Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szakmai stáb munkáját fogja segíteni az U21-es válogatott edzője.","shortLead":"A szakmai stáb munkáját fogja segíteni az U21-es válogatott edzője.","id":"20201112_gera_zoltan_kispad_izland_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb04a3f7-6b42-4c9c-98a6-28833b3aa946","keywords":null,"link":"/sport/20201112_gera_zoltan_kispad_izland_ellen","timestamp":"2020. november. 12. 17:08","title":"Gera Zoltán a kispadon fog ülni Izland ellen, miután Rossi megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4bb59cb-ad1a-4cb3-9a04-2d0130021860","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mobil konténerrendelőket állítanak fel Bécsben harminc helyre, ahol az influenzás tüneteket mutatókat fogják tesztelni.","shortLead":"Mobil konténerrendelőket állítanak fel Bécsben harminc helyre, ahol az influenzás tüneteket mutatókat fogják tesztelni.","id":"20201112_becs_influenza_tunet_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4bb59cb-ad1a-4cb3-9a04-2d0130021860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28f65b0-6bc6-4541-8069-cce851fe9db3","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_becs_influenza_tunet_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. november. 12. 12:52","title":"Bécsben ingyen letesztelnek mindenkit koronavírusra, akinek influenzás tünetei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e561dfa1-4ee9-4551-8c78-a7babac7f042","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Járvány ide vagy oda, az idei Black Friday újra megnyitja a magyar háztartások pénztárcáit. Szakértővel vizsgáltuk meg, hogy miképpen érdemes fizetni a megvásárolt termékekért.","shortLead":"Járvány ide vagy oda, az idei Black Friday újra megnyitja a magyar háztartások pénztárcáit. Szakértővel vizsgáltuk meg...","id":"20201114_hitel_black_friday_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e561dfa1-4ee9-4551-8c78-a7babac7f042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107ea58b-9f12-43cc-9692-4476c239034b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_hitel_black_friday_bank360","timestamp":"2020. november. 14. 09:15","title":"Jól nézze meg a nulla százalékos hitelt, nehogy bedőljön a boltok nagy trükkjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit ittak, hogy a lány magatehetetlenné vált, aztán egy közeli épületbe hurcolták, ahol erőszakot követtek el vele szemben.","shortLead":"Annyit ittak, hogy a lány magatehetetlenné vált, aztán egy közeli épületbe hurcolták, ahol erőszakot követtek el vele...","id":"20201112_veszprem_megye_nemi_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01c1d4e-07b0-421d-b885-90f13eaac7f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_veszprem_megye_nemi_eroszak","timestamp":"2020. november. 12. 10:54","title":"Magatehetetlen lányt erőszakolt meg három kamasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9059aff6-a9cd-44e6-bb07-ff8d804e1f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges eszközzel rukkoltak elő a torontói University Health Network kutatói. A ClearMate segítheti az alkoholmérgezést szenvedő betegek detoxikációját. Az eljárásukkal szó szerint kilélegezhetik a szervezetükben lévő alkoholt.","shortLead":"Különleges eszközzel rukkoltak elő a torontói University Health Network kutatói. A ClearMate segítheti...","id":"20201113_alkohol_jozanodas_alkoholmergezes_hiperventillacio_clearmate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9059aff6-a9cd-44e6-bb07-ff8d804e1f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5706fcc-8a38-4a3c-9aae-b4f620674a1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_alkohol_jozanodas_alkoholmergezes_hiperventillacio_clearmate","timestamp":"2020. november. 13. 20:03","title":"Kifejlesztettek egy eszközt, ami háromszorosára gyorsítja a józanodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint a külföldi nyaralások miatt került be az országba újra a koronavírus.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint a külföldi nyaralások miatt került be az országba újra a koronavírus.","id":"20201113_kasler_miklos_koronavirus_fertozottek_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27d3224-1620-4a1c-b10f-d1ffea60b7dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_kasler_miklos_koronavirus_fertozottek_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 13. 09:51","title":"Kásler: A december hatodika és tizedike közötti időszakig jelentősen növekedni fog a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. november. 12. 14:30","title":"Ez a legegyszerűbb, de vajon a legbiztonságosabb is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","shortLead":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","id":"20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5306d07b-3bbf-4cdd-9599-a088f0edbb9c","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. november. 12. 12:19","title":"Megtrollkodták Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]