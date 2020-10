Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"082bdfee-8c38-4db7-a9de-cb5b2d62df6a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szélsőséges időjárás hatással van a tó élővilágára.","shortLead":"A szélsőséges időjárás hatással van a tó élővilágára.","id":"20201003_Kiderult_miert_algasodik_jobban_a_Balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082bdfee-8c38-4db7-a9de-cb5b2d62df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e78685-2abb-4f8e-8ac1-e0baae22fb22","keywords":null,"link":"/zhvg/20201003_Kiderult_miert_algasodik_jobban_a_Balaton","timestamp":"2020. október. 03. 11:06","title":"Kiderült, miért algásodik jobban a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány elfogadta az Orvosi Kamara javaslatát, a bértábláról szóló törvénytervezetet hétfőn benyújtják a Parlamentnek.","shortLead":"A kormány elfogadta az Orvosi Kamara javaslatát, a bértábláról szóló törvénytervezetet hétfőn benyújtják a Parlamentnek.","id":"20201003_Orban_Soha_nem_latott_orvosi_beremeles_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3d5c53-42f8-4500-ad0f-43e2d31d39af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Orban_Soha_nem_latott_orvosi_beremeles_jon","timestamp":"2020. október. 03. 13:41","title":"Orbán: Soha nem látott orvosi béremelés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d613ba73-9d68-42b2-b3f0-df0c9d14c3c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az NMHH felmérése szerint magyar szolgáltatást alig reklámoznak a tévében, gyógyhatású készítményből viszont sok van.","shortLead":"Az NMHH felmérése szerint magyar szolgáltatást alig reklámoznak a tévében, gyógyhatású készítményből viszont sok van.","id":"20201002_tevereklam_nmhh_elelmiszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d613ba73-9d68-42b2-b3f0-df0c9d14c3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fafaab3-dfcd-4fa4-9acc-f5594c39315d","keywords":null,"link":"/elet/20201002_tevereklam_nmhh_elelmiszer","timestamp":"2020. október. 02. 13:12","title":"Minden harmadik tévéreklám élelmiszert akar nekünk eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"tudomany","description":"Brit kutatók közös tanulmánya ábrándította ki a reménykedőket.","shortLead":"Brit kutatók közös tanulmánya ábrándította ki a reménykedőket.","id":"20201002_vakcina_covid_royal_society","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9dc63b-620a-454d-861e-b4593e3e877e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_vakcina_covid_royal_society","timestamp":"2020. október. 02. 15:50","title":"A vakcina önmagában nem szabadít meg minket a maszkviseléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombaton tárgyalt Boris Johnson és Ursula von der Leyen.



","shortLead":"Szombaton tárgyalt Boris Johnson és Ursula von der Leyen.



","id":"20201003_Egyre_nagyobb_az_eselye_a_megallapodas_nelkuli_Brexitnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4f344a-5c89-4895-b1ac-4d00af92dd28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Egyre_nagyobb_az_eselye_a_megallapodas_nelkuli_Brexitnek","timestamp":"2020. október. 03. 17:12","title":"Egyre nagyobb az esélye a megállapodás nélküli Brexitnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab9fdf-c041-44a5-98de-89ae990bcfbc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz éve ilyenkor, amikor átszakadt a gát és vörösiszap öntött el több települést Ajka mellett, még csak sejteni lehetett, hogy nem természeti katasztrófa történt. A felelősöket már aznap elkezdték keresni, a politikusoknak egy hét kellett csak, hogy megmondják, szerintük ki a bűnös, de a bíróság azóta sem jutott el a jogerős ítéletig. Áttekintettük, mi vezethetett el az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar ipari katasztrófájához, és mi történt az azóta eltelt tíz évben.","shortLead":"Tíz éve ilyenkor, amikor átszakadt a gát és vörösiszap öntött el több települést Ajka mellett, még csak sejteni...","id":"20201003_vorosiszap_ajka_kolontar_devecser_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab9fdf-c041-44a5-98de-89ae990bcfbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432be4bb-ec87-436b-a68c-21651bee95c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_vorosiszap_ajka_kolontar_devecser_evfordulo","timestamp":"2020. október. 03. 07:00","title":"Tíz évvel a vörösiszap-katasztrófa után: a Mal Zrt. már nincs sehol, de a jogerős ítéletre várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bill Gates alapítványa által támogatott Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) szerint katasztrofális fordulatot vehet a magyarországi koronavírus-járvány.","shortLead":"A Bill Gates alapítványa által támogatott Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) szerint katasztrofális...","id":"20201002_covid_19_magyarorszag_koronavirus_jarvanymodell_ihme_bill_gates_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8030277-9ee2-4cf1-979b-b6fd57689b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_covid_19_magyarorszag_koronavirus_jarvanymodell_ihme_bill_gates_alapitvany","timestamp":"2020. október. 02. 20:50","title":"Covid-katasztrófát jósolnak Magyarországon amerikai járványmodellezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet is részt vesz a hazai fejlesztésű favipiravir hatóanyagú gyógyszer klinikai vizsgálatában - közölte az intézmény megbízott főigazgatója szombaton a kórház MTI-hez eljuttatott videójában.","shortLead":"Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet is részt vesz a hazai fejlesztésű favipiravir hatóanyagú gyógyszer klinikai...","id":"20201003_A_Koranyiban_is_tesztelik_a_hazai_fejlesztesu_gyogyszert_de_honapok_mulva_lesz_csak_eredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7413138d-dfea-418d-a873-9dc924fbfdc8","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_A_Koranyiban_is_tesztelik_a_hazai_fejlesztesu_gyogyszert_de_honapok_mulva_lesz_csak_eredmeny","timestamp":"2020. október. 03. 19:23","title":"A Korányiban is tesztelik a hazai fejlesztésű gyógyszert, de hónapok múlva lesz csak eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]