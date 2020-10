Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65603594-c01c-427d-822a-a63651de5f99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkájának új applikációja mesterséges intelligenciával működik. ","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkájának új applikációja mesterséges intelligenciával működik. ","id":"20201009_a_skoda_okostelefonos_alkalmazasa_hang_alapjan_keresi_az_auto_hibait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65603594-c01c-427d-822a-a63651de5f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8fd06c-6f4a-4c02-a1b3-d17d2adfe157","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_a_skoda_okostelefonos_alkalmazasa_hang_alapjan_keresi_az_auto_hibait","timestamp":"2020. október. 09. 09:21","title":"A Skoda okostelefonos alkalmazása hang alapján keresi az autó hibáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15834298-4e36-4c8a-9a63-5535f4674808","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember első két hetében 30 százalékkal esett vissza a napelemek által megtermelt áram mennyisége Kaliforniában, de éves összehasonlításban is jelentős a csökkenés.","shortLead":"Szeptember első két hetében 30 százalékkal esett vissza a napelemek által megtermelt áram mennyisége Kaliforniában, de...","id":"20201010_kalifornia_erdotuz_napelem_elektromos_aram_zoldenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15834298-4e36-4c8a-9a63-5535f4674808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfcbec2-5a0d-4025-9232-a778127f6f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20201010_kalifornia_erdotuz_napelem_elektromos_aram_zoldenergia","timestamp":"2020. október. 10. 08:03","title":"A kaliforniai tüzek hatása: sokkal kevesebb áramot tudnak termelni a napelemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d42df1-687a-44d9-bbcb-111576b60206","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videokártyáiról ismert Nvidia szeretné megoldani a videohívások leggyakoribb problémáit. Nem egy új programot adnak ki, hanem a meglévő szolgáltatóknak kínálnak olyan háttérrendszer, amely jobbá teszi a már közismert platformokat.","shortLead":"A videokártyáiról ismert Nvidia szeretné megoldani a videohívások leggyakoribb problémáit. Nem egy új programot adnak...","id":"20201009_videokonferencia_konferenciahivas_videohivas_nvidia_maxine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0d42df1-687a-44d9-bbcb-111576b60206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091c138a-8687-48c0-9b02-80fa19350aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_videokonferencia_konferenciahivas_videohivas_nvidia_maxine","timestamp":"2020. október. 09. 10:33","title":"Automatikusan megoldja a videós hívások gyakori problémáit az Nvidia új okossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","shortLead":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","id":"20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecb14ec-0c46-48b5-b902-bab4674b71f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","timestamp":"2020. október. 09. 11:06","title":"Az év vége felé találkozhat Putyin Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindenhol az viszi el a szemetet, akihez a legközelebb lenne. ","shortLead":"Nem mindenhol az viszi el a szemetet, akihez a legközelebb lenne. ","id":"20201009_Van_ahol_veszteseges_van_ahol_azonban_szep_hasznot_hoz_a_hulladekgazdalkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95179b50-8d10-472e-b386-528b4aad4fe2","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Van_ahol_veszteseges_van_ahol_azonban_szep_hasznot_hoz_a_hulladekgazdalkodas","timestamp":"2020. október. 09. 17:45","title":"Százmilliós profitot is, brutális veszteséget is termelnek a hazai szemétcégek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6218f7-f2e6-4a0b-9e3c-37c71f3e7279","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Magyarországon a jogállam terepét hadseregek tarolták le. S nem tegnap, hanem majdnem másfél évtizede háborús terület az ország. Vélemény.","shortLead":"Magyarországon a jogállam terepét hadseregek tarolták le. S nem tegnap, hanem majdnem másfél évtizede háborús terület...","id":"202041_haboru_es_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e6218f7-f2e6-4a0b-9e3c-37c71f3e7279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e969ae5-0d87-479f-8746-afc681a76758","keywords":null,"link":"/360/202041_haboru_es_haboru","timestamp":"2020. október. 09. 11:00","title":"Hont András: Háború és háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben, az országos tiszti főorvos szerint.","shortLead":"Az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben, az országos tiszti főorvos szerint.","id":"20201010_45_szocialis_otthonbol_jelentettek_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acf730-dcff-4f85-8787-34fab0ff7b93","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_45_szocialis_otthonbol_jelentettek_koronavirust","timestamp":"2020. október. 10. 14:41","title":"45 szociális otthonból jelentettek koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak kevesebb hulladékkal jár, ha eladják a már nem hordott ruhadarabokat, de óriási üzleti lehetőséggel is kecsegtet a másodlagos luxuspiac.","shortLead":"Nemcsak kevesebb hulladékkal jár, ha eladják a már nem hordott ruhadarabokat, de óriási üzleti lehetőséggel is...","id":"20201009_Jo_aron_venne_hasznaltan_Guccit_Ezen_a_masodlagos_piac_se_biztos_hogy_segit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c60a5f-fa87-4a48-8ba0-82a5c6aaf8a5","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Jo_aron_venne_hasznaltan_Guccit_Ezen_a_masodlagos_piac_se_biztos_hogy_segit","timestamp":"2020. október. 10. 10:15","title":"Jó áron venne használtan Guccit? Ne reménykedjen, úgy még drágább is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]