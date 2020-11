Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új kutatás szerint a home office hozzájárulhat a rasszizmus felerősödéséhez.","shortLead":"Egy új kutatás szerint a home office hozzájárulhat a rasszizmus felerősödéséhez.","id":"20201116_Minel_tobbet_dolgozunk_otthonrol_annal_eloiteletesebbek_lehetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0160f91c-2c06-43ab-a9ed-c3893d22f1b2","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Minel_tobbet_dolgozunk_otthonrol_annal_eloiteletesebbek_lehetunk","timestamp":"2020. november. 16. 09:54","title":"Minél többet dolgozunk otthonról, annál előítéletesebbek lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","shortLead":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","id":"20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2014f339-0967-4cfd-a705-6aa41fd6277b","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","timestamp":"2020. november. 15. 11:10","title":"Zavargás lett a Trump-párti tüntetésből Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c9fcef-a541-493f-8159-eb4fd7e788c9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már vissza is utazott klubcsapatához.","shortLead":"Már vissza is utazott klubcsapatához.","id":"20201115_A_szerbek_es_a_torokok_ellen_sem_jatszhat_Szalai_Adam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17c9fcef-a541-493f-8159-eb4fd7e788c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398aae5c-ec29-4d6b-8e8b-35cad63b5cad","keywords":null,"link":"/sport/20201115_A_szerbek_es_a_torokok_ellen_sem_jatszhat_Szalai_Adam","timestamp":"2020. november. 15. 11:20","title":"A szerbek és a törökök ellen sem játszhat Szalai Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megnyitása óta 50 különböző rendezvényt tartottak az arénában.","shortLead":"Megnyitása óta 50 különböző rendezvényt tartottak az arénában.","id":"20201114_184_millio_forintot_fizetett_a_NER_hogy_a_Puskas_Stadionban_bulizhasson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528cf896-745f-4146-a9a3-7d14a771e1dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_184_millio_forintot_fizetett_a_NER_hogy_a_Puskas_Stadionban_bulizhasson","timestamp":"2020. november. 14. 18:36","title":"184 millió forintot fizetett a NER, hogy a Puskás Stadionban bulizhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd58173-9ebf-4727-8585-906a6e4a7ba5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A remélt ár többszöröséért, 43 750 euróért (15,6 millió forint) árverezték el vasárnap Párizsban Mária Antónia (Marie Antoinette), az utolsó francia királyné egy fél pár fehér cipellőjét.","shortLead":"A remélt ár többszöröséért, 43 750 euróért (15,6 millió forint) árverezték el vasárnap Párizsban Mária Antónia (Marie...","id":"20201115_Elarvereztek_Marie_Antoinette_fel_par_cipojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd58173-9ebf-4727-8585-906a6e4a7ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5888bd2-e2cb-4384-817c-03ee0cfba755","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Elarvereztek_Marie_Antoinette_fel_par_cipojet","timestamp":"2020. november. 15. 20:16","title":"Elárverezték Marie Antoinette fél pár cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934119a3-4dbb-4240-82fd-35d04e4bc495","c_author":"MTI","category":"tudomany.instant_tudomany","description":"Legalább 2300 éves Hermész-fejszobrot találtak Athén belvárosában a föld alatt csatornázási munkák közben - jelentette be vasárnap közleményben a görög kulturális minisztérium.","shortLead":"Legalább 2300 éves Hermész-fejszobrot találtak Athén belvárosában a föld alatt csatornázási munkák közben - jelentette...","id":"20201115_Jo_allapotu_Hermeszfejszobrot_talaltak_Athenban_csatornazasi_munka_kozben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934119a3-4dbb-4240-82fd-35d04e4bc495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5c44eb-3cb0-4d36-883a-ee1d4ebcd511","keywords":null,"link":"/instant_tudomany/20201115_Jo_allapotu_Hermeszfejszobrot_talaltak_Athenban_csatornazasi_munka_kozben","timestamp":"2020. november. 15. 18:34","title":"Jó állapotú Hermész-fejszobrot találtak Athénban csatornázási munka közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc0bcc7-cccd-4bdc-b967-43e1c0eee0af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Shane Tusup Polymorph Industries nevű cége reklámmal és sporttal foglalkozik.","shortLead":"Shane Tusup Polymorph Industries nevű cége reklámmal és sporttal foglalkozik.","id":"202046_polymorph_industries_a_sztaredzo_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc0bcc7-cccd-4bdc-b967-43e1c0eee0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b05436-9f2d-42b7-bd89-d3d985783b38","keywords":null,"link":"/360/202046_polymorph_industries_a_sztaredzo_cege","timestamp":"2020. november. 14. 11:10","title":"Új üzletbe fog Hosszú Katinka volt férje és edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A webáruházak kínálatára is hatással van a járványhelyzet.","shortLead":"A webáruházak kínálatára is hatással van a járványhelyzet.","id":"20201116_koronavirusteszt_black_friday","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401e516c-bdd7-4e88-9f44-f6b43d3c670f","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_koronavirusteszt_black_friday","timestamp":"2020. november. 16. 07:43","title":"A koronavírusteszt is akciós lesz az idei Black Fridayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]