[{"available":true,"c_guid":"bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók közül 54-nek lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A dolgozók közül 54-nek lett pozitív a tesztje.","id":"20201027_Koronavirus_Veszprem_megye_szocialis_intezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b314cf9-a3f6-4283-af9b-c2f067c8d606","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Koronavirus_Veszprem_megye_szocialis_intezmeny","timestamp":"2020. október. 27. 11:08","title":"202 koronavírus-fertőzöttet találtak egy Veszprém megyei szociális intézményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előbb csak vásárolták, később már maguk csempészték az országba a kábítószereket. A hatóságok végül 3,4 tonna kendernövényt, 1,4 tonna hasist, különféle fegyvereket és 11 ellopott járművet is lefoglaltak, amikor rajtaütöttek a bűnözői csoporton.","shortLead":"Előbb csak vásárolták, később már maguk csempészték az országba a kábítószereket. A hatóságok végül 3,4 tonna...","id":"20201027_fociultrak_csempesztek_15_tonna_fuvet_lengyelorszagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f246f70b-02e4-49d3-aa95-9c321951e7d4","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_fociultrak_csempesztek_15_tonna_fuvet_lengyelorszagba","timestamp":"2020. október. 27. 20:38","title":"Fociultrák csempésztek 15 tonna marihuánát Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0870772-bc36-4134-a693-133f0ec5bb3c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2020-ra meghirdetett Open Up (Nyílj meg!) szlogent megtartva rendezik meg jövő májusban Rotterdamban az Eurovíziós Dalfesztivált, amelyet a koronavírus-járvány miatt fújtak le idén.



","shortLead":"A 2020-ra meghirdetett Open Up (Nyílj meg!) szlogent megtartva rendezik meg jövő májusban Rotterdamban az Eurovíziós...","id":"20201028_Jovore_nyilhatnak_meg_az_Eurovizios_Dalfesztival_resztvevoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0870772-bc36-4134-a693-133f0ec5bb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43361a5-f02d-40c4-ba58-187c2d8fef16","keywords":null,"link":"/kultura/20201028_Jovore_nyilhatnak_meg_az_Eurovizios_Dalfesztival_resztvevoi","timestamp":"2020. október. 28. 09:10","title":"Jövőre „nyílhatnak meg” az Eurovíziós Dalfesztivál résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, melyik csoport követte el a támadást. A kiberbűnözők kriptovalutás csalást helyeztek el az oldalon.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, melyik csoport követte el a támadást. A kiberbűnözők kriptovalutás csalást helyeztek el az oldalon.","id":"20201028_hackerek_hackertamadas_donald_trump_kampanyoldal_weboldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ce925f-cad0-46f1-9e17-5d6603694647","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_hackerek_hackertamadas_donald_trump_kampanyoldal_weboldal","timestamp":"2020. október. 28. 05:05","title":"Meghackelték Trump hivatalos kampányoldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d70789-2557-40b7-b29e-6772d5bd3058","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvannak a Comedy Wildlife Photography Awards nyertesei. ","shortLead":"Megvannak a Comedy Wildlife Photography Awards nyertesei. ","id":"20201028_Magyar_fotos_Comedy_Wildlife_Photography_Awards","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53d70789-2557-40b7-b29e-6772d5bd3058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e36b501-9355-4f54-9076-69faf1034f30","keywords":null,"link":"/elet/20201028_Magyar_fotos_Comedy_Wildlife_Photography_Awards","timestamp":"2020. október. 28. 10:50","title":"Magyar fotós lett a közönségdíjas az év legviccesebb természetfotója versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf36cc93-24e7-4924-9f3f-ae898df3a21c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo régi zsebkamerájához – merthogy ilyenje is volt a japán gyártónak – hasonló látvány érhető el egy újonnan indult oldal segítségével. Mobilon is megy. Remek, retró hangulatú fotókat kreálhatunk vele bármely képünkből.","shortLead":"A Nintendo régi zsebkamerájához – merthogy ilyenje is volt a japán gyártónak – hasonló látvány érhető el egy újonnan...","id":"20201027_game_boy_camera_online_kepszerkeszto_program_webkamera_szelfizes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf36cc93-24e7-4924-9f3f-ae898df3a21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90aee716-8d48-484e-a723-f6f98bc63198","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_game_boy_camera_online_kepszerkeszto_program_webkamera_szelfizes","timestamp":"2020. október. 27. 17:03","title":"Indult egy új oldal, egy kicsit még jobb hely lett tőle az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1b3cab-d1c3-46a1-b530-232e43c9f75b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden Joe Biden mellett szól az amerikai elnökválasztás előtt, de Trump nem véletlenül nem adja fel: csak meg kell tartania azokat az államokat, amiket négy éve elnyert, mellettük fontos helyeket akár el is bukhat. Az e heti HVG Fókuszában az amerikai elnökválasztás. ","shortLead":"Minden Joe Biden mellett szól az amerikai elnökválasztás előtt, de Trump nem véletlenül nem adja fel: csak meg kell...","id":"20201028_Csoda_kene_Trump_ujravalasztasahoz_de_nem_kizart_hogy_megint_megtortenik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1b3cab-d1c3-46a1-b530-232e43c9f75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd7962e-3098-41b6-8470-f947e32f5d17","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Csoda_kene_Trump_ujravalasztasahoz_de_nem_kizart_hogy_megint_megtortenik","timestamp":"2020. október. 28. 14:24","title":"Csoda kéne Trump újraválasztásához, de nem kizárt, hogy megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint van még egy ritka, negatív következménye a koronavírus-fertőzésnek: súlyos gondokat okozhat az agyban.","shortLead":"Kutatók szerint van még egy ritka, negatív következménye a koronavírus-fertőzésnek: súlyos gondokat okozhat az agyban.","id":"20201028_emberi_agy_agykarosodas_kognitiv_funkciok_covid_19_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216421a0-9a60-4ede-a1e4-b67aa172003d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_emberi_agy_agykarosodas_kognitiv_funkciok_covid_19_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 09:04","title":"Egyes esetekben 10 évet öregedhet az agy a koronavírus-fertőzötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]