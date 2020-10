Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem én kezdtem, mondta az ATV-ben Szarka Gábor.","shortLead":"Nem én kezdtem, mondta az ATV-ben Szarka Gábor.","id":"20201016_szarka_gabor_szfe_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e15150-9ad2-46af-92c3-e16ac12e7415","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szarka_gabor_szfe_internet","timestamp":"2020. október. 16. 07:03","title":"Az SZFE internetet lekapcsoltató kancellárja azt mondja, a fűtéshez nem fog hozzányúlni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93a9f5e-cef2-4422-86b2-2044d3e71f59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alexander Schallenbergnek nincsenek tünetei. Elővigyázatosságból szombaton az összes osztrák kormánytagon elvégzik a koronavírus-tesztet.

","shortLead":"Alexander Schallenbergnek nincsenek tünetei. Elővigyázatosságból szombaton az összes osztrák kormánytagon elvégzik...","id":"20201017_Feltehetoen_ott_fertozodott_meg_az_osztrak_kulugyminiszter_ahol_Szijjarto_Peter_is_jart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f93a9f5e-cef2-4422-86b2-2044d3e71f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73175768-6363-40ce-962f-75360befeaed","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Feltehetoen_ott_fertozodott_meg_az_osztrak_kulugyminiszter_ahol_Szijjarto_Peter_is_jart","timestamp":"2020. október. 17. 13:24","title":"„Feltehetően” ott fertőződött meg az osztrák külügyminiszter, ahol Szijjártó Péter is járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet a tökéletes választás. A hidegben a legjobb ötlet, hogy egy termálfürdőben fújjuk ki magunkat, és feltöltődjünk, miközben felfedezzük a gyógyvizek földjének szépségeit. ","shortLead":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet...","id":"SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e439a9e8-14ca-4538-8516-5208d19aaf87","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","timestamp":"2020. október. 16. 17:30","title":"Fedezze fel Szlovéniát, a gyógyvizek földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy PlayStation 4-re érkezett frissítésből derült ki, hangrögzítős funkció is lesz a PlayStation 5-ben. A cél állítólag az, hogy kiszűrjék a zaklató és másokat bántó játékosokat.","shortLead":"Egy PlayStation 4-re érkezett frissítésből derült ki, hangrögzítős funkció is lesz a PlayStation 5-ben. A cél állítólag...","id":"20201016_sony_playstation_4_ps4_playstation_5_ps5_beszelgetes_rogzitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75400040-ecfd-4315-8d73-617c58a645b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_sony_playstation_4_ps4_playstation_5_ps5_beszelgetes_rogzitese","timestamp":"2020. október. 16. 20:03","title":"Rögzíthetik a beszélgetéseket a PlayStation 5 játékosai, a Sony szerint erre szükség van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint egymillió tonna, már kezelt hűtővízről van szó, amit nem tudnak tovább hol tárolni. Elpárologni meg nem fog.","shortLead":"Több mint egymillió tonna, már kezelt hűtővízről van szó, amit nem tudnak tovább hol tárolni. Elpárologni meg nem fog.","id":"20201016_fukusima_atomeromu_hutoviz_sugarzas_radioaktivitas_ocean","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9040e2c6-36bd-47cc-977b-af4b090e2a2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_fukusima_atomeromu_hutoviz_sugarzas_radioaktivitas_ocean","timestamp":"2020. október. 16. 06:08","title":"A japánok szerint nem ártalmas, így az óceánba engedhető Fukusima sugárszennyezett vize","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053151a6-4549-4f09-ae0d-40dd3c90acc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Van mentsége: éhes volt, és kellett a pénz.","shortLead":"Van mentsége: éhes volt, és kellett a pénz.","id":"20201016_fotomodell_medve_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053151a6-4549-4f09-ae0d-40dd3c90acc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e2346d-b9da-48e1-a577-eb18929ec0c8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_fotomodell_medve_oroszorszag","timestamp":"2020. október. 16. 14:20","title":"Fotómodellnek állt az árva orosz medve – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d20d7c-b895-41e9-a6b0-d9748f985fd1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Paul Fox váltja Iain Lindsay-t.","shortLead":"Paul Fox váltja Iain Lindsay-t.","id":"20201016_paul_fox_brit_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85d20d7c-b895-41e9-a6b0-d9748f985fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc03829-afbb-42fa-907d-8432b0692021","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_paul_fox_brit_nagykovet","timestamp":"2020. október. 16. 13:01","title":"Átadta Ádernek megbízólevelét az új brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Túlzottan egyszerű a nyájimmunitást számító modell, jóval kevesebb ember megfertőződése is elegendő ahhoz, hogy a járvány veszítsen erejéből – vetették fel stockholmi és nottinghami matematikusok. ","shortLead":"Túlzottan egyszerű a nyájimmunitást számító modell, jóval kevesebb ember megfertőződése is elegendő ahhoz...","id":"202042_fals_nyajimmunitasszamitas_eltolt_kuszob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75421149-98b3-438a-a7ce-e44a1a2a4475","keywords":null,"link":"/360/202042_fals_nyajimmunitasszamitas_eltolt_kuszob","timestamp":"2020. október. 16. 16:00","title":"Talán kevesebb koronavírus-fertőzött is elég, hogy kialakuljon a nyájimmunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]