Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti szabályoknál szigorúbbak a kormány által meghozottak.","shortLead":"A budapesti szabályoknál szigorúbbak a kormány által meghozottak.","id":"20201026_maszk_budapest_kormanyrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37819582-710c-4468-b3be-e417a4fdd8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_maszk_budapest_kormanyrendelet","timestamp":"2020. október. 26. 10:35","title":"Szerdán visszavonják a budapesti maszkszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A színes gyémántokat viszont szinte senki nem kereste. ","shortLead":"A színes gyémántokat viszont szinte senki nem kereste. ","id":"20201025_Taska_alkohol_luxustargyak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba76c3e-0d05-4c37-ba1d-cb05fb00d3e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Taska_alkohol_luxustargyak_koronavirus","timestamp":"2020. október. 25. 15:41","title":"Táskák és alkohol: ez fogy a luxustárgyak piacán járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan tartományban folyó építkezésen – közölték a helyi kulturális hatóságok.","shortLead":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan...","id":"20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8214c-d948-43cf-b2cc-14101291f59b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","timestamp":"2020. október. 25. 16:03","title":"Találtak egy 3000 éves, 33 kilós cintányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati játéknapján, melyen a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 2-1-re nyert hazai pályán a fővárosi Hertha ellen.","shortLead":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német...","id":"20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db3f4c1-c645-422a-b642-dcd50008d7bc","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","timestamp":"2020. október. 24. 18:09","title":"Bundesliga: nyert a Bayern München és a Hertha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52cd888-0e46-411d-955b-d4ed6b0d2ae4","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A vezeték nélküli fülhallgatók piacának aktív zajszűréssel megspékelt legütősebb termékeit eresztettük egymásnak. Nyúzópróbán az AirPods Pro, a Samsung Galaxy Buds Live és a Huawei FreeBuds Pro.","shortLead":"A vezeték nélküli fülhallgatók piacának aktív zajszűréssel megspékelt legütősebb termékeit eresztettük egymásnak...","id":"20201025_apple_airpods_pro_samsung_galaxy_buds_live_huawei_freebuds_pro_teszt_osszehasonlitas_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f52cd888-0e46-411d-955b-d4ed6b0d2ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91773e3d-31d6-41e0-854c-09f50be9cde2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_apple_airpods_pro_samsung_galaxy_buds_live_huawei_freebuds_pro_teszt_osszehasonlitas_velemeny","timestamp":"2020. október. 25. 20:00","title":"Milyen fülhallgatót vegyek? Mit tud az AirPods Pro, milyen a legújabb Samsung? És a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634326d7-fb33-4011-b763-fb674a38dd5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A dalszerző emlékét ápolni hivatott józsefvárosi intézmény működtetője is megalakult. ","shortLead":"A dalszerző emlékét ápolni hivatott józsefvárosi intézmény működtetője is megalakult. ","id":"202043_szenes_muzeum_a_dalszerzo_emlekere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=634326d7-fb33-4011-b763-fb674a38dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05424c7e-07bb-4166-bb5f-c5623920cf85","keywords":null,"link":"/360/202043_szenes_muzeum_a_dalszerzo_emlekere","timestamp":"2020. október. 26. 12:00","title":"Belátható közelségbe került a Szenes Iván Slágermúzeum megnyitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50","c_author":"HVG","category":"360","description":"A marokkói gyökerű alkotás megvalósításához most projektcéget hoztak létre a magyar filmesek.","shortLead":"A marokkói gyökerű alkotás megvalósításához most projektcéget hoztak létre a magyar filmesek.","id":"202043_sirokko_marokkoi_filmrendezovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6df23de-38ff-4c1b-823c-259c0aa56283","keywords":null,"link":"/360/202043_sirokko_marokkoi_filmrendezovel","timestamp":"2020. október. 25. 11:10","title":"Magyar filmesek dolgoznak egy marokkói filmen, az állam is támogatja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Néppárt vezetője emberként is kudarcot vallott. ","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Néppárt vezetője emberként is kudarcot vallott. ","id":"20201025_Szijjarto_Tusk_biralat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43c68eb-171d-4fe7-ba09-056363a98be5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Szijjarto_Tusk_biralat","timestamp":"2020. október. 25. 11:11","title":"Szijjártó már azért is bírálja Tuskot, mert nem segített lélegeztetőgépeket beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]