[{"available":true,"c_guid":"b839a063-9b4f-427d-9ff2-a3c9e7c18969","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A mester azt reméli, a csokoládé segít vigaszt nyújtani a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"A mester azt reméli, a csokoládé segít vigaszt nyújtani a koronavírus-járvány alatt.","id":"20201028_Belga_csokoladekeszitomester_lett_a_vilag_legjobb_cukrasza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b839a063-9b4f-427d-9ff2-a3c9e7c18969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bdb9a9-3978-4238-9e74-df9fb1c0681e","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Belga_csokoladekeszitomester_lett_a_vilag_legjobb_cukrasza","timestamp":"2020. október. 28. 17:13","title":"Belga csokoládékészítő-mester lett a világ legjobb cukrásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4022eb-0777-492c-aae7-c0e9b3ff1cd5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyász feldolgozása után az eltávozott szeretteinkkel szimbolikus kapcsolatba kerülünk, ami nem csupán emlékezést jelent, hanem eleven kapcsolódást. Ez független attól, hiszünk-e a lélek túlélésében, avagy sem. Hogy ez a kapcsolódás létrejön-e, és ha igen, milyen minőségben, azt sok minden befolyásolhatja.","shortLead":"A gyász feldolgozása után az eltávozott szeretteinkkel szimbolikus kapcsolatba kerülünk, ami nem csupán emlékezést...","id":"20201030_Milyen_az_on_kapcsolata_elhunyt_edesanyjaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c4022eb-0777-492c-aae7-c0e9b3ff1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794352fe-0018-4da5-afaf-17757b47e497","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201030_Milyen_az_on_kapcsolata_elhunyt_edesanyjaval","timestamp":"2020. október. 30. 09:30","title":"Milyen az ön kapcsolata elhunyt édesanyjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább a legfélreesőbb helyen? Panorámaterasz vagy medence? Azt gondolnánk, ezek a legfontosabb kérdések, amelyek felmerülnek bennünk akkor, amikor az ideális szálláshelyet keressük. De meglepődnénk, ha tudnánk, hogy a szálláskeresők jelentős hányadának nem ez a legfontosabb szempont.","shortLead":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább...","id":"magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be569e2-b333-4020-8007-e395a63c7a17","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","timestamp":"2020. október. 29. 10:30","title":"Hogyan utazik a magyar? Meglepő eredményeket hozott a felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"5bd789b2-113a-4a09-b454-c878270e52e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedévhez képest 33,1 százalékkal nőtt az amerikai gazdaság. A nehéz része a válságkezelésnek ez után jön, de Trump újraválasztási kampányát így is komolyan meglökheti a mostani jó adat.","shortLead":"A második negyedévhez képest 33,1 százalékkal nőtt az amerikai gazdaság. A nehéz része a válságkezelésnek ez után jön...","id":"20201029_usa_gdp_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bd789b2-113a-4a09-b454-c878270e52e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6db77e9-3cf7-4b37-bc4d-6e0d90f52e8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_usa_gdp_novekedes","timestamp":"2020. október. 29. 14:31","title":"Soha nem nőtt még ekkorát az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár az Európai Unió jogkörén belül működik a fintech vállalkozás, gond esetén nem védi sem a magyar betétbiztosítás, és a jegybanknak sincs jogköre eljárni.","shortLead":"Bár az Európai Unió jogkörén belül működik a fintech vállalkozás, gond esetén nem védi sem a magyar betétbiztosítás, és...","id":"20201028_Az_MNB_arra_figyelmeztet_vigyazzon_a_Revoluttal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a5154-4a3b-45f4-9088-6ff47a475387","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Az_MNB_arra_figyelmeztet_vigyazzon_a_Revoluttal","timestamp":"2020. október. 28. 17:21","title":"Az MNB arra figyelmeztet, vigyázzon a Revoluttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet Csehországban és Belgiumban alakult ki, de Oroszországban is sorra dőlnek meg a napi fertőzési rekordok. A járványt másképpen kezelő Svédországban is megjelent a második hullám, a skandináv országban viszont feltűnően alacsony a halottak száma. ","shortLead":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet...","id":"20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba85af3-295f-4740-989f-2b29a3a2943e","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","timestamp":"2020. október. 28. 13:20","title":"Európa-szerte mindenhol romlik a járványhelyzet, de hogy állnak a svédek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb297ff7-c00a-4fed-99ca-ab6740d4d110","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegeden lehet kapni. A buci tintahal tintájával van feketére színezve.","shortLead":"Szegeden lehet kapni. A buci tintahal tintájával van feketére színezve.","id":"20201030_hamburger_szeged_famous","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb297ff7-c00a-4fed-99ca-ab6740d4d110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f834e03-b031-40c0-b389-45a396ef0e18","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_hamburger_szeged_famous","timestamp":"2020. október. 30. 06:09","title":"37 990 forintba kerül az ország legdrágább hamburgere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29239bf7-7321-42d4-b361-9e6f3f662af4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia illetékes szerint a merénylő nem volt a terrorelhárítók látókörében.","shortLead":"A francia illetékes szerint a merénylő nem volt a terrorelhárítók látókörében.","id":"20201030_nizza_keseles_terrorista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29239bf7-7321-42d4-b361-9e6f3f662af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3719c62-7f2d-41f4-a730-e394a6671008","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_nizza_keseles_terrorista","timestamp":"2020. október. 30. 05:05","title":"Válságos állapotban van a nizzai késelés 21 esztendős elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]