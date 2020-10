Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2913910-2c2e-4c6c-96aa-6bf55816df2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump előszeretettel gúnyolódott Joe Bidenen, mert a demokrata elnökjelölt vele ellentétben maszkot viselt. Nem is olyan rég pedig még Hillary Clinton betegségén gúnyolódott. Úgy látszik, a koronavírusé az utolsó szó (de a Twitter népe sem spórol a bejegyzésekkel). ","shortLead":"Donald Trump előszeretettel gúnyolódott Joe Bidenen, mert a demokrata elnökjelölt vele ellentétben maszkot viselt. Nem...","id":"20201002_Emlekszunk_meg_arra_amikor_Trump_kigunyolta_a_tudogyulladasos_Hillary_Clintont__Az_internet_nem_felejt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2913910-2c2e-4c6c-96aa-6bf55816df2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e00a6ee-d412-456c-87dc-da2618e2b90c","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Emlekszunk_meg_arra_amikor_Trump_kigunyolta_a_tudogyulladasos_Hillary_Clintont__Az_internet_nem_felejt","timestamp":"2020. október. 02. 14:55","title":"Az megvan, amikor Trump kigúnyolta a beteg Hillary Clintont? Az internet nem felejt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem konkrét korrupciógyanús ügyeket elemez az Európai Bizottság Magyarországról szóló jelentése, hanem azt mutatja be, miért gyenge az állam védekezőképessége a korrupcióval szemben. A magyar kormány úgy tesz, mint ha csakis a közigazgatásban lehetnének megvesztegetések, és azzal, hogy ez ellen mindent megtesz, megpróbálja elpalástolni, mennyire rossz a helyzet minden más téren - állapították meg. A jelentés kilenc pontban mutatja be a magyar korrupció helyzetét, ezeket néztük át.","shortLead":"Nem konkrét korrupciógyanús ügyeket elemez az Európai Bizottság Magyarországról szóló jelentése, hanem azt mutatja be...","id":"20201002_korrupcio_europai_bizottsag_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8624b9d5-4c23-4bb1-b8fd-a17c78918b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_korrupcio_europai_bizottsag_jelentes","timestamp":"2020. október. 02. 17:00","title":"Ott nem harcol a kormány a korrupció ellen, ahol igazán kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5162dab-c96e-491b-87ff-5dacdead8450","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menekültválság óta először állt ki politikai ügyben.","shortLead":"A menekültválság óta először állt ki politikai ügyben.","id":"20201002_Geszti_Peter_konyvdaralas_duro_dora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5162dab-c96e-491b-87ff-5dacdead8450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f96e2f-fc0a-4f5a-bbc1-e9430349a30d","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Geszti_Peter_konyvdaralas_duro_dora","timestamp":"2020. október. 02. 13:41","title":"Geszti Péter a könyvdarálásról: Az elmúlt időben sokan élnek vissza a normális szóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggasztó a magyar igazságszolgáltatás helyzete és nagyok a korrupciós kockázatok az Európai Bizottság szerint; 50 pontos csomagot tett közzé a Magyar Nemzeti Bank a válságkezelésről; belengették a közmunkásbér megemelését. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aggasztó a magyar igazságszolgáltatás helyzete és nagyok a korrupciós kockázatok az Európai Bizottság szerint; 50...","id":"20201004_Es_akkor_jourova_eu_jarvany_mnb_usa_jogallamisag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a077e3-685e-4274-aabf-5e30e91f4e15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_Es_akkor_jourova_eu_jarvany_mnb_usa_jogallamisag","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"És akkor a magyar kormány megsértődött egy rémes szóvicc miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei. A járvány miatt 40 százalékkal nőtt a túlórák száma, amit alig fizetnek ki nekik.","shortLead":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei...","id":"20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640fad73-89aa-498f-9aa6-74c4d7484711","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","timestamp":"2020. október. 04. 10:25","title":"Félelem a vírustól, kifizetetlen túlórák - a tanárszakszervezet sztrájkot helyezett kilátásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel másfél millió forintjába kerül a BKK-nak, hogy kiiktassa a vásárlásra szolgáló gombot.","shortLead":"Közel másfél millió forintjába kerül a BKK-nak, hogy kiiktassa a vásárlásra szolgáló gombot.","id":"20201003_repteri_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cf0eea-10ce-470a-b125-f80478253ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_repteri_busz","timestamp":"2020. október. 03. 14:19","title":"Már nem lehet jegyet venni a reptéri buszra az automatákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet is részt vesz a hazai fejlesztésű favipiravir hatóanyagú gyógyszer klinikai vizsgálatában - közölte az intézmény megbízott főigazgatója szombaton a kórház MTI-hez eljuttatott videójában.","shortLead":"Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet is részt vesz a hazai fejlesztésű favipiravir hatóanyagú gyógyszer klinikai...","id":"20201003_A_Koranyiban_is_tesztelik_a_hazai_fejlesztesu_gyogyszert_de_honapok_mulva_lesz_csak_eredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7413138d-dfea-418d-a873-9dc924fbfdc8","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_A_Koranyiban_is_tesztelik_a_hazai_fejlesztesu_gyogyszert_de_honapok_mulva_lesz_csak_eredmeny","timestamp":"2020. október. 03. 19:23","title":"A Korányiban is tesztelik a hazai fejlesztésű gyógyszert, de hónapok múlva lesz csak eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Odrobina László madridi nagykövetet pedig felmentette Áder János.","shortLead":"Odrobina László madridi nagykövetet pedig felmentette Áder János.","id":"20201002_schopflin_gyorgy_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c5afc1-8c48-4ce2-92ce-8a365ce3c880","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_schopflin_gyorgy_nagykovet","timestamp":"2020. október. 02. 20:55","title":"Nagykövet lett a 81 éves volt fideszes EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]