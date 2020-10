Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A Brexit-tárgyalások állásáról vitáztak elsőként az uniós állam- és kormányfők a csütörtök délután kezdődött kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójukon. Meghallgatták Michel Barnier főtárgyaló beszámolóját, aki összefoglalta a megrekedt egyeztetések jelenlegi állását. A tagállamok már a legrosszabbra készülnek, a britek pedig ezen meglepődtek.","shortLead":"A Brexit-tárgyalások állásáról vitáztak elsőként az uniós állam- és kormányfők a csütörtök délután kezdődött kétnapos...","id":"20201015_Az_EU_megkezdi_a_felkeszulest_a_megallapodas_nelkuli_brexitre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4f127b-dcb3-4558-9b97-18c220a78922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Az_EU_megkezdi_a_felkeszulest_a_megallapodas_nelkuli_brexitre","timestamp":"2020. október. 15. 18:24","title":"Megkezdi a felkészülést a megállapodás nélküli Brexitre az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem én kezdtem, mondta az ATV-ben Szarka Gábor.","shortLead":"Nem én kezdtem, mondta az ATV-ben Szarka Gábor.","id":"20201016_szarka_gabor_szfe_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e15150-9ad2-46af-92c3-e16ac12e7415","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szarka_gabor_szfe_internet","timestamp":"2020. október. 16. 07:03","title":"Az SZFE internetet lekapcsoltató kancellárja azt mondja, a fűtéshez nem fog hozzányúlni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c4eb9e-d9ad-4526-996c-932fd1c09c56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja olyan diákot alakított egy sorozatban, aki titkos tábor szervezésébe kezd.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja olyan diákot alakított egy sorozatban, aki titkos tábor szervezésébe...","id":"20201016_Szarka_Gabor_is_dolgozott_szineszkent_ime_a_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78c4eb9e-d9ad-4526-996c-932fd1c09c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f431a761-8f40-4134-9b14-6923da5f7279","keywords":null,"link":"/elet/20201016_Szarka_Gabor_is_dolgozott_szineszkent_ime_a_video","timestamp":"2020. október. 16. 08:14","title":"Szarka Gábor is dolgozott színészként, íme a videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a59d5ca-1812-4d16-ae03-dc0245464b2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírt Melania Trump jelentette be, aki az alázatos és szerény viselkedés fontosságára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A hírt Melania Trump jelentette be, aki az alázatos és szerény viselkedés fontosságára is felhívta a figyelmet.","id":"20201015_Pozitiv_volt_a_virustesztje_Donald_Trump_legkisebb_fianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a59d5ca-1812-4d16-ae03-dc0245464b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce5b42e-ade9-4483-8c62-f56338134722","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Pozitiv_volt_a_virustesztje_Donald_Trump_legkisebb_fianak","timestamp":"2020. október. 15. 05:37","title":"Donald Trump legkisebb fia is koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.\r

","shortLead":"Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.\r

","id":"20201015_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a37aa7-0df3-4d3c-88f3-83895a8f552a","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. október. 15. 06:42","title":"Több megyére is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d25a571e-a1f7-4998-8a8b-18b090eff235","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kivel ne fordulhatna ilyesmi elő?","shortLead":"Kivel ne fordulhatna ilyesmi elő?","id":"20201016_Kikapcsoltak_vizet_az_epulo_berlini_Tesla_gyarnal_mert_nem_fizettek_a_szamlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d25a571e-a1f7-4998-8a8b-18b090eff235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6da69f-819f-47d1-9536-1b02ec814273","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_Kikapcsoltak_vizet_az_epulo_berlini_Tesla_gyarnal_mert_nem_fizettek_a_szamlat","timestamp":"2020. október. 16. 18:50","title":"Elzárták a vizet az épülő berlini Tesla gyárnál, mert nem fizették a számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump azt állította, nem ismeri a QAnon nevű szélsőséges mozgalmat. Joe Biden fiának ukrajnai ügyeiről nem esett szó.","shortLead":"Donald Trump azt állította, nem ismeri a QAnon nevű szélsőséges mozgalmat. Joe Biden fiának ukrajnai ügyeiről nem esett...","id":"20201016_Trump_Biden_jarvany_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af9f065-870b-40b6-a661-ce91a306c634","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_Trump_Biden_jarvany_vita","timestamp":"2020. október. 16. 07:53","title":"A járványról szólt a második amerikai elnökválasztási vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az internet sem jött vissza. ","shortLead":"Az internet sem jött vissza. ","id":"20201015_SZFE_Kizartak_a_diakokat_az_Odry_Szinpadrol_ahol_forumozni_szoktak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb7caee-f733-4481-a7b4-fd73c39f4c5f","keywords":null,"link":"/elet/20201015_SZFE_Kizartak_a_diakokat_az_Odry_Szinpadrol_ahol_forumozni_szoktak","timestamp":"2020. október. 15. 13:38","title":"SZFE: Kizárták a diákokat az Ódry Színpadról, ahol fórumozni szoktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]