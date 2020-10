Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e63e06e3-24f1-48b5-8832-7bd348b227b5","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Sikkasztás, korrupció, luxusingatlan vásárlása és egy szexuális zaklatással vádolt bíboros bírósági ügyének befolyásolása, mégpedig a vádlott oldalán – címszavakban így lehetne összefoglalni azt az ügyet, amely az elmúlt napokban felborította a Vatikán életét. ","shortLead":"Sikkasztás, korrupció, luxusingatlan vásárlása és egy szexuális zaklatással vádolt bíboros bírósági ügyének...","id":"20201014_vatikan_becciu_pell_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e63e06e3-24f1-48b5-8832-7bd348b227b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6186991e-c85b-41d7-b900-067fb71c65e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_vatikan_becciu_pell_korrupcio","timestamp":"2020. október. 14. 17:00","title":"Rég nem látott kiterjedésű botrány kavart jókora vihart a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d531ce-d1a6-4e2e-bdbd-64b673f89b9a","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Az idei irodalmi Nobel-díjas Louise Glück fajsúlyos költészetét Amerikán túl alig-alig ismerik. Első hazai fordítóját, Gyukics Gábor költőt – aki a minap a beatgeneráció legrangosabb amerikai elismerésében részesült – kérdeztük a 77 esztendős pályatársról.","shortLead":"Az idei irodalmi Nobel-díjas Louise Glück fajsúlyos költészetét Amerikán túl alig-alig ismerik. Első hazai fordítóját...","id":"20201014_Gyukics_Gabor_Louise_Gluck_kolteszeterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57d531ce-d1a6-4e2e-bdbd-64b673f89b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fc89c1-3866-4f01-87d2-5cc815b7285f","keywords":null,"link":"/360/20201014_Gyukics_Gabor_Louise_Gluck_kolteszeterol","timestamp":"2020. október. 14. 19:00","title":"Fordítója szerint a Nobel-díjas Glück verseiben magunkra ismerünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbb2f0e-ad49-4f41-bb02-e2479e32d52d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közel kétszer annyival eshet vissza a magyar GDP idén, mint a legutóbbi előrejelzés szerint – áll az IMF most kiadott prognózisában. A világ gazdasága a gyors és hatékony válságkezelésnek köszönhetően egyelőre úgy tűnik, hogy megúszhatja a 2008-ashoz hasonló pénzügyi katasztrófát.","shortLead":"Közel kétszer annyival eshet vissza a magyar GDP idén, mint a legutóbbi előrejelzés szerint – áll az IMF most kiadott...","id":"20201013_IMF_elorejelzes_gdp_recesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dbb2f0e-ad49-4f41-bb02-e2479e32d52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b55fc7-45c3-44a9-b38e-aeafe32d2e67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_IMF_elorejelzes_gdp_recesszio","timestamp":"2020. október. 13. 14:37","title":"IMF: Jóval nagyobb lehet a magyar visszaesés, mint ahogy eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is írunk, a korabeli olvasó pedig még alig sejtette, mi fán terem az, amiről a rendszerváltás egyéb fontos eseményei közepette 1989 novemberében beszámolt a HVG. Igen, ez volt a mobiltelefon-szolgáltatás, amely egy évre rá működni is kezdett. Most, október 15-én lesz 30 éves az első hálózat.","shortLead":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is...","id":"20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7910ecd-1e7b-4f76-aaa6-d340a7cfb20c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","timestamp":"2020. október. 14. 14:32","title":"30 éve nagyot fordult az élet Magyarországon: azóta használhatunk mobiltelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd4a22f-4906-4f7b-998c-620b883411cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az édesanya szerint olyan sokan vannak a kórteremben, hogy a kicsiket nem is lehet rendesen elaltatni.","shortLead":"Az édesanya szerint olyan sokan vannak a kórteremben, hogy a kicsiket nem is lehet rendesen elaltatni.","id":"20201014_Egy_anya_szerint_szekeken_ejszakaznak_a_szulok_a_gyermekuk_mellett_a_Heim_Pal_Korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fd4a22f-4906-4f7b-998c-620b883411cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e12a847-c67d-4eea-bb3e-0db4da549a21","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Egy_anya_szerint_szekeken_ejszakaznak_a_szulok_a_gyermekuk_mellett_a_Heim_Pal_Korhazban","timestamp":"2020. október. 14. 21:15","title":"Egy anya szerint székeken éjszakáznak a szülők a gyermekük mellett a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter szerint a csok nem feltétele az új támogatás igénylésének, egy gyermek viszont mindenképp kell hozzá. A támogatás január 1-től indul.","shortLead":"A miniszter szerint a csok nem feltétele az új támogatás igénylésének, egy gyermek viszont mindenképp kell hozzá...","id":"20201014_novak_katalin_ottonfelujitasi_tamogatas_csok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5490880-b737-4c1c-9142-9000bf648eeb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_novak_katalin_ottonfelujitasi_tamogatas_csok","timestamp":"2020. október. 14. 11:42","title":"Novák Katalin: Akár 3 milliós lakásfelújítási támogatást ad a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40c4411-c571-4ec2-9dc9-62934b46c0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tedrosz Gebrejeszusz tisztázta a fogalmakat: a nyájimmunitás nem azt jelenti, hogy odavetjük az embereket a vírusnak.","shortLead":"Tedrosz Gebrejeszusz tisztázta a fogalmakat: a nyájimmunitás nem azt jelenti, hogy odavetjük az embereket a vírusnak.","id":"20201013_who_nyajimmunitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f40c4411-c571-4ec2-9dc9-62934b46c0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b68d552-e841-495d-a646-a19e0caa94b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_who_nyajimmunitas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 13. 15:26","title":"A WHO főigazgatója szerint erkölcstelen, ahogy a politikusok hajszolják a nyájimmunitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szarka Gábor, Novák Emil és Zalán János a tanköztársaságot befejezettnek, a blokádot pedig az egyetem keretein kívül működő, magánkezdeményezésű szerveződésnek tekinti.","shortLead":"Szarka Gábor, Novák Emil és Zalán János a tanköztársaságot befejezettnek, a blokádot pedig az egyetem keretein kívül...","id":"20201013_SZFE_kozlemeny_vezetes_tankoztarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e698b33-a362-4650-b8f9-7db153e599d6","keywords":null,"link":"/elet/20201013_SZFE_kozlemeny_vezetes_tankoztarsasag","timestamp":"2020. október. 13. 13:20","title":"Mindenkinek névvel kellene nyilatkoznia az SZFE-n, hogy együttműködik-e az új vezetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]