Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b94fc4d5-308a-495b-9d58-110b04bbd26d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész reflektált az aktualitásokra.","shortLead":"A művész reflektált az aktualitásokra.","id":"20200409_Muller_Ceciliat_megfestette_DrMarias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b94fc4d5-308a-495b-9d58-110b04bbd26d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af0e8a-a3aa-4774-9a55-8428a8627c81","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Muller_Ceciliat_megfestette_DrMarias","timestamp":"2020. április. 09. 11:20","title":"Müller Cecilia megállítja a járványt, DrMáriás pedig megfestette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce4a02c-031e-468b-8396-1133aa084ef3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlagosan 22 ezer forint büntetést szabott ki a rendőrség.","shortLead":"Átlagosan 22 ezer forint büntetést szabott ki a rendőrség.","id":"20200408_koronavirus_kijarasi_korlatozas_rendorseg_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce4a02c-031e-468b-8396-1133aa084ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d22477-6a56-4b66-853a-252b9f605293","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_kijarasi_korlatozas_rendorseg_birsag","timestamp":"2020. április. 08. 17:57","title":"Több mint 700 ember bírságoltak már meg a kijárási korlátozás megszegése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59761be8-ec26-4890-a37f-983a01216bf4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyarországi rendeleti kormányzás kétségtelenül az európai szélsőjobboldali mozgalmak legnagyobb teljesítménye Franco spanyolországi diktatúrája óta – mondta a HVG-nek Anton Sekovcov, a Bécsi Egyetem oktatója. A csütörtökön megjelenő hetilap Fókusz rovatában Orbán Viktor vírusellenes védekezésének politikai vetületéről lesz szó.","shortLead":"A magyarországi rendeleti kormányzás kétségtelenül az európai szélsőjobboldali mozgalmak legnagyobb teljesítménye...","id":"20200408_Diadalmenetre_keszult_Orban_de_a_koronavirus_a_rajtvonalra_kuldte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59761be8-ec26-4890-a37f-983a01216bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4eba8c3-6479-4f8f-862c-15d1973db2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Diadalmenetre_keszult_Orban_de_a_koronavirus_a_rajtvonalra_kuldte","timestamp":"2020. április. 08. 16:35","title":"Diadalmenetre készült Orbán, de a koronavírus a rajtvonalra küldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb538be2-dd9a-4481-96a2-091d1138397a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az izraeli gyökerű multitól egy multivá válni akaró indiai céghez került gödöllői infúziógyár felkeltette a magyar kormány érdeklődését. ","shortLead":"Az izraeli gyökerű multitól egy multivá válni akaró indiai céghez került gödöllői infúziógyár felkeltette a magyar...","id":"20200408_allam_teva_godolloi_gyogyszergyar_Eurolife_Healthcare_infuzios_oldatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb538be2-dd9a-4481-96a2-091d1138397a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72aecdca-4fae-4d70-b128-058eb1a14450","keywords":null,"link":"/360/20200408_allam_teva_godolloi_gyogyszergyar_Eurolife_Healthcare_infuzios_oldatok","timestamp":"2020. április. 08. 15:00","title":"Orbán felavatta, bezárták, eladták, most megvenné az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01102c1e-6c2f-4510-b03e-b4b677becd3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szárnyal a Microsoft csoportmunka-alkalmazása, a Teams, azonban egyelőre csak kis- és nagyobb vállalatok használják. Hamarosan érkezik a szoftver fogyasztói, azaz a mezei felhasználóknak szánt változata.","shortLead":"Szárnyal a Microsoft csoportmunka-alkalmazása, a Teams, azonban egyelőre csak kis- és nagyobb vállalatok használják...","id":"20200408_microsoft_teams_for_life_felhasznaloi_valtozat_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01102c1e-6c2f-4510-b03e-b4b677becd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ac804d-ced6-4da8-a539-f2d679f7b0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_microsoft_teams_for_life_felhasznaloi_valtozat_letoltes","timestamp":"2020. április. 08. 09:03","title":"Hasznos szoftvert ad ki a Microsoft, jön a bárki számára letölthető Teams-verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f650f5-6bd1-4270-9d24-892715840f7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lehetséges megoldás azoknak, akik a 640 lóerős legerősebb gyári kivitelt is gyengének találják. ","shortLead":"Egy lehetséges megoldás azoknak, akik a 640 lóerős legerősebb gyári kivitelt is gyengének találják. ","id":"20200409_900_loeros_lett_a_2_turbot_kapott_lamborghini_huracan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06f650f5-6bd1-4270-9d24-892715840f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab01930-c8f5-4c92-9fb8-04888f010dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_900_loeros_lett_a_2_turbot_kapott_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. április. 09. 11:21","title":"900+ lóerős lett a 2 turbót kapott Lamborghini Huracán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Piactól függően másmilyen lapkakészletet tesz a Samsung Galaxy telefonjaiba, és vannak, akik szerint ez teljesítménybeli eltéréséket is okoz. A gyártó közleményben védi az igazát, kérdés, elég lesz-e ez a meggyőzéshez.","shortLead":"Piactól függően másmilyen lapkakészletet tesz a Samsung Galaxy telefonjaiba, és vannak, akik szerint...","id":"20200408_samsung_exynos_snapdragon_lapka_kulonbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd931f81-4899-4f39-9634-84c17d365755","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_samsung_exynos_snapdragon_lapka_kulonbseg","timestamp":"2020. április. 08. 09:33","title":"A Samsung szerint nem is gyengébb ez európai telefonokba tett chip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb bolt csak szombaton lesz nyitva, de fontos, hogy 9 és 12 óra között akkor is csak a 65 évnél idősebbek vásárolhatnak. ","shortLead":"A legtöbb bolt csak szombaton lesz nyitva, de fontos, hogy 9 és 12 óra között akkor is csak a 65 évnél idősebbek...","id":"20200409_husvet_bevasarlas_nyitvatartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e766647d-1dc1-49f7-8892-45d2f3c379e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_husvet_bevasarlas_nyitvatartas","timestamp":"2020. április. 09. 11:32","title":"Nem csak a járvány, az ünnep is a bevásárlás útjába állhat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]