alatt sem kopott meg. ","shortLead":"A blokkolásgátló több mint 40 évvel ezelőtt került először sorozatgyártású kocsiba. Nem volt könnyű szülés, de végül...","id":"20190712_blokkolasgatlo_rendszer_abs_anti_lock_breaking_system","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2868f012-470a-40f7-a6e1-5b145014a3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f39db13-1db5-47ba-96a5-cd1e2af13d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_blokkolasgatlo_rendszer_abs_anti_lock_breaking_system","timestamp":"2019. július. 12. 12:00","title":"Három betű, amivel megelőzhető a baleset: hogyan működik az ABS?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]