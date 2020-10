Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kényszerszünet sem törte meg a magyar kamionversenyző lendületét a Hungaroringen.","shortLead":"A kényszerszünet sem törte meg a magyar kamionversenyző lendületét a Hungaroringen.","id":"20201017_kiss_norbert_etrc_kamionverseny_hungaroring","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0a46fe-cf18-4166-975a-fe825105a41c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_kiss_norbert_etrc_kamionverseny_hungaroring","timestamp":"2020. október. 17. 18:27","title":"Bravúros győzelmet harcolt ki Kiss Norbert a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnökválasztáshoz közeledve a YouTube is nagyobb fordulatszámra kapcsol, hogy megtisztítsa a platformot az összeesküvés-elméleteket terjesztő QAnontól.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztáshoz közeledve a YouTube is nagyobb fordulatszámra kapcsol, hogy megtisztítsa a platformot...","id":"20201018_youtube_qanon_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff44a290-0069-465e-b1fa-30099cd9f34f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_youtube_qanon_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. október. 18. 08:03","title":"A YouTube is odavág a QAnon szélsőséges mozgalomnak, törlik a videókat, sőt a csatornákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f1098-7756-4228-ade8-b167fda2c1ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy még legalább annyi van előttünk, mint mögöttünk.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy még legalább annyi van előttünk, mint mögöttünk.","id":"20201018_Muller_Cecilia_nem_szabad_belefaradnunk_a_jarvanyba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931f1098-7756-4228-ade8-b167fda2c1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7ae68f-8cd3-44e2-b093-bfdda021b82e","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Muller_Cecilia_nem_szabad_belefaradnunk_a_jarvanyba","timestamp":"2020. október. 18. 08:59","title":"Müller Cecília: Nem szabad belefáradnunk a járványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201018_apple_uj_iphone_12_lenkei_gabor_koronavirus_facebook_messenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8fe96d7-1300-4843-9f23-4cdbc57135c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_apple_uj_iphone_12_lenkei_gabor_koronavirus_facebook_messenger","timestamp":"2020. október. 18. 12:03","title":"Ez történt: Megjelent az új Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártállami cenzúra még azt is elhallgatja, hogy a DK pert nyert a cenzúra ellen – írta közleményében a Demokratikus Koalíció. 