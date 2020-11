Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gödöllői jégcsarnokra 600 milliót, a cecei tornateremre 378 millió forintot költ a kormány.","shortLead":"A gödöllői jégcsarnokra 600 milliót, a cecei tornateremre 378 millió forintot költ a kormány.","id":"20201112_videk_kormany_sportfejlesztes_beruhazas_jegcsarnok_tornaterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b789de9-6ef0-4558-b0dc-54b288512bbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_videk_kormany_sportfejlesztes_beruhazas_jegcsarnok_tornaterem","timestamp":"2020. november. 12. 15:42","title":"13 milliárdot osztott ki a kormány vidéki sportfejlesztésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","shortLead":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","id":"20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1632d62-9f28-497e-84ff-9fffa630c484","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","timestamp":"2020. november. 13. 07:31","title":"39 halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken nemrég lecsapott tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad6f43b-1afb-4423-b7c2-9ca96266deb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb BMW-k műszerfalán egyből felvillan majd a figyelmeztetés, ha sebességmérőt érzékelnek. ","shortLead":"A legújabb BMW-k műszerfalán egyből felvillan majd a figyelmeztetés, ha sebességmérőt érzékelnek. ","id":"20201112_Gyarilag_jelezik_majd_a_traffipaxokat_a_BMWk__ott_ahol_ez_legalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad6f43b-1afb-4423-b7c2-9ca96266deb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edebb00c-ae88-4e91-98b8-bae7f4079da1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_Gyarilag_jelezik_majd_a_traffipaxokat_a_BMWk__ott_ahol_ez_legalis","timestamp":"2020. november. 12. 17:01","title":"Gyárilag jelzik majd a traffipaxot a BMW-k - ott ahol ez legális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486bf43e-9d8b-47ec-ac96-30a060258829","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megerősítette az Orbán-kormány, hogy továbbra is megnehezíti Ukrajna uniós és NATO-kapcsolatait, miután a kijevi külügyminisztérium két magyar kormányzati vezetőt kitiltott az országból.","shortLead":"Megerősítette az Orbán-kormány, hogy továbbra is megnehezíti Ukrajna uniós és NATO-kapcsolatait, miután a kijevi...","id":"202046__magyarukran__kulpolitika__kitiltasok__jegelve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=486bf43e-9d8b-47ec-ac96-30a060258829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e1f478-7de1-4dc9-8779-117f9b423437","keywords":null,"link":"/360/202046__magyarukran__kulpolitika__kitiltasok__jegelve","timestamp":"2020. november. 12. 17:00","title":"Befagyott a magyar-ukrán viszony, pedig ez valójában egyik félnek sem érdeke ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzküldemények nem értek célba, mert a postás zsebre rakta azokat.","shortLead":"A pénzküldemények nem értek célba, mert a postás zsebre rakta azokat.","id":"20201112_sikkasztas_somogy_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d7debe-40d7-4080-b62e-6886c42777f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_sikkasztas_somogy_megye","timestamp":"2020. november. 12. 11:58","title":"Zsebre tette a kiutalt összegeket egy pénzespostás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7754048c-f0cd-4ee3-88f7-44ec10023786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A New York Times szerint izraeli ügynökök végeztek Teheránban a két 1998-as merénylet kitervelésével vádolt terrorvezérrel, de Irán ezt tagadja.\r

\r

","shortLead":"A New York Times szerint izraeli ügynökök végeztek Teheránban a két 1998-as merénylet kitervelésével vádolt...","id":"20201114_Motoros_ugynokok_likvidaltak_az_alKaida_masodik_szamu_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7754048c-f0cd-4ee3-88f7-44ec10023786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee40fdff-e113-49e4-8ae3-9f73622474ce","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Motoros_ugynokok_likvidaltak_az_alKaida_masodik_szamu_vezetojet","timestamp":"2020. november. 14. 09:12","title":"Motoros ügynökök likvidálták az al-Kaida második számú vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már eltűnt a neve az impresszumból is.","shortLead":"Már eltűnt a neve az impresszumból is.","id":"20201113_index_balogh_akos_gergely_elbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9fc9ee-783a-413c-ad8e-d83f309f6ac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_index_balogh_akos_gergely_elbocsatas","timestamp":"2020. november. 13. 16:40","title":"Elküldték az Indextől az egyik főszerkesztő-helyettest, Balogh Ákos Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a2919-d6c1-43c6-b3df-40b8cc736e00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem közlekedik az erdei vasút és a vendégházak is üresek lesznek.","shortLead":"Nem közlekedik az erdei vasút és a vendégházak is üresek lesznek.","id":"20201112_Szinte_minden_leall_Gemencen_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=417a2919-d6c1-43c6-b3df-40b8cc736e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe9f828-69f3-4fba-87ab-627106ce6a1e","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Szinte_minden_leall_Gemencen_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. november. 12. 15:46","title":"A gemenci kirándulásnak lőttek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]